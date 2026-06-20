Update Klasemen MotoGP 2026 setelah Sprint Race Brno

Keunggulan Marco Bezzecchi klasemen MotoGP 2026 berkurang menjadi 15 poin setelah mengalami kecelakaan di balapan sprint Brno hari Sabtu.

Kegagalan Bezzecchi menyelesaikan Sprint Race untuk keempat kalinya musim ini memberikan posisi kelima kepada rekan setimnya di Aprilia dan pesaing terdekatnya dalam perebutan gelar, Jorge Martin.

Martin, yang memulai balapan dari posisi kesepuluh, harus menjalani penalti dua putaran panjang di balapan hari Minggu karena menyebabkan kecelakaan beruntun di Balaton Park.

Jorge Martin, 2026 Brno MotoGP. © Gold and Goose

Fabio di Giannantonio dari VR46 masih menjadi pembalap Ducati teratas di klasemen setelah finis keempat di Sprint, ia menambah keunggulannya atas Pedro Acosta yang terjatuh di Sprint.

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Ai Ogura, yang meraih pole position untuk pertama kalinya, tetap berada di posisi keenam untuk Trackhouse Aprilia meskipun berada di antara Bagnaia dan Marc Marquez di podium Sprint.

Juara bertahan Marquez, yang memangkas 30 poin dari keunggulan Bezzecchi dengan kemenangan ganda sempurna di Hungaria, semakin mendekati puncak klasemen dengan selisih tujuh poin.

Marc Marquez, 2026 Brno MotoGP. © Gold and Goose

Klasemen MotoGP 2026 - Sprint Race GP Ceko Pos Pembalap NAT Tim (Motor) Poin Selisih 1 Marco Bezzecchi ITA Aprilia Racing (RS-GP26) 180 2 Jorge Martin SPA Aprilia Racing (RS-GP26) 165 (-15) 3 Fabio di Giannantonio ITA Pertamina VR46 Ducati (GP26) 144 (-36) 4 Pedro Acosta SPA Red Bull KTM (RC16) 132 (-48) 5 Marc Marquez SPA Ducati Lenovo (GP26) 115 (-65) 6 Ai Ogura JPN Trackhouse Aprilia (RS-GP26) 114 (-66) 7 Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP26) 111 (-69) 8 Raul Fernandez SPA Trackhouse Aprilia (RS-GP26) 97 (-83) 9 Alex Marquez SPA BK8 Gresini Ducati (GP26) 67 (-113) 10 Fermin Aldeguer SPA BK8 Gresini Ducati (GP25) 66 (-114) 11 Luca Marini ITA Honda HRC Castrol (RC213V) 57 (-123) 12 Enea Bastianini ITA Red Bull KTM Tech3 (RC16) 51 (-129) 13 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) 49 (-131) 14 Franco Morbidelli ITA Pertamina VR46 Ducati (GP25) 40 (-140) 15 Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) 37 (-143) 16 Diogo Moreira BRA Pro Honda LCR (RC213V)* 36 (-144) 17 Johann Zarco FRA Castrol Honda LCR (RC213V) 34 (-146) 18 Joan Mir SPA Honda HRC Castrol (RC213V) 15 (-165) 19 Alex Rins SPA Monster Yamaha (YZR-M1) 12 (-168) 20 Jack Miller AUS Pramac Yamaha (YZR-M1) 11 (-169) 21 Iker Lecuona SPA BK8 Gresini Ducati (GP26) 9 (-171) 22 Toprak Razgatlioglu TUR Pramac Yamaha (YZR-M1)* 9 (-171) 23 Maverick Viñales SPA Red Bull KTM Tech3 (RC16) 6 (-174) 24 Augusto Fernandez SPA Yamaha Factory Racing (YZR-M1) 4 (-176)

* Rookie

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