MotoGP Ceko 2026: Bagnaia Raih Kemenangan Pertamanya Musim ini
Hasil Sprint Race MotoGP Ceko 2026 di Sirkuit Brno, putaran 9 dari 22.
Pecco Bagnaia merayakan kemenangan pertamanya musim ini dalam balapan MotoGP Sprint Ceko di Brno, Sabtu lalu.
Pembalap pabrikan Ducati itu berhasil mengungguli Ai Ogura dan rekan setimnya, Marc Marquez, untuk meraih kemenangan pertamanya sejak Sprint Race Sepang musim lalu.
Sementara itu, pemimpin klasemen kejuaraan dunia, Marco Bezzecchi (Aprilia), terjatuh di akhir balapan untuk merebut posisi kelima, mengurangi keunggulan poinnya.
Pole-sitter untuk pertama kalinya, Ogura, dan Fabio di Giannantonio mengikuti mayoritas pembalap dengan mengganti ban belakang Soft ke Medium tepat sebelum start.
Hal itu membuat Bagnaia, Marquez, dan Rookie Diogo Moreira menjadi satu-satunya pembalap di sepuluh besar yang memulai balapan dengan ban Soft.
Moreira kemudian terjatuh dari posisi ketiga - di belakang Bagnaia dan Ogura - menjelang akhir lap pertama, dan Maverick Vinales mengikutinya ke area kerikil di Tikungan 12 beberapa saat kemudian.
Bagnaia sempat memimpin dengan selisih 1,1 detik sebelum Ogura mulai mendekat - dengan Marquez di belakangnya.
Namun, tidak ada keuntungan performa yang jelas bagi Ogura dengan ban belakang medium, dan lap-lap terakhir dimulai dengan pembalap Trackhouse itu terjepit di antara motor-motor merah.
Pedro Acosta dari KTM terjatuh dari posisi keenam di pertengahan balapan sepuluh lap tersebut.
Hal itu menempatkan Jorge Martin tepat di belakang rekan setim dan rivalnya dalam perebutan gelar, Bezzecchi – sampai akhirnya Bez jatuh dan memberi Martin posisi kelima.
Pembalap Honda, Luca Marini dan Cal Crutchlow, juga mengalami kecelakaan.
Alex Marquez, yang mencoba melakukan comeback setelah cedera di Catalunya, mengundurkan diri dari balapan setelah kualifikasi.
MotoGP Ceko 2026 - Brno - Hasil Sprint Race
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Motor)
|Lap/Gap
|1
|Francesco Bagnaia
|ITA
|Ducati Lenovo (GP26)
|10 Laps
|2
|Ai Ogura
|JPN
|Trackhouse Aprilia (RS-GP26)
|+0.241s
|3
|Marc Marquez
|SPA
|Ducati Lenovo (GP26)
|+0.794s
|4
|Fabio Di Giannantonio
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP26)
|+2.905s
|5
|Jorge Martin
|SPA
|Aprilia Racing (RS-GP26)
|+6.404s
|6
|Raul Fernandez
|SPA
|Trackhouse Aprilia (RS-GP26)
|+7.440s
|7
|Enea Bastianini
|ITA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|+8.110s
|8
|Fermin Aldeguer
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP25)
|+10.195s
|9
|Brad Binder
|RSA
|Red Bull KTM (RC16)
|+10.984s
|10
|Joan Mir
|SPA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|+11.103s
|11
|Toprak Razgatlioglu
|TUR
|Pramac Yamaha (YZR-M1)*
|+13.497s
|12
|Franco Morbidelli
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP25)
|+14.942s
|13
|Fabio Quartararo
|FRA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|+15.038s
|14
|Alex Rins
|SPA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|+15.535s
|15
|Jack Miller
|AUS
|Pramac Yamaha (YZR-M1)
|+16.151s
|Cal Crutchlow
|GBR
|Castrol Honda LCR (RC213V)
|DNF
|Marco Bezzecchi
|ITA
|Aprilia Racing (RS-GP26)
|DNF
|Luca Marini
|ITA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|DNF
|Pedro Acosta
|SPA
|Red Bull KTM (RC16)
|DNF
|Diogo Moreira
|BRA
|Pro Honda LCR (RC213V)*
|DNF
|Maverick Vinales
|SPA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|DNF
* Rookie