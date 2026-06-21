MotoGP Ceko 2026: Starting Grid Grand Prix usai Skorsing Bezzecchi

Susunan start untuk balapan MotoGP Republik Ceko 2026 hari Minggu di Brno setelah skorsing Marco Bezzecchi.

Marco Bezzecchi, 2026 Brno MotoGP.
Marco Bezzecchi, 2026 Brno MotoGP.
© Gold and Goose
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Ai Ogura, Fabio di Giannantonio, dan Francesco Bagnaia akan membentuk baris depan untuk MotoGP Ceko di Brno, tetapi ada perubahan besar di baris kedua.

Pemimpin klasemen sementara, Marco Bezzecchi, secara mengejutkan diskors dari Grand Prix karena memukul seorang marshal setelah kecelakaan di Sprint.

Pembalap Aprilia itu seharusnya memulai balapan dari posisi keempat, posisi yang kini diambil alih oleh juara bertahan Marc Marquez, dengan Diogo Moreira di posisi kelima dan Raul Fernandez naik ke baris kedua di posisi keenam.

Jorge Martin, yang memperkecil jarak poin menjadi 15 poin dari rekan setimnya, Bezzecchi setelah Sprint Race, naik satu baris di grid, dari posisi kesepuluh ke kesembilan.

Martin harus menjalani penalti dua putaran panjang pada hari Minggu karena memicu tabrakan beruntun di Balaton Park, tetapi berpotensi merebut kembali posisi pemimpin klasemen kejuaraan dunia.

Toprak Razgatlioglu, MotoGP 2026.
Toprak Razgatlioglu, MotoGP 2026.
© Gold and Goose

Lebih jauh ke belakang, Toprak Razgatlioglu mendapat penalti tiga posisi di grid untuk Grand Prix hari Minggu, setelah melaju lambat di jalur balap dan mengganggu Enea Bastianini di Kualifikasi 1.

Namun, karena ia lolos kualifikasi di posisi ke-21, Razgatlioglu sebenarnya hanya bisa turun satu posisi, di belakang Cal Crutchlow dari LCR, ke posisi terakhir di grid.

Alex Marquez seharusnya kembali balapan dari posisi ke-14 di grid, tetapi mengundurkan diri setelah kualifikasi.

Grand Prix MotoGP Ceko yang terdiri dari 21 lap akan dimulai pukul 14.00 waktu setempat, atau pukul 19:00.

Ogura, di Giannantonio, Bagnaia, qualifying, 2026 Brno MotoGP.
Ogura, di Giannantonio, Bagnaia, qualifying, 2026 Brno MotoGP.
© Gold and Goose

MotoGP Ceko 2026: Starting grid lengkap setelah penalti

Baris 1:    Ai Ogura (pole), Fabio Di Giannantonio, Francesco Bagnaia            
Baris 2:    Marc Marquez, Diogo Moreira, Raul Fernandez    
Baris 3:    Pedro Acosta, Franco Morbidelli, Jorge Martin     
Baris 4:    Fermin Aldeguer, Joan Mir, Maverick Vinales        
Baris 5:    Fabio Quartararo, Luca Marini, Enea Bastianini   
Baris 6:    Jack Miller, Alex Rins, Brad Binder
Baris 7:    Cal Crutchlow, Toprak Razgatlioglu*

 * Toprak Razgatlioglu turun tiga grid | Marco Bezzecchi (4th) skorsing | Alex Marquez (14th) withdrawn.

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MotoGP Ceko 2026: Starting Grid Grand Prix usai Skorsing Bezzecchi
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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