Update Klasemen MotoGP 2026 setelah Sprint Race Brno

Pembaruan klasemen MotoGP 2026 setelah Sprint Race Grand Prix Ceko di Sirkuit Brno, putaran 9 dari 22.

Marco Bezzecchi, 2026 Brno MotoGP.
Marco Bezzecchi, 2026 Brno MotoGP.
© Gold and Goose
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Keunggulan Marco Bezzecchi klasemen MotoGP 2026 berkurang menjadi 15 poin setelah mengalami kecelakaan di balapan sprint Brno hari Sabtu.

Kegagalan Bezzecchi menyelesaikan Sprint Race untuk keempat kalinya musim ini memberikan posisi kelima kepada rekan setimnya di Aprilia dan pesaing terdekatnya dalam perebutan gelar, Jorge Martin.

Martin, yang memulai balapan dari posisi kesepuluh, harus menjalani penalti dua putaran panjang di balapan hari Minggu karena menyebabkan kecelakaan beruntun di Balaton Park.

Jorge Martin, 2026 Brno MotoGP.
Jorge Martin, 2026 Brno MotoGP.
© Gold and Goose

Fabio di Giannantonio dari VR46 masih menjadi pembalap Ducati teratas di klasemen setelah finis keempat di Sprint, ia menambah keunggulannya atas Pedro Acosta yang terjatuh di Sprint.

Ai Ogura, yang meraih pole position untuk pertama kalinya, tetap berada di posisi keenam untuk Trackhouse Aprilia meskipun berada di antara Bagnaia dan Marc Marquez di podium Sprint.

Juara bertahan Marquez, yang memangkas 30 poin dari keunggulan Bezzecchi dengan kemenangan ganda sempurna di Hungaria, semakin mendekati puncak klasemen dengan selisih tujuh poin.

Marc Marquez, 2026 Brno MotoGP.
Marc Marquez, 2026 Brno MotoGP.
© Gold and Goose

Klasemen MotoGP 2026 - Sprint Race GP Ceko

PosPembalapNATTim (Motor)PoinSelisih
1Marco BezzecchiITAAprilia Racing (RS-GP26)180 
2Jorge MartinSPAAprilia Racing (RS-GP26)165(-15)
3Fabio di GiannantonioITAPertamina VR46 Ducati (GP26)144(-36)
4Pedro AcostaSPARed Bull KTM (RC16)132(-48)
5Marc MarquezSPADucati Lenovo (GP26)115(-65)
6Ai OguraJPNTrackhouse Aprilia (RS-GP26)114(-66)
7Francesco BagnaiaITADucati Lenovo (GP26)111(-69)
8Raul FernandezSPATrackhouse Aprilia (RS-GP26)97(-83)
9Alex MarquezSPABK8 Gresini Ducati (GP26)67(-113)
10Fermin AldeguerSPABK8 Gresini Ducati (GP25)66(-114)
11Luca MariniITAHonda HRC Castrol (RC213V)57(-123)
12Enea BastianiniITARed Bull KTM Tech3 (RC16)51(-129)
13Brad BinderRSARed Bull KTM (RC16)49(-131)
14Franco MorbidelliITAPertamina VR46 Ducati (GP25)40(-140)
15Fabio QuartararoFRAMonster Yamaha (YZR-M1)37(-143)
16Diogo MoreiraBRAPro Honda LCR (RC213V)*36(-144)
17Johann ZarcoFRACastrol Honda LCR (RC213V)34(-146)
18Joan MirSPAHonda HRC Castrol (RC213V)15(-165)
19Alex RinsSPAMonster Yamaha (YZR-M1)12(-168)
20Jack MillerAUSPramac Yamaha (YZR-M1)11(-169)
21Iker LecuonaSPABK8 Gresini Ducati (GP26)9(-171)
22Toprak RazgatliogluTURPramac Yamaha (YZR-M1)*9(-171)
23Maverick ViñalesSPARed Bull KTM Tech3 (RC16)6(-174)
24Augusto FernandezSPAYamaha Factory Racing (YZR-M1)4(-176)

* Rookie

In this article

Marc Marquez
Marco Bezzecchi
Jorge Martin
Fabio di Giannantonio
Pedro Acosta
MotoGP
Update Klasemen MotoGP 2026 setelah Sprint Race Brno
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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