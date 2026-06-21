Steward MotoGP Menolak Banding Aprilia atas Skorsing Bezzecchi

Permohonan banding yang diajukan Aprilia terhadap skorsing Marco Bezzecchi dari MotoGP Ceko telah ditolak oleh panel Steward FIM MotoGP.

, Aprilia Racing

Keputusan untuk menskors Marco Bezzecchi diumumkan panel Steward FIM MotoGP sebagai hasil investigasi atas insiden yang terjadi setelah Bezzecchi terjatuh di Sprint Race Brno, saat pembalap Italia itu mendorong dan memukul seorang marshal yang mencoba mengevakuasi motornya.

Aprilia mengajukan banding tak lama setelah pengumuman skorsing pada pukul 19:52 waktu setempat di Brno. Sidang banding diadakan antara pukul 20:05 dan 20:37 dan melibatkan CEO Aprilia Racing Massimo Rivola, manajer tim Aprilia Racing Paolo Bonora, Simon Crafar, Tamara Matko, dan Andres Somolinos dari panel Steward MotoGP.

Marco Bezzecchi, 2026 Brno MotoGP. © Gold and Goose

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Pernyataan yang dirilis dari para steward mengkonfirmasi penolakan banding dan penegakan hukuman skorsing Bezzecchi dari Grand Prix Ceko.

Alasan yang diberikan oleh Steward FIM MotoGP untuk penolakan banding adalah sebagai berikut:

“Para Steward FIM telah mempertimbangkan dengan saksama pengajuan yang dibuat atas nama pembalap dan bukti yang disajikan, termasuk rekaman video, laporan resmi, dan keadaan seputar insiden tersebut,” demikian bunyi pernyataan dari para steward.

“Meskipun Stewards menyadari bahwa para pembalap yang terlibat dalam kecelakaan mungkin mengalami frustrasi, kekecewaan, dan emosi yang meningkat segera setelah kecelakaan, keadaan seperti itu tidak dapat membenarkan atau memaafkan agresi fisik yang diarahkan kepada personel sirkuit yang sedang menjalankan tugas resmi mereka.

“Marshal sirkuit dan petugas keselamatan lainnya sangat penting untuk penyelenggaraan olahraga sepeda motor yang aman. Mereka beroperasi di lingkungan yang berbahaya, seringkali menempatkan diri mereka dalam jarak dekat dengan sepeda motor yang bergerak dan bahaya lainnya untuk melindungi para pesaing dan memfasilitasi kelanjutan acara yang aman.

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"Olahraga ini bergantung pada para petugas ini untuk menjalankan tanggung jawab mereka tanpa takut akan intimidasi, pelecehan, atau serangan fisik.”

Marco Bezzecchi, 2026 Brno MotoGP. © Gold and Goose

“Prinsip-prinsip sportifitas mengharuskan semua peserta untuk memperlakukan petugas, marshal, dan sukarelawan dengan hormat setiap saat.

"Kontak fisik apa pun yang bersifat agresif terhadap petugas keselamatan sirkuit merupakan penyimpangan serius dari standar tersebut dan merusak kepercayaan dan rasa hormat timbal balik yang menjadi dasar penyelenggaraan Kejuaraan yang aman.

“Para Steward menganggap sangat penting bahwa individu-individu yang terlibat adalah marshal yang secara aktif terlibat dalam evakuasi kendaraan pembalap setelah kecelakaan.

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"Personel tersebut bertindak semata-mata demi keselamatan pembalap, keselamatan acara, dan kelancaran penyelenggaraan kompetisi.

Marco Bezzecchi, 2026 Brno MotoGP. © Gold and Goose

“Agresi fisik terhadap marshal sama sekali tidak dapat diterima dalam olahraga motor profesional dan tidak dapat ditoleransi terlepas dari keadaan yang menyebabkan insiden tersebut.

"Kegagalan untuk menanggapi perilaku tersebut dengan tepat akan berisiko mengirimkan pesan yang salah kepada para pesaing di seluruh Kejuaraan dan akan tidak konsisten dengan kewajiban badan pengatur untuk melindungi para pejabat, sukarelawan, dan pekerja yang berkontribusi pada olahraga ini.

“Dengan mempertimbangkan keseriusan perilaku tersebut, status orang-orang yang terlibat sebagai petugas keselamatan sirkuit, kebutuhan untuk menegakkan standar perilaku yang tepat, dan kebutuhan akan pencegahan spesifik dan umum, para Steward Banding yakin bahwa Panel Steward berhak untuk menyimpulkan bahwa tindakan pembalap tersebut merupakan tindakan yang merugikan kepentingan olahraga.

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“Para Steward selanjutnya menyimpulkan bahwa sanksi yang dijatuhkan sebanding dengan keseriusan pelanggaran dan berada dalam kisaran hukuman yang wajar yang tersedia bagi Panel Steward. Oleh karena itu, banding ditolak dan keputusan awal ditegakkan sepenuhnya.”