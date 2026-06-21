MotoGP Ceko 2026: Hasil Sesi Warm-Up di Sirkuit Brno

Fermin Aldeguer Gresini memimpin sesi warm-up MotoGP Ceko 2026 di Brno, di depan rekan-rekan sesama pembalap Ducati, Marc Marquez dan Fabio di Giannantonio.

Ai Ogura, peraih pole position dan runner-up sprint, berada di posisi keenam, sementara pemenang balapan hari Sabtu, Francesco Bagnaia, berada di posisi kedua belas.

Semua pembalap memilih ban Medium depan dan belakang - pilihan yang diharapkan untuk Grand Prix - kecuali Enea Bastianini, Franco Morbidelli, dan Brad Binder, yang memilih ban Soft di belakang.

Pemimpin klasemen MotoGP, Marco Bezzecchi, absen dari sesi warm-up setelah diskorsing dari Grand Prix karena mendorong dan memukul seorang marshal setelah kecelakaan di Sprint Race.

Rekan setimnya dan rival terdekatnya dalam perebutan gelar, Jorge Martin, yang saat ini tertinggal 15 poin, memiliki kesempatan untuk merebut posisi puncak klasemen sore ini.

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Jorge Martin, 2026 Brno MotoGP. © Gold and Goose

Namun, Martin - yang harus menjalani double long-lap penalty hari ini karena memicu tabrakan beruntun lima pembalap, termasuk Bezzecchi, di Grand Prix Hungaria - hanya berada di posisi ke-17 pagi ini.

Meskipun tidak cukup dekat untuk merebut posisi puncak klasemen hari ini, di Giannantonio (-36 poin), Pedro Acosta (-48 poin), dan juara bertahan Marquez (-65 poin) juga akan berusaha memanfaatkan absennya Bezzecchi.

Toprak Razgatlioglu mendapat penalti tiga posisi di grid karena menghalangi Enea Bastianini di sesi kualifikasi dan akan memulai balapan dari posisi terakhir di grid.

MotoGP Ceko 2026 - Brno - Hasil Sesi Warm-Up Pos Pembalap NAT Tim (Motor) Lap/Gap Lap Top Speed 1 Fermin Aldeguer SPA BK8 Gresini Ducati (GP25) 1'52.848s 4/5 316k 2 Marc Marquez SPA Ducati Lenovo (GP26) +0.122s 3/6 320k 3 Fabio Di Giannantonio ITA Pertamina VR46 Ducati (GP26) +0.158s 4/6 322k 4 Pedro Acosta SPA Red Bull KTM (RC16) +0.243s 6/6 318k 5 Jack Miller AUS Pramac Yamaha (YZR-M1) +0.258s 5/6 317k 6 Ai Ogura JPN Trackhouse Aprilia (RS-GP26) +0.291s 5/5 319k 7 Diogo Moreira BRA Pro Honda LCR (RC213V)* +0.318s 5/6 319k 8 Raul Fernandez SPA Trackhouse Aprilia (RS-GP26) +0.428s 4/6 316k 9 Enea Bastianini ITA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +0.442s 6/6 321k 10 Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.470s 6/6 319k 11 Joan Mir SPA Honda HRC Castrol (RC213V) +0.499s 5/6 319k 12 Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP26) +0.519s 6/6 322k 13 Maverick Viñales SPA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +0.582s 4/6 320k 14 Franco Morbidelli ITA Pertamina VR46 Ducati (GP25) +0.769s 5/5 320k 15 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) +0.861s 4/6 321k 16 Toprak Razgatlioglu TUR Pramac Yamaha (YZR-M1)* +0.878s 3/6 318k 17 Jorge Martin SPA Aprilia Racing (RS-GP26) +0.939s 5/6 317k 18 Alex Rins SPA Monster Yamaha (YZR-M1) +1.035s 4/6 318k 19 Luca Marini ITA Honda HRC Castrol (RC213V) +1.073s 3/6 318k 20 Cal Crutchlow GBR Castrol Honda LCR (RC213V) +1.567s 3/5 317k

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* Rookie

Rekor resmi MotoGP Brno:

Lap tercepat: Ai Ogura, Aprilia, 1m 51.139s (Q2 - 2026)

Lap balapan tercepat: Marc Marquez, Ducati, 1m 53.691s (2025)

Marco Bezzecchi, 2026 Brno MotoGP. © Gold and Goose

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