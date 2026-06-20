MotoGP Ceko 2026: Bagnaia Raih Kemenangan Pertamanya Musim ini

Pecco Bagnaia merayakan kemenangan pertamanya musim ini dalam balapan MotoGP Sprint Ceko di Brno, Sabtu lalu.

Pembalap pabrikan Ducati itu berhasil mengungguli Ai Ogura dan rekan setimnya, Marc Marquez, untuk meraih kemenangan pertamanya sejak Sprint Race Sepang musim lalu.

Sementara itu, pemimpin klasemen kejuaraan dunia, Marco Bezzecchi (Aprilia), terjatuh di akhir balapan untuk merebut posisi kelima, mengurangi keunggulan poinnya.

Marco Bezzecchi, 2026 Brno MotoGP. © Gold and Goose

Pole-sitter untuk pertama kalinya, Ogura, dan Fabio di Giannantonio mengikuti mayoritas pembalap dengan mengganti ban belakang Soft ke Medium tepat sebelum start.

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Hal itu membuat Bagnaia, Marquez, dan Rookie Diogo Moreira menjadi satu-satunya pembalap di sepuluh besar yang memulai balapan dengan ban Soft.

Moreira kemudian terjatuh dari posisi ketiga - di belakang Bagnaia dan Ogura - menjelang akhir lap pertama, dan Maverick Vinales mengikutinya ke area kerikil di Tikungan 12 beberapa saat kemudian.

Bagnaia leads Sprint race, 2026 Brno MotoGP. © Gold and Goose

Bagnaia sempat memimpin dengan selisih 1,1 detik sebelum Ogura mulai mendekat - dengan Marquez di belakangnya.

Namun, tidak ada keuntungan performa yang jelas bagi Ogura dengan ban belakang medium, dan lap-lap terakhir dimulai dengan pembalap Trackhouse itu terjepit di antara motor-motor merah.

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Pedro Acosta dari KTM terjatuh dari posisi keenam di pertengahan balapan sepuluh lap tersebut.

Hal itu menempatkan Jorge Martin tepat di belakang rekan setim dan rivalnya dalam perebutan gelar, Bezzecchi – sampai akhirnya Bez jatuh dan memberi Martin posisi kelima.

Pembalap Honda, Luca Marini dan Cal Crutchlow, juga mengalami kecelakaan.

Alex Marquez, yang mencoba melakukan comeback setelah cedera di Catalunya, mengundurkan diri dari balapan setelah kualifikasi.

MotoGP Ceko 2026 - Brno - Hasil Sprint Race Pos Pembalap NAT Tim (Motor) Lap/Gap 1 Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP26) 10 Laps 2 Ai Ogura JPN Trackhouse Aprilia (RS-GP26) +0.241s 3 Marc Marquez SPA Ducati Lenovo (GP26) +0.794s 4 Fabio Di Giannantonio ITA Pertamina VR46 Ducati (GP26) +2.905s 5 Jorge Martin SPA Aprilia Racing (RS-GP26) +6.404s 6 Raul Fernandez SPA Trackhouse Aprilia (RS-GP26) +7.440s 7 Enea Bastianini ITA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +8.110s 8 Fermin Aldeguer SPA BK8 Gresini Ducati (GP25) +10.195s 9 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) +10.984s 10 Joan Mir SPA Honda HRC Castrol (RC213V) +11.103s 11 Toprak Razgatlioglu TUR Pramac Yamaha (YZR-M1)* +13.497s 12 Franco Morbidelli ITA Pertamina VR46 Ducati (GP25) +14.942s 13 Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +15.038s 14 Alex Rins SPA Monster Yamaha (YZR-M1) +15.535s 15 Jack Miller AUS Pramac Yamaha (YZR-M1) +16.151s Cal Crutchlow GBR Castrol Honda LCR (RC213V) DNF Marco Bezzecchi ITA Aprilia Racing (RS-GP26) DNF Luca Marini ITA Honda HRC Castrol (RC213V) DNF Pedro Acosta SPA Red Bull KTM (RC16) DNF Diogo Moreira BRA Pro Honda LCR (RC213V)* DNF Maverick Vinales SPA Red Bull KTM Tech3 (RC16) DNF

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* Rookie