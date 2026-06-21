Alex Marquez Jelaskan Keputusannya Mundur dari GP Ceko

Alex Marquez memilih mundur dari sisa akhir pekan Grand Prix Ceko setelah kualifikasi.

Alex Marquez, Gresini Ducati, 2026 Czech MotoGP
Alex Marquez, Gresini Ducati, 2026 Czech MotoGP
© Gold and Goose
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Alex Marquez menjelaskan keputusannya mundur dari sisa akhir pekan MotoGP Ceko untuk menghindari risiko, bukan karena kondisi fisiknya.

Pembalap Gresini Ducati itu tampil di trek untuk pertama kalinya kecelakaan mengerikan bulan lalu di Grand Prix Catalan, yang menyebabkannya mengalami patah tulang leher dan tulang selangka.

Alex Marquez tampil mengesankan dengan finis di posisi ke-14 dalam kualifikasi pada hari Sabtu, tetapi memilih untuk menarik diri dari sisa balapan akhir pekan tak lama setelah itu.

Alex Marquez, 2026 Brno MotoGP.
Alex Marquez, 2026 Brno MotoGP.
© Gold and Goose

Ia mengatakan bahwa hal ini tidak ada hubungannya dengan kondisi fisiknya, karena ia "lebih cepat dari yang saya duga", melainkan untuk menghindari risiko yang tidak perlu.

“Bukan berarti saya berhenti karena saya tidak fit; itu hanya untuk menghindari risiko,” jelasnya pada hari Sabtu.

“Seringkali ketika Anda berada dalam balapan, sulit untuk menghindari risiko nol persen, baik untuk pembalap lain atau beberapa insiden balapan.

“Jadi, tim sejak kemarin juga mendorong saya untuk berhenti, tetapi saya berkata, ‘Oke, kita berikan sedikit lebih banyak’.

“Kami berusaha melakukan pekerjaan yang baik, jadi setelah kualifikasi kami memutuskan untuk mundur selangkah untuk menghindari risiko cedera karena dokter mengatakan kepada saya sebelum datang ke sini bahwa saya fit tetapi harus menghindari kecelakaan.

“Jadi, saya jauh lebih cepat dari yang saya harapkan, dan bagi saya itu sudah cukup.

“[Sekarang saya akan] mencoba memulihkan semua otot dalam lima hari ke depan dan berada di Assen dan mencoba untuk menjalani seluruh akhir pekan.”

Alex Marquez, 2026 MotoGP Czech Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
Alex Marquez, 2026 MotoGP Czech Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
© Gold & Goose

'Anda selalu memiliki keraguan...'

Marquez mengatakan poin utama comebacknya di Brno adalah untuk menghilangkan keraguan dalam pikirannya setelah kecelakaan yang dialaminya, yang membuat akhir pekan ini "sangat penting bagi saya".

“Dan saya katakan, lebih dari sisi fisik, saya di sini untuk sisi mental karena, bagi saya, itu penting untuk… Saya tidak memiliki begitu banyak pertanyaan di kepala saya, tetapi setelah kecelakaan seperti di Barcelona, ​​selalu ada beberapa keraguan [tentang] bagaimana saya akan berada di atas motor, apakah saya akan benar-benar bebas?

“Saya berkendara dengan baik, dengan lancar lagi.

“Saya kehilangan beberapa poin karena keterbatasan fisik, tetapi dari sisi mental, akhir pekan ini sangat penting bagi saya.”

Ia menambahkan: “Saya merasa kaku, saya merasa lelah, terutama leher dan bahu masih perlu banyak perbaikan.

“Tapi ini bagian dari pemulihan. Sayangnya, kami tidak bisa melakukan uji coba dengan motor MotoGP; itu akan menjadi hal yang sempurna.

“Jadi, kami melakukan 50 lap ini selama hari Jumat dan pagi ini untuk mencoba mencapai kondisi 100% secepat mungkin.”

Alex Marquez Jelaskan Keputusannya Mundur dari GP Ceko
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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