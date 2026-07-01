RESMI: Yamaha Umumkan Martin dan Ogura untuk Musim MotoGP 2027

Juara dunia MotoGP, Jorge Martin, dikonfirmasi pindah ke tim Monster Yamaha untuk musim 2027

Martin, yang saat ini memimpin pertarungan gelar tahun ini, akan membentuk line-up tim pabrikan Yamaha yang baru bersama bintang Aprilia lainnya, Ai Ogura, untuk era 850cc yang baru.

Susunan tim Martin-Ogura dikonfirmasi pada Rabu pagi, sehari setelah kepergian Fabio Quartararo dan Alex Rins diumumkan secara resmi, dengan kedua pembalap mendapatkan kontrak dua tahun.

Ai Ogura, Jorge Martin, 2026 Assen MotoGP. © Gold and Goose

“Kami sangat gembira menyambut Jorge dan Ai ke Tim Pabrikan MotoGP Yamaha saat kami memasuki era baru di tahun 2027,” kata Paolo Pavesio, Managing Director Yamaha Motor Racing.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

“Mengamankan pembalap sekaliber ini menggarisbawahi ambisi dan kepercayaan kami pada proyek ini.

“Jorge telah membuktikan dirinya sebagai salah satu pembalap unggulan di MotoGP, dengan kecepatan, tekad, dan mentalitas untuk berjuang meraih kemenangan dan Kejuaraan Dunia.

“Kami berharap dia akan memainkan peran kunci dalam mendorong performa kami ke depan sejak hari pertama.

Ogura, Fernandez, Martin, 2026 Assen MotoGP. © Gold and Goose

"Perkembangan Ai selama satu setengah musim terakhir sangat luar biasa. Bakat, etos kerja, dan potensinya membuat kami yakin dia bisa berkembang menjadi salah satu pembalap top di kejuaraan ini.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

"Pada saat yang sama, kami sangat bangga menyambut pembalap Jepang ke dalam Tim Pabrikan Yamaha."

Jorge Martin, 2026 Assen MotoGP. © Gold and Goose

Musim debut yang dipengaruhi oleh cedera membuat Martin tak sempat menunjukkan potensinya di Aprilia saat keputusan penting dibuat mengenai line-up pabrikan Noale musim 2027.

Perselisihan kontrak tahun lalu juga tidak membantu posisi Martin, dan dengan tersedianya juara MotoGP dua kali Francesco Bagnaia, Aprilia memilih pembalap Italia itu untuk mendampingi Marco Bezzecchi yang sudah lebih dulu dipertahankan.

Perselisihan kontrak tahun lalu juga tidak membantu posisi Martin, dan dengan tersedianya juara MotoGP dua kali dari Ducati, Pecco Bagnaia, Aprilia memilih pembalap Italia itu untuk bergabung dengan Marco Bezzecchi yang dipertahankan.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Yamaha, yang membutuhkan pengganti sepadan untuk Fabio Quartararo, dengan cepat merekrut Martin, yang menunjukkan kepada Aprilia apa yang akan mereka korbankan setelah meraih kemenangan Sprint dan Grand Prix pertamanya dengan RS-GP.

Martin merebut posisi puncak klasemen dari Bezzecchi akhir pekan lalu di Assen saat Ogura meraih kemenangan Grand Prix pertamanya.

Martin, Bezzecchi and Ogura form an history all-Aprilia top three at Le Mans, but two of them… © Gold and Goose

Bisakah Martin atau Ogura membawa #1 ke Yamaha?

Martin berpeluang mengulangi prestasinya bersama Pramac Ducati, yakni memenangkan gelar MotoGP dan kemudian membawa plat nomor 1 ke pabrikan baru.

Namun, Ogura juga berpeluang meraih gelar juara, naik ke posisi keempat di klasemen kejuaraan dunia dan hanya terpaut 25 poin dari Martin dengan setengah musim tersisa.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Sementara itu, juara dunia Superbike Toprak Razgatlioglu tampaknya akan menjadi satu-satunya pembalap Yamaha yang bertahan untuk era baru MotoGP tahun depan.

Sementara Quartararo akan bergabung dengan Honda, rekan setimnya Alex Rins digantikan oleh Ogura dan kursi Jack Miller di Pramac tampaknya terancam oleh pembalap Pramac Moto2, Izan Guevara.

Yamaha, yang belum memenangkan balapan sejak 2022, memiliki hasil terbaik kelima sejauh musim ini dengan V4 baru. Pembalap andalan Quartararo hanya berada di peringkat ke-14 klasemen.

MotoGP akan beralih ke mesin yang lebih kecil, 850cc, dan mengganti ban dari Michelin ke Pirelli, untuk tahun 2027.