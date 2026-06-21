MotoGP Ceko 2026: Hasil Sesi Warm-Up di Sirkuit Brno

Hasil sesi warm-up untuk MotoGP Ceko 2026 di Sirkuit Brno, putaran 9 dari 22.

Fermin Aldeguer, 2026 Brno MotoGP.
Fermin Aldeguer, 2026 Brno MotoGP.
© Gold and Goose
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Fermin Aldeguer Gresini memimpin sesi warm-up MotoGP Ceko 2026 di Brno, di depan rekan-rekan sesama pembalap Ducati, Marc Marquez dan Fabio di Giannantonio.

Ai Ogura, peraih pole position dan runner-up sprint, berada di posisi keenam, sementara pemenang balapan hari Sabtu, Francesco Bagnaia, berada di posisi kedua belas.

Semua pembalap memilih ban Medium depan dan belakang - pilihan yang diharapkan untuk Grand Prix - kecuali Enea Bastianini, Franco Morbidelli, dan Brad Binder, yang memilih ban Soft di belakang.

Pemimpin klasemen MotoGP, Marco Bezzecchi, absen dari sesi warm-up setelah diskorsing dari Grand Prix karena mendorong dan memukul seorang marshal setelah kecelakaan di Sprint Race.

Rekan setimnya dan rival terdekatnya dalam perebutan gelar, Jorge Martin, yang saat ini tertinggal 15 poin, memiliki kesempatan untuk merebut posisi puncak klasemen sore ini.

Jorge Martin, 2026 Brno MotoGP.
Jorge Martin, 2026 Brno MotoGP.
© Gold and Goose

Namun, Martin - yang harus menjalani double long-lap penalty hari ini karena memicu tabrakan beruntun lima pembalap, termasuk Bezzecchi, di Grand Prix Hungaria - hanya berada di posisi ke-17 pagi ini.

Meskipun tidak cukup dekat untuk merebut posisi puncak klasemen hari ini, di Giannantonio (-36 poin), Pedro Acosta (-48 poin), dan juara bertahan Marquez (-65 poin) juga akan berusaha memanfaatkan absennya Bezzecchi.

Toprak Razgatlioglu mendapat penalti tiga posisi di grid karena menghalangi Enea Bastianini di sesi kualifikasi dan akan memulai balapan dari posisi terakhir di grid.

MotoGP Ceko 2026 - Brno - Hasil Sesi Warm-Up

PosPembalapNATTim (Motor)Lap/GapLapTop Speed
1Fermin AldeguerSPABK8 Gresini Ducati (GP25)1'52.848s4/5316k
2Marc MarquezSPADucati Lenovo (GP26)+0.122s3/6320k
3Fabio Di GiannantonioITAPertamina VR46 Ducati (GP26)+0.158s4/6322k
4Pedro AcostaSPARed Bull KTM (RC16)+0.243s6/6318k
5Jack MillerAUSPramac Yamaha (YZR-M1)+0.258s5/6317k
6Ai OguraJPNTrackhouse Aprilia (RS-GP26)+0.291s5/5319k
7Diogo MoreiraBRAPro Honda LCR (RC213V)*+0.318s5/6319k
8Raul FernandezSPATrackhouse Aprilia (RS-GP26)+0.428s4/6316k
9Enea BastianiniITARed Bull KTM Tech3 (RC16)+0.442s6/6321k
10Fabio QuartararoFRAMonster Yamaha (YZR-M1)+0.470s6/6319k
11Joan MirSPAHonda HRC Castrol (RC213V)+0.499s5/6319k
12Francesco BagnaiaITADucati Lenovo (GP26)+0.519s6/6322k
13Maverick ViñalesSPARed Bull KTM Tech3 (RC16)+0.582s4/6320k
14Franco MorbidelliITAPertamina VR46 Ducati (GP25)+0.769s5/5320k
15Brad BinderRSARed Bull KTM (RC16)+0.861s4/6321k
16Toprak RazgatliogluTURPramac Yamaha (YZR-M1)*+0.878s3/6318k
17Jorge MartinSPAAprilia Racing (RS-GP26)+0.939s5/6317k
18Alex RinsSPAMonster Yamaha (YZR-M1)+1.035s4/6318k
19Luca MariniITAHonda HRC Castrol (RC213V)+1.073s3/6318k
20Cal CrutchlowGBRCastrol Honda LCR (RC213V)+1.567s3/5317k

* Rookie

Rekor resmi MotoGP Brno:

Lap tercepat: Ai Ogura, Aprilia, 1m 51.139s (Q2 - 2026)
Lap balapan tercepat: Marc Marquez, Ducati, 1m 53.691s (2025)

Marco Bezzecchi, 2026 Brno MotoGP.
Marco Bezzecchi, 2026 Brno MotoGP.
© Gold and Goose

Alex Marquez, yang mencoba kembali ke MotoGP setelah menderita patah tulang selangka dan tulang belakang dalam kecelakaan besar di Catalunya sebulan yang lalu, mengundurkan diri dari acara tersebut setelah kualifikasi.

Johann Zarco tetap absen karena cedera ligamen lutut di acara yang sama. Pembalap Prancis itu kembali digantikan di LCR oleh Cal Crutchlow, yang menggantikan Marquez untuk ketiga kalinya.

In this article

Marc Marquez
Marco Bezzecchi
Jorge Martin
Ai Ogura
Fabio di Giannantonio
MotoGP Ceko 2026: Hasil Sesi Warm-Up di Sirkuit Brno
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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