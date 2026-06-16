Marc Marquez-Aldeguer Mewakili Ducati pada Debut Tes MotoGP 850cc

Juara MotoGP bertahan Marc Marquez dan Fermin Aldeguer dari Gresini akan mewakili Ducati untuk tes 850cc dengan ban Pirelli pada hari Senin di Brno.

Tes ini memberikan kesempatan pertama bagi pembalap saat ini untuk mencoba motor tahun depan, yang memiliki mesin lebih kecil, penghapusan perangkat ride-height motor, aero yang disederhanakan, sampai peralihan ban dari Michelin ke Pirelli.

Karena jumlah prototipe motor dan ban yang tersedia saat ini terbatas, diperkirakan hanya dua pembalap per pabrikan yang akan berpartisipasi.

Kecuali para pabrikan bersedia mengungkap detail motor masa depan mereka kepada para pembalap yang akan meninggalkan tim di akhir musim, pilihan tersebut jauh dari mudah bagi beberapa pabrikan.

Kelima tim resmi akan melakukan setidaknya satu perubahan pembalap untuk tahun 2027, dengan KTM, Yamaha, dan Honda diperkirakan akan memiliki line-up pembalap pabrikan serba baru.

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GPone.com melaporkan Ducati telah memilih pembalap yang akan tetap menggunakan Desmosedici musim depan untuk tes ini, bintang tim pabrikan Marc Marquez dan Fermin Aldeguer dari Gresini.

Diogo Moreira, LCR Honda. © Gold and Goose

Meski Rookie LCR Diogo Moreira jadi satu-satunya pembalap aktif Honda yang tersedia untuk tes Brno, HRC mungkin akan memilih pembalap pabrikan saat ini, Joan Mir dan/atau Luca Marini, yang diberitakan akan pergi di akhir musim.

“Saat ini kami belum menerima keputusan final dari Honda,” kata bos LCR Diogo Moreira, Lucio Cecchinello kepada GPone.com.

“Kami telah mengatakan Diogo tersedia [untuk tes 850cc], tetapi informasi terbaru yang kami terima menunjukkan bahwa dia bukan prioritas bagi HRC saat ini.”

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Pembalap uji coba HRC, Takaaki Nakagami, juga diperkirakan tersedia, yang berarti mungkin hanya ada satu pembalap HRC yang akan turun ke lintasan.

Cecchinello juga tidak akan terkejut jika pabrikan memilih untuk melakukan tes dengan pembalap yang akan meninggalkan tim di akhir musim karena keuntungannya bisa lebih besar dari kerugiannya.

“Ini adalah situasi yang melibatkan hampir semua tim,” katanya.

“Namun, saya tidak mengesampingkan kemungkinan bahwa, misalnya, Quartararo dapat menguji Yamaha, karena itu adalah data penting yang perlu dikumpulkan oleh pabrikan.”

Yamaha belum memberikan tanggapan, tapi mereka sudah memiliki Toprak Razgatlioglu dari Pramac yang dikonfirmasi untuk 2027 jika mereka tidak menurunkan Fabio Quartararo, yang diisukan menyebrang ke Honda.

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Marco Bezzecchi, Aprilia, 2026 Hungarian MotoGP. © Gold and Goose

Aprilia telah memberi tahu Crash.net bahwa hanya pemimpin klasemen Marco Bezzecchi - satu-satunya pembalap tim pabrikan yang secara resmi dikonfirmasi untuk MotoGP 2027 - akan berpartisipasi pada tes hari Senin.

Itu berarti rekan setimnya yang akan meninggalkan tim, Jorge Martin, yang dikaitkan dengan Yamaha musim depan, tidak akan mendapat kesempatan untuk mencoba RS-GP masa depan.

KTM, yang menghadapi dilema terbesar setelah mengatakan mereka belum bisa mengonfirmasi line-up pembalap untuk tes Brno.

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Tes hari Senin akan berlangsung secara tertutup, tanpa kehadiran media atau pencatatan waktu resmi.

Tes 850cc berikutnya untuk pembalap akan dilakukan setelah Grand Prix Austria pada pertengahan September.