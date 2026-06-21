MotoGP Ceko 2026: Hasil Sesi Warm-Up di Sirkuit Brno
Hasil sesi warm-up untuk MotoGP Ceko 2026 di Sirkuit Brno, putaran 9 dari 22.
Fermin Aldeguer Gresini memimpin sesi warm-up MotoGP Ceko 2026 di Brno, di depan rekan-rekan sesama pembalap Ducati, Marc Marquez dan Fabio di Giannantonio.
Ai Ogura, peraih pole position dan runner-up sprint, berada di posisi keenam, sementara pemenang balapan hari Sabtu, Francesco Bagnaia, berada di posisi kedua belas.
Semua pembalap memilih ban Medium depan dan belakang - pilihan yang diharapkan untuk Grand Prix - kecuali Enea Bastianini, Franco Morbidelli, dan Brad Binder, yang memilih ban Soft di belakang.
Pemimpin klasemen MotoGP, Marco Bezzecchi, absen dari sesi warm-up setelah diskorsing dari Grand Prix karena mendorong dan memukul seorang marshal setelah kecelakaan di Sprint Race.
Rekan setimnya dan rival terdekatnya dalam perebutan gelar, Jorge Martin, yang saat ini tertinggal 15 poin, memiliki kesempatan untuk merebut posisi puncak klasemen sore ini.
Namun, Martin - yang harus menjalani double long-lap penalty hari ini karena memicu tabrakan beruntun lima pembalap, termasuk Bezzecchi, di Grand Prix Hungaria - hanya berada di posisi ke-17 pagi ini.
Meskipun tidak cukup dekat untuk merebut posisi puncak klasemen hari ini, di Giannantonio (-36 poin), Pedro Acosta (-48 poin), dan juara bertahan Marquez (-65 poin) juga akan berusaha memanfaatkan absennya Bezzecchi.
Toprak Razgatlioglu mendapat penalti tiga posisi di grid karena menghalangi Enea Bastianini di sesi kualifikasi dan akan memulai balapan dari posisi terakhir di grid.
MotoGP Ceko 2026 - Brno - Hasil Sesi Warm-Up
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Motor)
|Lap/Gap
|Lap
|Top Speed
|1
|Fermin Aldeguer
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP25)
|1'52.848s
|4/5
|316k
|2
|Marc Marquez
|SPA
|Ducati Lenovo (GP26)
|+0.122s
|3/6
|320k
|3
|Fabio Di Giannantonio
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP26)
|+0.158s
|4/6
|322k
|4
|Pedro Acosta
|SPA
|Red Bull KTM (RC16)
|+0.243s
|6/6
|318k
|5
|Jack Miller
|AUS
|Pramac Yamaha (YZR-M1)
|+0.258s
|5/6
|317k
|6
|Ai Ogura
|JPN
|Trackhouse Aprilia (RS-GP26)
|+0.291s
|5/5
|319k
|7
|Diogo Moreira
|BRA
|Pro Honda LCR (RC213V)*
|+0.318s
|5/6
|319k
|8
|Raul Fernandez
|SPA
|Trackhouse Aprilia (RS-GP26)
|+0.428s
|4/6
|316k
|9
|Enea Bastianini
|ITA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|+0.442s
|6/6
|321k
|10
|Fabio Quartararo
|FRA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|+0.470s
|6/6
|319k
|11
|Joan Mir
|SPA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|+0.499s
|5/6
|319k
|12
|Francesco Bagnaia
|ITA
|Ducati Lenovo (GP26)
|+0.519s
|6/6
|322k
|13
|Maverick Viñales
|SPA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|+0.582s
|4/6
|320k
|14
|Franco Morbidelli
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP25)
|+0.769s
|5/5
|320k
|15
|Brad Binder
|RSA
|Red Bull KTM (RC16)
|+0.861s
|4/6
|321k
|16
|Toprak Razgatlioglu
|TUR
|Pramac Yamaha (YZR-M1)*
|+0.878s
|3/6
|318k
|17
|Jorge Martin
|SPA
|Aprilia Racing (RS-GP26)
|+0.939s
|5/6
|317k
|18
|Alex Rins
|SPA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|+1.035s
|4/6
|318k
|19
|Luca Marini
|ITA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|+1.073s
|3/6
|318k
|20
|Cal Crutchlow
|GBR
|Castrol Honda LCR (RC213V)
|+1.567s
|3/5
|317k
* Rookie
Rekor resmi MotoGP Brno:
Lap tercepat: Ai Ogura, Aprilia, 1m 51.139s (Q2 - 2026)
Lap balapan tercepat: Marc Marquez, Ducati, 1m 53.691s (2025)
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