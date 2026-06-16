BREAKING: Alex Marquez Umumkan Comeback di MotoGP Ceko

Alex Marquez akan berangkat ke Brno dan mencoba untuk berpartisipasi di MotoGP Ceko akhir pekan ini, demikian konfirmasi Gresini.

Pemenang Jerez itu mengalami patah tulang selangka kanan dan 'fraktur marginal' pada tulang belakang C7-nya selama kecelakaan mengerikan di Catalunya sebulan yang lalu.

Marquez, yang memenangkan Sprint Race hari Sabtu, berada di posisi kedua dan dengan dekat menguntit Pedro Acosta di Grand Prix saat pembalap KTM itu tiba-tiba mengalami masalah teknis.

Alex Marquez tidak bisa menghindari RC16 yang melaju lambat di depannnya, mengakibatkan tabrakan parah dan membuat pembalap Gresini itu terpental ke sisi dalam trek bersama motor biru mudanya.

Alex Marquez accident, 2026 Catalunya MotoGP. © Gold and Goose

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Marquez kemudian menjalani operasi untuk cedera tulang selangkanya.

Selama masa pemulihan, Marquez digantikan oleh pembalap tes Ducati, Michele Pirro, di Mugello dan pembalap WorldSBK, Iker Lecuona, di Balaton Park.

Pernyataan Gresini pada hari Selasa berbunyi:

"Setelah pemeriksaan medis terbaru di Spanyol, Alex Márquez akan terbang ke Republik Ceko akhir pekan ini dengan tujuan untuk dinyatakan FIT (sehat untuk berlaga)."

Acosta, Alex Marquez, 2026 Catalunya MotoGP. © Gold and Goose

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Marquez, yang telah turun ke posisi kesembilan di kejuaraan dunia, perlu menjalani pemeriksaan medis MotoGP pada hari Kamis di Brno sebelum mengikuti sesi latihan Jumat.