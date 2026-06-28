MotoGP Belanda 2026: Hasil Sesi Warm-Up dari Sirkuit Assen

Hasil lengkap sesi warm-up untuk MotoGP Belanda 2026 di Sirkuit Assen, putaran 10 dari 22.

Marco Bezzecchi, 2026 Assen MotoGP.
Marco Bezzecchi, 2026 Assen MotoGP.
© Gold and Goose
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Marco Bezzecchi kembali ke puncak timesheets pada sesi warm-up MotoGP Belanda 2026 di Sirkuit Assen.

Setelah finis keempat di Sprint kemarin, Bezzecchi menjadi satu dari dua pembalap - bersama Ai Ogura - yang mencatatkan laptime 1:31 pada sesi 10 menit yang berlangsung dalam kondisi kering namun lebih sejuk setelah badai petir semalaman.

Sebagian besar pembalap menggunakan ban Medium pagi ini. Ban depan Medium kembali diprediksi akan menjadi pilihan utama untuk Grand Prix, tetapi Michelin mengkonfirmasi “kita mungkin akan melihat berbagai strategi untuk ban belakang.

“Ban lunak akan memberikan cengkeraman yang lebih baik sekaligus membutuhkan sedikit lebih banyak manajemen ban menjelang akhir balapan, sedangkan ban medium akan memungkinkan pembalap untuk memacu kecepatan dari awal hingga akhir, meskipun dengan cengkeraman yang sedikit lebih rendah.”

Francesco Bagnaia, 2026 MotoGP Dutch Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
Francesco Bagnaia, 2026 MotoGP Dutch Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
© Gold & Goose

Francesco Bagnaia dari Ducati menjadi pembalap non-Aprilia terbaik di posisi ketiga, diikuti oleh Pedro Acosta dari KTM dan Alex Marquez yang, meski dalam fase pemulihan cedera, jadi pembalap tercepat dengan ban Soft.

Juara bertahan Marc Marquez, yang mengatakan ia memperkirakan akan kembali berada di sekitar posisi ketujuh di grand prix, berada di posisi keenam dalam sesi pemanasan.

Peraih podium sprint Fabio di Giannantonio dan pemenang Raul Fernandez berada di posisi ketujuh dan kedelapan.

Peraih pole position Jorge Martin berada di urutan kesebelas tercepat.

MotoGP Belanda 2026 - Assen - Hasil Sesi Warm-Up

PosPembalapNATTim (Motor)Lap/Gap
1Marco BezzecchiITAAprilia Racing (RS-GP26)1'31.955s
2Ai OguraJPNTrackhouse Aprilia (RS-GP26)+0.002s
3Francesco BagnaiaITADucati Lenovo (GP26)+0.228s
4Pedro AcostaSPARed Bull KTM (RC16)+0.274s
5Alex MarquezSPABK8 Gresini Ducati (GP26)+0.311s
6Marc MarquezSPADucati Lenovo (GP26)+0.339s
7Fabio Di GiannantonioITAPertamina VR46 Ducati (GP26)+0.353s
8Raul FernandezSPATrackhouse Aprilia (RS-GP26)+0.439s
9Joan MirSPAHonda HRC Castrol (RC213V)+0.503s
10Enea BastianiniITARed Bull KTM Tech3 (RC16)+0.573s
11Jorge MartinSPAAprilia Racing (RS-GP26)+0.590s
12Fabio QuartararoFRAMonster Yamaha (YZR-M1)+0.640s
13Brad BinderRSARed Bull KTM (RC16)+0.871s
14Franco MorbidelliITAPertamina VR46 Ducati (GP25)+0.945s
15Diogo MoreiraBRAPro Honda LCR (RC213V)*+0.956s
16Toprak RazgatliogluTURPramac Yamaha (YZR-M1)*+1.068s
17Luca MariniITAHonda HRC Castrol (RC213V)+1.230s
18Alex RinsSPAMonster Yamaha (YZR-M1)+1.289s
19Jack MillerAUSPramac Yamaha (YZR-M1)+1.301s
20Maverick ViñalesSPARed Bull KTM Tech3 (RC16)+1.379s
21Augusto FernandezSPAYamaha Factory Racing (YZR-M1)+1.900s
22Cal CrutchlowGBRCastrol Honda LCR (RC213V)+1.076s

* Rookie

Rekor resmi MotoGP Assen:

Lap tercepat: Pecco Bagnaia, Ducati, 1m 30.540s (2024)
Lap balapan tercepat: Pecco Bagnaia, Ducati, 1m 31.866s (2024)

Aldeguer mundur dari akhir pekan

Fermin Aldeguer, Friday practice crash, 2026 Assen MotoGP.
Fermin Aldeguer, Friday practice crash, 2026 Assen MotoGP.
© Gold and Goose

Fermin Aldeguer dari tim Gresini dinyatakan tidak fit setelah mengalami patah tulang di tulang belakang T7 dalam kecelakaan saat latihan Jumat. Pembalap muda Spanyol ini juga diperkirakan akan absen di Grand Prix Jerman.

Rekan setimnya, Alex Marquez, yang terjatuh tak lama setelah Aldeguer di Tikungan 11 yang sama, menyebabkan bendera merah dikibarkan, lolos dari patah tulang dan kembali pada hari Sabtu.

Johann Zarco masih absen karena cedera ligamen lutut di ajang yang sama. Pembalap Prancis itu kembali digantikan di LCR oleh Cal Crutchlow, yang menggantikannya untuk keempat kalinya.

Pembalap penguji Augusto Fernandez akan mengikuti balapan wildcard untuk Yamaha, dan akan memperkenalkan paket aerodinamika baru.

Assen adalah balapan pertama sejak larangan awal MotoGP terhadap penggunaan perangkat holeshot depan.

Format grid baru, dengan jarak yang lebih besar antar baris, akan diperkenalkan mulai putaran berikutnya di Sachsenring.

In this article

Marc Marquez
Marco Bezzecchi
Jorge Martin
Raul Fernandez
Ai Ogura
Pedro Acosta
Fabio di Giannantonio
Francesco Bagnaia
MotoGP Belanda 2026: Hasil Sesi Warm-Up dari Sirkuit Assen
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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