Bagaimana Permukaan Aspal Brno Mengatasi Masalah Utama Bagnaia?

Setelah dibuat frustrasi dengan sirkuit Balaton Park sebelumnya, Francesco Bagnaia kembali tersenyum setelah sesi latihan Jumat di Brno.

Pembalap pabrikan Ducati itu tidak hanya memuji layout sirkuit legendaris Ceko tersebut, tetapi juga merasa optimstis dengan tingkat grip yang tinggi.

Pembalap Italia itu finis di posisi keempat, diapit pembalap Ducati VR46, Fabio di Giannantonio, dan rekan setimnya di tim pabrikan, Marc Marquez.

Pecco Bagnaia, 2026 Brno MotoGP. © Gold and Goose

“Saya rasa jika kalian semua melakukan dua putaran di sini, kalian akan mulai tersenyum seperti saya,” kata Bagnaia kepada media.

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“Karena ini trek yang fantastis. Anda benar-benar dapat menikmati setiap putaran, setiap tikungan, ini trek yang sesungguhnya dan sangat fantastis untuk berkendaradi sini.

“Mereka juga melakukan pekerjaan yang fantastis dengan aspalnya, karena tingkat gripnya tinggi.

“Anda merasa seperti sedang melakukan manuver 63 derajat di setiap tikungan.

“Bagi kami, ini fantastis, karena Anda dapat menggunakan semua performa, semua kekuatan motor MotoGP ini, yang tidak dapat Anda gunakan di banyak trek lain.”

Pecco Bagnaia, 2026 Brno MotoGP. © Gold and Goose

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"Seketika saya memasang Soft, itu hilang"

Permukaan aspal Brno membantu masalah utama Bagnaia, yaitu grip ban belakang, yang merupakan masalah kebalikan dari di Giannantonio.

“Masalah saya bukan ban belakang mendorong ban depan – Diggia yang mengalami masalah ini,” kata Bagnaia, yang meraih pole di Brno tahun lalu. “Masalah saya adalah saya tidak memiliki grip yang cukup, jadi saya berada di sisi yang berlawanan.”

“Tapi untungnya di trek ini tingkat gripnya sangat tinggi sehingga bagi saya itu sangat membantu.

“Saya masih mengalami masalah ini di beberapa tikungan dengan ban belakang medium, tetapi begitu saya mengganti ke ban lunak, masalah itu hilang. Jauh, jauh lebih baik.

“Tapi saya pikir dengan kerja keras yang dilakukan hari ini, kami telah meningkatkan hal-hal seperti ini. Kami mencoba sesuatu yang belum pernah kami uji sebelumnya dan itu sangat membantu.

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“Untuk besok, saya rasa kita akan terus berupaya untuk melangkah lebih jauh.

“Pada time attack pertama, saya langsung masuk Q2, lalu pada time attack kedua saya berusaha lebih keras, tetapi putaran saya tidak fantastis. Jadi saya masih punya sedikit ruang.

“Memang benar Aprilia saat ini lebih kuat dari kami, tetapi kami sedang berupaya.”

Ai Ogura dan Marco Bezzecchi memimpin catatan waktu hari Jumat untuk Aprilia.