Bezzecchi Masih Merasakan Efek Kecelakaan Balaton di MotoGP Ceko

Dua minggu setelah kecelakaan besar di tikungan pertama MotoGP Hungaria, Marco Bezzecchi masih merasakan dampak fisiknya di Republik Ceko.

Bezzecchi memang menjadi salah satu dari lima pembalap yang mencatat laptime 1:51 pada sesi Practice hari Jumat di Brno, menempati posisi kedua di belakang sesama pembalap Aprilia, Ai Ogura, setelah hanya berada di urutan ke-16 di FP1.

Pembalap Italia itu melakukannya sambil menahan rasa sakit pada kaki kanannya dari kecelakaan di Balaton Park 12 hari yang lalu.

Marco Bezzecchi, 2026 MotoGP Czech Grand Prix. Credit: Gold and Goose. © Gold & Goose

“Memang benar bahwa sesi pagi sedikit lebih sulit dan kami sedikit lebih kesulitan pagi ini, tetapi kami mencoba melakukan jenis latihan yang berbeda untuk mempersiapkan sesi sore,” kata Marco Bezzecchi. “Jadi, tidak bisa terlalu banyak mengeluh.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

“Memang benar bahwa banyak pembalap sangat cepat dan kecepatannya sangat bagus dari semua orang, tetapi tidak bisa mengeluh.

“Satu-satunya bagian negatif dari hari ini adalah secara fisik saya berharap akan sedikit lebih sedikit menderita dengan kaki saya. Semoga besok akan sedikit lebih baik.”

Bezzecchi menambahkan bahwa tikungan kanan adalah yang paling sulit.

“Di semua tikungan kanan, saat saya menekan pijakan kaki, saya sedikit kesulitan,” kata pembalap Aprilia itu.

“Jujur saja, berdasarkan perasaan saya kemarin, saya berharap tidak terlalu kesulitan, tetapi setelah tiga atau empat lap pagi ini, meskipun saya melakukan pemanasan dengan sangat baik, saya mulai kesulitan. Begitulah.”

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Petinju Italia itu tidak memakai penghilang rasa sakit pada hari Jumat, tetapi mengatakan bahwa ia mungkin akan menggunakannya pada hari Sabtu atau Minggu.

“Saya akan melihat bagaimana perkembangannya malam ini, berbicara dengan staf saya, dan kemudian saya akan memutuskan,” jelasnya.

“Ini bukan sesuatu yang gila, tetapi, bagaimanapun, ketika Anda bertarung dengan orang-orang yang semuanya buas ini, penting untuk dalam kondisi prima.”

Marco Bezzecchi, 2026 MotoGP Czech Grand Prix, practice start. Credit: Gold and Goose. © Gold & Goose

Kecelakaan Bezzecchi di Balaton Park adalah salah satu dari dua kecelakaan dalam balapan baru-baru ini – bersama dengan kecelakaan yang melibatkan Johann Zarco di Catalunya – yang terjadi di tikungan pertama balapan.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Salah satu saran untuk meningkatkan keselamatan saat start balapan adalah dengan melepas holeshot device, yang secara teoritis dapat membuat fase pengereman di tikungan pertama menjadi kurang alami.

Pedro Acosta kurang menyukai ide tersebut ketika berbicara kepada media setelah sesi latihan start yang ditambahkan ke jadwal hari Jumat untuk memberi para pembalap kesempatan mencoba start tanpa perangkat depan.

Bezzecchi tidak terlalu kejam dalam evaluasinya, tetapi menentang penghapusan segera perangkat holeshot

“Tidak terlalu buruk tetapi juga agak aneh,” katanya tentang start tanpa perangkat depan. “Saya pikir masih terlalu dini untuk memberikan komentar yang jelas, saya perlu mencoba beberapa kali lagi jadi kita lihat saja nanti.”

Dia menambahkan: “Sejujurnya, saat ini saya benar-benar tidak tahu karena ini adalah perubahan yang kami lakukan selama tahun ini.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

“Kami sudah terbiasa menggunakan [alat] holeshot sehingga saya pikir bukan solusi yang aman untuk langsung menghapusnya, jadi menurut saya lebih baik mencobanya [memulai tanpa alat depan] beberapa kali lagi atau setidaknya satu atau dua akhir pekan lagi untuk benar-benar memahami dan kemudian berbicara bersama dan memahami apa yang akan kami lakukan.”