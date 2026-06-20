Proposal Start Baru MotoGP Mendapat penolakan Para Pembalap

Upaya untuk meningkatkan keselamatan start balapan di MotoGP telah mendapat beberapa penolakan dari para pembalap, dengan salah satu di antaranya mengatakan bahwa solusi yang diujicobakan pada hari Jumat di Brno membuat start menjadi "lebih berbahaya".

Sesi latihan Jumat di Brno berjalan seperti biasa, Marc Marquez memulai dengan cepat, Aprilia menunjukkan potensinya di sore hari, KTM mendekat tetapi bukan termasuk favorit utama, dan Yamaha masih saja tertinggal.

Namun ada sesuatu yang berbeda di akhir sesi Practice saat para pembalap melakukan latihan Start.

Pedro Acosta, 2026 MotoGP Czech Grand Prix, practice start. Credit: Gold and Goose. © Gold & Goose

Sesi latihan FP1 berlangsung seperti biasa, tetapi Latihan Start ini baru, dan diperkenalkan oleh MotoGP untuk akhir pekan ini untuk menguji solusi potensial terhadap masalah keselamatan start balapan yang sangat marak terjadi di Grand Prix baru-baru ini, termasuk pada putaran sebelumnya di Hungaria.

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Solusi yang diuji adalah menonaktifkan holeshot device dan hanya mengaktifkan perangkat belakang saat start, idenya adalah membuat pengereman lebih 'alami' di tikungan pertama karena pembalap akan memiliki jarak gerak suspensi penuh pada saat mereka mengerem dan tidak perlu mengerem terlalu keras untuk 'membuka' garpu depan.

Uji coba ini bersifat opsional, dan tidak semua pembalap melakukan start tanpa alat tersebut, tetapi beberapa melakukannya, termasuk Pedro Acosta, yang menganggap start seperti ini justru lebih berbahaya.

“Saya rasa ini bahkan lebih berbahaya,” kata Acosta. “Bagian depan, untuk memberi tahu Anda bagaimana cara kami melepaskan rem, cukup mirip dengan motocross. Anda mencoba mengerem sekeras mungkin tetapi untuk waktu yang singkat, katakanlah.”

Pedro Acosta, KTM Factory Racing, 2026 Czech MotoGP © Gold and Goose

“Sekarang masalahnya adalah bagian belakang kembali tergantung pada bagaimana Anda mengatur motor, [jadi] manuver yang tidak wajar ini menjadi lebih lama seiring waktu.

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“Karena alasan ini juga tidak sama. Tidak bisa melepaskan bagian depan dan menikung dengan bagian depan turun, bergetar atau apa pun tetapi turun, lalu mencoba melepaskannya di tikungan berikutnya, misalnya ini sering terjadi pada saya sejak saya di MotoGP.

“Lalu melakukannya dengan bagian belakang turun [tetapi bagian depan terlepas] sehingga Anda tidak bisa berbelok, bagian depan berada di udara, saya kira. Dan Anda menyentuh bagian bawah motor dan jika Anda memiliki celah maka mereka dapat mendiskualifikasi Anda.

“Menurut saya itu bukan hal yang paling aman. Saya pikir jika mereka ingin mempertahankan [perangkat di] start, mereka juga akan mampu mempertahankannya di lintasan.

“Tetapi jika mereka memutuskan untuk menghilangkan semuanya di awal, saya pikir kita juga harus menghilangkannya jika kita berkendara [di sekitar lintasan sambil menggunakan perangkat pengatur ketinggian].

“Atau semuanya atau tidak sama sekali. Karena pada akhirnya hanya masalah waktu sampai kita berkendara tanpa itu. Ini masalah empat bulan.”

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Komentar Acosta tentang perangkat belakang yang lebih sulit dilepas tanpa perangkat depan diaktifkan juga dialami oleh Alex Rins.

“Yang pasti, yang saya rasakan adalah, hanya dengan perangkat belakang saja, sangat sulit untuk melepaskannya, untuk memulihkannya,” jelas Rins.

“Jadi, jika mereka melepas perangkat depan di tengah musim, akan sangat sulit untuk mendapatkan perpanjangan [suspensi].”

Quartararo: “Kami perlu berlatih lebih”

Fabio Quartararo, 2026 Brno MotoGP. © Gold and Goose

Rekan setim Rins di Monster Energy Yamaha, Fabio Quartararo, tidak terlalu menunjukkan reaksi negatif terhadap start tanpa perangkat depan, tetapi ia juga belum sepenuhnya yakin.

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“Rasanya aneh,” katanya. “Selama empat tahun kami terbiasa melakukan latihan start dengan kedua perangkat, jadi tanpa perangkat itu, [...] yang pertama saya hampir mematikan mesin karena putaran mesin terlalu rendah. Yang kedua, saya terlalu lama menekan kopling.

“Saya rasa kita perlu berlatih lebih banyak lagi jika benar-benar ingin melakukannya. Ini hanya masalah membiasakan diri.”

Marini: “Di Assen semua orang akan setuju untuk mencopotnya”

Luca Marini, 2026 Hungarian MotoGP. © Gold and Goose

Di sisi lain, Luca Marini dari Honda merasa senang dengan performa motornya saat start tanpa perangkat tersebut, tetapi juga bersedia untuk mengikuti balapan lain dengan perangkat tersebut terpasang sejak awal mengingat keyakinannya bahwa perangkat depan akan dilarang pada balapan berikutnya di Assen.

“Kami sudah berada di level yang bagus dan saya pikir ini adalah langkah yang baik,” katanya.

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“Saya tidak mengerti mengapa kami tidak balapan di sini tanpa perangkat tersebut, tetapi mungkin di Assen semua orang akan setuju untuk melepasnya.

“Kami juga telah menggunakan perangkat depan selama bertahun-tahun, jadi satu balapan lagi bukanlah masalah.”

Juara bertahan Marc Marquez tidak banyak berkomentar karena ia tidak terlibat dalam rapat Komisi Keselamatan yang memutuskan praktik start tanpa alat bantu start.

“Saya tidak bisa menjawab karena saya tidak berada di Komisi Keselamatan, jadi saya tidak tahu apakah mereka membahasnya di dalam sana,” katanya.

“Tetapi memang benar bahwa kami mencoba berbagai hal untuk masa depan, tetapi bukan tahun depan, maksud saya untuk balapan berikutnya.

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“Yang saya pahami adalah bahwa balapan ini kami akan tetap menggunakan alat bantu start, depan dan belakang, dan mungkin untuk balapan berikutnya... tetapi saat ini kami sedang mencoba, dan tentu saja pihak penyelenggara akan mendengarkan komentar kami.”