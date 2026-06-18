Razgatlioglu Membuat Progres Jelang Putaran Brno yang Penting

Pembalap Pramac Yamaha MotoGP, Toprak Razgatlioglu merasa sudah membuat kemajuan yang baik dalam adaptasinya jelang Grand Prix Ceko akhir pekan ini di Brno.

Juara dunia Superbike tiga kali ini meraih hasil MotoGP teraiknya musim ini dengan finis ke-11 di Balaton Park.

Akhir pekan ini, Razgatlioglu akan bertolak ke Brno, yang merupakan penampilan pertamanya di Ceko sejak musim World Superbike 2018.

Toprak Razgatlioglu, Pramac Yamaha, 2026 Hungary MotoGP © Gold and Goose

Menjelang balapan, pembalap Turki itu mengatakan ia merasa "lebih nyaman" dengan Yamaha saat datang ke Brno dan mencatat bahwa "setiap sirkuit mengajarkan saya sesuatu yang baru" tentang MotoGP.

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“Brno akan menjadi akhir pekan pembelajaran penting lainnya bagi saya. Saya pernah balapan di sini beberapa waktu lalu, tetapi ini akan menjadi pertama kalinya saya di sirkuit ini dengan motor MotoGP, jadi akan terasa hampir seperti trek baru,” katanya.

“Setiap sirkuit mengajarkan saya hal baru tentang motor MotoGP dan akhir pekan ini akan menjadi kesempatan lain untuk meningkatkan pemahaman saya, terutama di tikungan cepat dan melalui perubahan elevasi yang membuat Brno begitu unik.

“Hal positifnya adalah kami telah membuat kemajuan yang baik dalam beberapa balapan terakhir dan saya merasa lebih nyaman dengan motor daripada di awal musim.

“Itu memberi saya kepercayaan diri untuk menghadapi tantangan baru lainnya.

“Targetnya adalah untuk meningkatkan performa dari sesi ke sesi, belajar sebanyak mungkin, dan tampil lebih kuat pada hari Minggu daripada hari Jumat. Jika kita bisa melakukan itu, hasilnya akan datang dengan sendirinya.”

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Bos tim Pramac Gino Borsoi menambahkan: “Brno adalah sirkuit yang fantastis dan, menurut pendapat saya, salah satu trek terindah di seluruh kalender MotoGP.

“Ini adalah tata letak yang menantang setiap aspek paket dan selalu menghasilkan balapan yang menarik.

Toprak Razgatlioglu, Pramac Yamaha. © Gold & Goose

"Performa mesin akan tetap menjadi faktor penting di sini, terutama pada beberapa bagian akselerasi yang lebih panjang, tetapi berkat kemajuan yang telah kami capai dengan sasis dan elektronik, kami berada dalam posisi yang jauh lebih baik daripada di awal musim.

“Aspek yang paling menggembirakan adalah bahwa dalam beberapa balapan terakhir kami secara konsisten semakin mendekati poin dan mengurangi jarak dengan para pembalap yang bersaing di sekitar 10 besar.

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“Tren itu lebih penting daripada hasil tunggal apa pun.

“Brno akan menjadi tolok ukur yang berguna untuk mengukur seberapa besar peningkatan yang telah dicapai dibandingkan dengan awal tahun.

“Kami tahu masih ada pekerjaan yang harus dilakukan, tetapi arah yang diambil Yamaha sudah tepat dan kami yakin dapat terus maju.”