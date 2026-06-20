Bezzecchi Diskorsing setelah Insiden Marshal di Sprint Race Brno

Pemimpin klasemen MotoGP, Marco Bezzecchi, telah diskors dari Grand Prix Ceko 2026.

Marco Bezzecchi, 2026 Brno MotoGP.
Marco Bezzecchi, 2026 Brno MotoGP.
© Gold and Goose
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Akhir pekan Marco Bezzecchi di MotoGP Ceko menjadi lebih buruk setelah pemuncak klasemen itu diskors dari balapan Grand Prix pada hari Minggu menyusul insiden dengan marshal di Sprint Race.

Insiden tersebut, yang tidak disiarkan di siaran langsung TV, terjadi saat marshal sedang mengevakuasi Aprilia Bezzecchi yang terjatuh dari jebakan kerikil di Tikungan 3 dengan dua lap tersisa.

Saat motor diangkat, salah satu marshal tampaknya secara tidak sengaja memutar gas RS-GP, menyebabkan mesin meraung.

Bezzecchi, karena khawatir mesinnya rusak, kemudian bergegas mendekat.

Para Steward FIM MotoGP menyatakan bahwa Bezzecchi kemudian "mendorong dan memukul Marshal sirkuit yang sedang berusaha mengevakuasi motornya."

Kamera onboard menunjukkan Bezzecchi berjalan pergi setelah mematikan mesin.

Dengan keunggulannya atas rekan setimnya, Jorge Martin, yang sudah berkurang menjadi 15 poin, Bezzecchi bisa kehilangan posisi pemimpin klasemen kejuaraan dunia pada hari Minggu.

Marco Bezzecchi, 2026 Brno MotoGP.
Marco Bezzecchi, 2026 Brno MotoGP.
© Gold and Goose

Pernyataan dari Steward FIM MotoGP:

Motif
Pada tanggal 20 Juni 2026, pukul 16:07:41 selama MotoGP Sprint di MONSTER ENERGY GRAND PRIX OF CZECHIA, setelah terjadi kecelakaan, Anda mendorong dan memukul petugas sirkuit yang sedang berusaha mengevakuasi motor Anda.

Tindakan ini merugikan kepentingan olahraga dan oleh karena itu merupakan pelanggaran sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 3.3.2.2 Peraturan Kejuaraan Dunia Grand Prix FIM, yaitu “setiap tindakan korupsi atau penipuan, atau tindakan apa pun yang merugikan kepentingan pertemuan atau olahraga, yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang terjadi selama suatu acara”.

Sanksi
Berdasarkan alasan-alasan di atas, Panel Steward FIM MotoGP™ telah menjatuhkan sanksi larangan berpartisipasi dalam MONSTER ENERGY GRAND PRIX OF CZECHIA kepada Anda. (sesuai dengan pasal 3.2.1 dan 3.3.2.3 dari Peraturan Kejuaraan Dunia Grand Prix FIM)

Bezzecchi leads Martin in the Sprint, 2026 Brno MotoGP.
Bezzecchi leads Martin in the Sprint, 2026 Brno MotoGP.
© Gold and Goose

Bezzecchi berpeluang memperbesar keunggulan poinnya atas rekan setimnya, Jorge Martin , hingga kecelakaan yang terjadi di akhir balapan.

Sebagai gantinya, Martin mewarisi posisi kelima Bezzecchi dan mendapatkan lima poin lebih banyak dari pembalap Italia itu, mengurangi selisih poin menjadi 15 poin.

Martin, yang harus mengatasi start dari posisi kesepuluh dan menjalani dua penalti long lap, kini memiliki kesempatan untuk merebut kembali posisi puncak klasemen kejuaraan dunia pada hari Minggu.

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Bezzecchi Diskorsing setelah Insiden Marshal di Sprint Race Brno
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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