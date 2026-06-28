MotoGP Belanda 2026: Hasil Sesi Warm-Up dari Sirkuit Assen

Marco Bezzecchi kembali ke puncak timesheets pada sesi warm-up MotoGP Belanda 2026 di Sirkuit Assen.

Setelah finis keempat di Sprint kemarin, Bezzecchi menjadi satu dari dua pembalap - bersama Ai Ogura - yang mencatatkan laptime 1:31 pada sesi 10 menit yang berlangsung dalam kondisi kering namun lebih sejuk setelah badai petir semalaman.

Sebagian besar pembalap menggunakan ban Medium pagi ini. Ban depan Medium kembali diprediksi akan menjadi pilihan utama untuk Grand Prix, tetapi Michelin mengkonfirmasi “kita mungkin akan melihat berbagai strategi untuk ban belakang.

“Ban lunak akan memberikan cengkeraman yang lebih baik sekaligus membutuhkan sedikit lebih banyak manajemen ban menjelang akhir balapan, sedangkan ban medium akan memungkinkan pembalap untuk memacu kecepatan dari awal hingga akhir, meskipun dengan cengkeraman yang sedikit lebih rendah.”

Francesco Bagnaia, 2026 MotoGP Dutch Grand Prix. Credit: Gold and Goose. © Gold & Goose

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Francesco Bagnaia dari Ducati menjadi pembalap non-Aprilia terbaik di posisi ketiga, diikuti oleh Pedro Acosta dari KTM dan Alex Marquez yang, meski dalam fase pemulihan cedera, jadi pembalap tercepat dengan ban Soft.

Juara bertahan Marc Marquez, yang mengatakan ia memperkirakan akan kembali berada di sekitar posisi ketujuh di grand prix, berada di posisi keenam dalam sesi pemanasan.

Peraih podium sprint Fabio di Giannantonio dan pemenang Raul Fernandez berada di posisi ketujuh dan kedelapan.

Peraih pole position Jorge Martin berada di urutan kesebelas tercepat.

MotoGP Belanda 2026 - Assen - Hasil Sesi Warm-Up Pos Pembalap NAT Tim (Motor) Lap/Gap 1 Marco Bezzecchi ITA Aprilia Racing (RS-GP26) 1'31.955s 2 Ai Ogura JPN Trackhouse Aprilia (RS-GP26) +0.002s 3 Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP26) +0.228s 4 Pedro Acosta SPA Red Bull KTM (RC16) +0.274s 5 Alex Marquez SPA BK8 Gresini Ducati (GP26) +0.311s 6 Marc Marquez SPA Ducati Lenovo (GP26) +0.339s 7 Fabio Di Giannantonio ITA Pertamina VR46 Ducati (GP26) +0.353s 8 Raul Fernandez SPA Trackhouse Aprilia (RS-GP26) +0.439s 9 Joan Mir SPA Honda HRC Castrol (RC213V) +0.503s 10 Enea Bastianini ITA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +0.573s 11 Jorge Martin SPA Aprilia Racing (RS-GP26) +0.590s 12 Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.640s 13 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) +0.871s 14 Franco Morbidelli ITA Pertamina VR46 Ducati (GP25) +0.945s 15 Diogo Moreira BRA Pro Honda LCR (RC213V)* +0.956s 16 Toprak Razgatlioglu TUR Pramac Yamaha (YZR-M1)* +1.068s 17 Luca Marini ITA Honda HRC Castrol (RC213V) +1.230s 18 Alex Rins SPA Monster Yamaha (YZR-M1) +1.289s 19 Jack Miller AUS Pramac Yamaha (YZR-M1) +1.301s 20 Maverick Viñales SPA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +1.379s 21 Augusto Fernandez SPA Yamaha Factory Racing (YZR-M1) +1.900s 22 Cal Crutchlow GBR Castrol Honda LCR (RC213V) +1.076s

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* Rookie

Rekor resmi MotoGP Assen:

Lap tercepat: Pecco Bagnaia, Ducati, 1m 30.540s (2024)

Lap balapan tercepat: Pecco Bagnaia, Ducati, 1m 31.866s (2024)

Aldeguer mundur dari akhir pekan

Fermin Aldeguer, Friday practice crash, 2026 Assen MotoGP. © Gold and Goose

Fermin Aldeguer dari tim Gresini dinyatakan tidak fit setelah mengalami patah tulang di tulang belakang T7 dalam kecelakaan saat latihan Jumat. Pembalap muda Spanyol ini juga diperkirakan akan absen di Grand Prix Jerman.

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Rekan setimnya, Alex Marquez, yang terjatuh tak lama setelah Aldeguer di Tikungan 11 yang sama, menyebabkan bendera merah dikibarkan, lolos dari patah tulang dan kembali pada hari Sabtu.

Johann Zarco masih absen karena cedera ligamen lutut di ajang yang sama. Pembalap Prancis itu kembali digantikan di LCR oleh Cal Crutchlow, yang menggantikannya untuk keempat kalinya.

Pembalap penguji Augusto Fernandez akan mengikuti balapan wildcard untuk Yamaha, dan akan memperkenalkan paket aerodinamika baru.

Assen adalah balapan pertama sejak larangan awal MotoGP terhadap penggunaan perangkat holeshot depan.

Format grid baru, dengan jarak yang lebih besar antar baris, akan diperkenalkan mulai putaran berikutnya di Sachsenring.

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