MotoGP Ceko 2026: Bagnaia Raih Kemenangan Pertamanya Musim ini

Hasil Sprint Race MotoGP Ceko 2026 di Sirkuit Brno, putaran 9 dari 22.

Pecco Bagnaia, Ducati Corse, 2026 Czech MotoGP
Pecco Bagnaia, Ducati Corse, 2026 Czech MotoGP
© Gold and Goose
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Pecco Bagnaia merayakan kemenangan pertamanya musim ini dalam balapan MotoGP Sprint Ceko di Brno, Sabtu lalu.

Pembalap pabrikan Ducati itu berhasil mengungguli Ai Ogura dan rekan setimnya, Marc Marquez, untuk meraih kemenangan pertamanya sejak Sprint Race Sepang musim lalu.

Sementara itu, pemimpin klasemen kejuaraan dunia, Marco Bezzecchi (Aprilia), terjatuh di akhir balapan untuk merebut posisi kelima, mengurangi keunggulan poinnya.

Marco Bezzecchi, 2026 Brno MotoGP.
Marco Bezzecchi, 2026 Brno MotoGP.
© Gold and Goose

Pole-sitter untuk pertama kalinya, Ogura, dan Fabio di Giannantonio mengikuti mayoritas pembalap dengan mengganti ban belakang Soft ke Medium tepat sebelum start.

Hal itu membuat Bagnaia, Marquez, dan Rookie Diogo Moreira menjadi satu-satunya pembalap di sepuluh besar yang memulai balapan dengan ban Soft.

Moreira kemudian terjatuh dari posisi ketiga - di belakang Bagnaia dan Ogura - menjelang akhir lap pertama, dan Maverick Vinales mengikutinya ke area kerikil di Tikungan 12 beberapa saat kemudian.

Bagnaia leads Sprint race, 2026 Brno MotoGP.
Bagnaia leads Sprint race, 2026 Brno MotoGP.
© Gold and Goose

Bagnaia sempat memimpin dengan selisih 1,1 detik sebelum Ogura mulai mendekat - dengan Marquez di belakangnya.

Namun, tidak ada keuntungan performa yang jelas bagi Ogura dengan ban belakang medium, dan lap-lap terakhir dimulai dengan pembalap Trackhouse itu terjepit di antara motor-motor merah.

Pedro Acosta dari KTM terjatuh dari posisi keenam di pertengahan balapan sepuluh lap tersebut.

Hal itu menempatkan Jorge Martin tepat di belakang rekan setim dan rivalnya dalam perebutan gelar, Bezzecchi – sampai akhirnya Bez jatuh dan memberi Martin posisi kelima.

Pembalap Honda, Luca Marini dan Cal Crutchlow, juga mengalami kecelakaan.

Alex Marquez, yang mencoba melakukan comeback setelah cedera di Catalunya, mengundurkan diri dari balapan setelah kualifikasi.

MotoGP Ceko 2026 - Brno - Hasil Sprint Race

PosPembalapNATTim (Motor)Lap/Gap
1Francesco BagnaiaITADucati Lenovo (GP26)10 Laps
2Ai OguraJPNTrackhouse Aprilia (RS-GP26)+0.241s
3Marc MarquezSPADucati Lenovo (GP26)+0.794s
4Fabio Di GiannantonioITAPertamina VR46 Ducati (GP26)+2.905s
5Jorge MartinSPAAprilia Racing (RS-GP26)+6.404s
6Raul FernandezSPATrackhouse Aprilia (RS-GP26)+7.440s
7Enea BastianiniITARed Bull KTM Tech3 (RC16)+8.110s
8Fermin AldeguerSPABK8 Gresini Ducati (GP25)+10.195s
9Brad BinderRSARed Bull KTM (RC16)+10.984s
10Joan MirSPAHonda HRC Castrol (RC213V)+11.103s
11Toprak RazgatliogluTURPramac Yamaha (YZR-M1)*+13.497s
12Franco MorbidelliITAPertamina VR46 Ducati (GP25)+14.942s
13Fabio QuartararoFRAMonster Yamaha (YZR-M1)+15.038s
14Alex RinsSPAMonster Yamaha (YZR-M1)+15.535s
15Jack MillerAUSPramac Yamaha (YZR-M1)+16.151s
 Cal CrutchlowGBRCastrol Honda LCR (RC213V)DNF
 Marco BezzecchiITAAprilia Racing (RS-GP26)DNF
 Luca MariniITAHonda HRC Castrol (RC213V)DNF
 Pedro AcostaSPARed Bull KTM (RC16)DNF
 Diogo MoreiraBRAPro Honda LCR (RC213V)*DNF
 Maverick VinalesSPARed Bull KTM Tech3 (RC16)DNF

* Rookie

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MotoGP Ceko 2026: Bagnaia Raih Kemenangan Pertamanya Musim ini
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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