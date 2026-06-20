Update Klasemen MotoGP 2026 setelah Sprint Race Brno
Pembaruan klasemen MotoGP 2026 setelah Sprint Race Grand Prix Ceko di Sirkuit Brno, putaran 9 dari 22.
Keunggulan Marco Bezzecchi klasemen MotoGP 2026 berkurang menjadi 15 poin setelah mengalami kecelakaan di balapan sprint Brno hari Sabtu.
Kegagalan Bezzecchi menyelesaikan Sprint Race untuk keempat kalinya musim ini memberikan posisi kelima kepada rekan setimnya di Aprilia dan pesaing terdekatnya dalam perebutan gelar, Jorge Martin.
Martin, yang memulai balapan dari posisi kesepuluh, harus menjalani penalti dua putaran panjang di balapan hari Minggu karena menyebabkan kecelakaan beruntun di Balaton Park.
Fabio di Giannantonio dari VR46 masih menjadi pembalap Ducati teratas di klasemen setelah finis keempat di Sprint, ia menambah keunggulannya atas Pedro Acosta yang terjatuh di Sprint.
Ai Ogura, yang meraih pole position untuk pertama kalinya, tetap berada di posisi keenam untuk Trackhouse Aprilia meskipun berada di antara Bagnaia dan Marc Marquez di podium Sprint.
Juara bertahan Marquez, yang memangkas 30 poin dari keunggulan Bezzecchi dengan kemenangan ganda sempurna di Hungaria, semakin mendekati puncak klasemen dengan selisih tujuh poin.
Klasemen MotoGP 2026 - Sprint Race GP Ceko
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Motor)
|Poin
|Selisih
|1
|Marco Bezzecchi
|ITA
|Aprilia Racing (RS-GP26)
|180
|2
|Jorge Martin
|SPA
|Aprilia Racing (RS-GP26)
|165
|(-15)
|3
|Fabio di Giannantonio
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP26)
|144
|(-36)
|4
|Pedro Acosta
|SPA
|Red Bull KTM (RC16)
|132
|(-48)
|5
|Marc Marquez
|SPA
|Ducati Lenovo (GP26)
|115
|(-65)
|6
|Ai Ogura
|JPN
|Trackhouse Aprilia (RS-GP26)
|114
|(-66)
|7
|Francesco Bagnaia
|ITA
|Ducati Lenovo (GP26)
|111
|(-69)
|8
|Raul Fernandez
|SPA
|Trackhouse Aprilia (RS-GP26)
|97
|(-83)
|9
|Alex Marquez
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP26)
|67
|(-113)
|10
|Fermin Aldeguer
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP25)
|66
|(-114)
|11
|Luca Marini
|ITA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|57
|(-123)
|12
|Enea Bastianini
|ITA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|51
|(-129)
|13
|Brad Binder
|RSA
|Red Bull KTM (RC16)
|49
|(-131)
|14
|Franco Morbidelli
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP25)
|40
|(-140)
|15
|Fabio Quartararo
|FRA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|37
|(-143)
|16
|Diogo Moreira
|BRA
|Pro Honda LCR (RC213V)*
|36
|(-144)
|17
|Johann Zarco
|FRA
|Castrol Honda LCR (RC213V)
|34
|(-146)
|18
|Joan Mir
|SPA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|15
|(-165)
|19
|Alex Rins
|SPA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|12
|(-168)
|20
|Jack Miller
|AUS
|Pramac Yamaha (YZR-M1)
|11
|(-169)
|21
|Iker Lecuona
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP26)
|9
|(-171)
|22
|Toprak Razgatlioglu
|TUR
|Pramac Yamaha (YZR-M1)*
|9
|(-171)
|23
|Maverick Viñales
|SPA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|6
|(-174)
|24
|Augusto Fernandez
|SPA
|Yamaha Factory Racing (YZR-M1)
|4
|(-176)
* Rookie