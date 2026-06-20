Alex Marquez Lampaui Ekspektasi saat Comeback dari Cedera Parah

Setelah absen balapan selama sebulan karena cedera, Alex Marquez kembali ke aksi MotoGP akhir pekan ini di Grand Prix Ceko di Sirkuit Brno.

Marquez absen sejak kecelakaan mengerikan di MotoGP Catalunya pada bulan Mei, yang menyebabkan cedera patah tulang belakang C7 dan patah tulang selangka, yang memaksanya absen di Grand Prix Italia dan Hungaria.

Kembali berlaga di Republik Ceko akhir pekan ini, Marquez finis di urutan ke-15 dalam sesi latihan, terpaut 0,8 detik dari rekor lap yang dicetak oleh Ai Ogura yang memimpin catatan waktu pada Jumat sore.

Alex Marquez, 2026 MotoGP Czech Grand Prix. Credit: Gold and Goose. © Gold & Goose

Setelah hari pertama comebacknya Alex Marquez mengatakan setelahnya, bahwa ini melebihi ekspektasinya.

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“Maksud saya, jauh lebih baik dari yang saya harapkan, [...] tentang perasaan, tentang segalanya,” kata Marquez setelah Sesi Latihan di Brno. “Tapi sekarang, cukup lelah.

“Jauh lebih dekat dari yang saya harapkan juga. Saya berharap hanya terpaut satu setengah detik dari yang tercepat, kira-kira seperti itu.

“Tapi pada akhirnya, saya merasa tidak buruk.

“Saya mendekati akhir pekan ini sebagai uji coba, sebagai bagian dari pemulihan, untuk kembali mengendarai motor.”

Alex Marquez, 2026 MotoGP Czech Grand Prix. Credit: Gold and Goose. © Gold & Goose

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“Saya rasa saya akan 100 persen fit setelah liburan musim panas, tubuh membutuhkan lebih banyak waktu, tetapi berada di atas motor, berada di sana sangat penting bagi saya untuk mengerahkan segalanya.

“Saya cukup senang tetapi masih banyak hal, dan hari demi hari – besok saya akan bangun, saya akan melihat tubuh saya, saya akan mengikuti FP2, kualifikasi, Sprint, dan kemudian memutuskan latihan demi latihan bagaimana kondisi fisik saya.”

Gresini Racing

Marquez menambahkan bahwa tubuhnya kesulitan bertahan setelah beberapa putaran berturut-turut.

“Setelah beberapa putaran, otot-otot mulai sedikit lelah,” kata pembalap Gresini Racing itu. “Itulah cara saya harus menjaganya.

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“Tapi itu bagian dari pemulihan, bagian dari latihan. Motor MotoGP adalah latihan terbaik, jadi saya hanya mencoba untuk melakukan putaran dan memahami semuanya langkah demi langkah.”