MotoGP Belanda 2026: Hasil Sesi Warm-Up dari Sirkuit Assen
Hasil lengkap sesi warm-up untuk MotoGP Belanda 2026 di Sirkuit Assen, putaran 10 dari 22.
Marco Bezzecchi kembali ke puncak timesheets pada sesi warm-up MotoGP Belanda 2026 di Sirkuit Assen.
Setelah finis keempat di Sprint kemarin, Bezzecchi menjadi satu dari dua pembalap - bersama Ai Ogura - yang mencatatkan laptime 1:31 pada sesi 10 menit yang berlangsung dalam kondisi kering namun lebih sejuk setelah badai petir semalaman.
Sebagian besar pembalap menggunakan ban Medium pagi ini. Ban depan Medium kembali diprediksi akan menjadi pilihan utama untuk Grand Prix, tetapi Michelin mengkonfirmasi “kita mungkin akan melihat berbagai strategi untuk ban belakang.
“Ban lunak akan memberikan cengkeraman yang lebih baik sekaligus membutuhkan sedikit lebih banyak manajemen ban menjelang akhir balapan, sedangkan ban medium akan memungkinkan pembalap untuk memacu kecepatan dari awal hingga akhir, meskipun dengan cengkeraman yang sedikit lebih rendah.”
Francesco Bagnaia dari Ducati menjadi pembalap non-Aprilia terbaik di posisi ketiga, diikuti oleh Pedro Acosta dari KTM dan Alex Marquez yang, meski dalam fase pemulihan cedera, jadi pembalap tercepat dengan ban Soft.
Juara bertahan Marc Marquez, yang mengatakan ia memperkirakan akan kembali berada di sekitar posisi ketujuh di grand prix, berada di posisi keenam dalam sesi pemanasan.
Peraih podium sprint Fabio di Giannantonio dan pemenang Raul Fernandez berada di posisi ketujuh dan kedelapan.
Peraih pole position Jorge Martin berada di urutan kesebelas tercepat.
MotoGP Belanda 2026 - Assen - Hasil Sesi Warm-Up
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Motor)
|Lap/Gap
|1
|Marco Bezzecchi
|ITA
|Aprilia Racing (RS-GP26)
|1'31.955s
|2
|Ai Ogura
|JPN
|Trackhouse Aprilia (RS-GP26)
|+0.002s
|3
|Francesco Bagnaia
|ITA
|Ducati Lenovo (GP26)
|+0.228s
|4
|Pedro Acosta
|SPA
|Red Bull KTM (RC16)
|+0.274s
|5
|Alex Marquez
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP26)
|+0.311s
|6
|Marc Marquez
|SPA
|Ducati Lenovo (GP26)
|+0.339s
|7
|Fabio Di Giannantonio
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP26)
|+0.353s
|8
|Raul Fernandez
|SPA
|Trackhouse Aprilia (RS-GP26)
|+0.439s
|9
|Joan Mir
|SPA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|+0.503s
|10
|Enea Bastianini
|ITA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|+0.573s
|11
|Jorge Martin
|SPA
|Aprilia Racing (RS-GP26)
|+0.590s
|12
|Fabio Quartararo
|FRA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|+0.640s
|13
|Brad Binder
|RSA
|Red Bull KTM (RC16)
|+0.871s
|14
|Franco Morbidelli
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP25)
|+0.945s
|15
|Diogo Moreira
|BRA
|Pro Honda LCR (RC213V)*
|+0.956s
|16
|Toprak Razgatlioglu
|TUR
|Pramac Yamaha (YZR-M1)*
|+1.068s
|17
|Luca Marini
|ITA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|+1.230s
|18
|Alex Rins
|SPA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|+1.289s
|19
|Jack Miller
|AUS
|Pramac Yamaha (YZR-M1)
|+1.301s
|20
|Maverick Viñales
|SPA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|+1.379s
|21
|Augusto Fernandez
|SPA
|Yamaha Factory Racing (YZR-M1)
|+1.900s
|22
|Cal Crutchlow
|GBR
|Castrol Honda LCR (RC213V)
|+1.076s
* Rookie
Rekor resmi MotoGP Assen:
Lap tercepat: Pecco Bagnaia, Ducati, 1m 30.540s (2024)
Lap balapan tercepat: Pecco Bagnaia, Ducati, 1m 31.866s (2024)
Aldeguer mundur dari akhir pekan
Fermin Aldeguer dari tim Gresini dinyatakan tidak fit setelah mengalami patah tulang di tulang belakang T7 dalam kecelakaan saat latihan Jumat. Pembalap muda Spanyol ini juga diperkirakan akan absen di Grand Prix Jerman.
Rekan setimnya, Alex Marquez, yang terjatuh tak lama setelah Aldeguer di Tikungan 11 yang sama, menyebabkan bendera merah dikibarkan, lolos dari patah tulang dan kembali pada hari Sabtu.
Johann Zarco masih absen karena cedera ligamen lutut di ajang yang sama. Pembalap Prancis itu kembali digantikan di LCR oleh Cal Crutchlow, yang menggantikannya untuk keempat kalinya.
Pembalap penguji Augusto Fernandez akan mengikuti balapan wildcard untuk Yamaha, dan akan memperkenalkan paket aerodinamika baru.
Assen adalah balapan pertama sejak larangan awal MotoGP terhadap penggunaan perangkat holeshot depan.
Format grid baru, dengan jarak yang lebih besar antar baris, akan diperkenalkan mulai putaran berikutnya di Sachsenring.