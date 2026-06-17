Jorge Martin Mengungkit Momen Batal Promosi ke Ducati Pabrikan

Jorge Martin mengklaim bahwa ia "sudah menandatangani kontrak" untuk naik ke tim pabrikan Ducati untuk musim MotoGP 2023 sebelum akhirnya "kami menginginkan pembalap lain" satu tahun berselang.

Pembalap Spanyol ini melakukan debut MotoGP dengan Ducati pada tahun 2021 bersama tim Pramac dan memenangkan gelar juara dunia 2024 bersama tim tersebut dengan motor merek Italia itu.

Jorge Martin dipertimbangkan untuk naik ke tim pabrikan Ducati pada tahun 2025, dan bahkan mendapat lampu hijauh jelang Grand Prix Italia. Namun, semuanya berubah usai Marc Marquez secara terbuka menyatakan bahwa ia tidak menerima motor pabrikan di Pramac.

Jorge Martin, Pramac Ducati, 2025 Solidarity MotoGP © Gold and Goose

Pada akhirnya, Martin menandatangani kontrak dua tahun dengan Aprilia untuk tahun 2025, pindah ke merek Noale sebagai juara dunia bertahan.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

“Kontrak tidak ada artinya”

Dalam episode terbaru podcast Gypsy Tales, Martin mengungkapkan bahwa awalnya ia memiliki kesepakatan untuk bergabung dengan tim pabrikan Ducati untuk musim 2023.

Kursi tersebut akhirnya diberikan kepada Enea Bastianini, yang memenangkan empat balapan pada tahun 2022 dengan Ducati spesifikasi 2021 bersama Gresini dan berada di posisi ketiga klasemen.

“Pada tahun 2022, saya sudah menandatangani kontrak untuk tahun 2023 sebagai pembalap pabrikan, dan pada titik tertentu mereka mengatakan kepada saya, ‘Kamu tidak akan ke sana; kami tidak menginginkanmu; kami menginginkan pembalap lain’,” katanya.

“Lalu kami menandatangani kontrak lain, dan saya menerima situasi itu karena saya senang dengan tim Pramac tempat saya berada.

“Saya memiliki motor pabrikan, jadi, jika dilihat dari semua aspek, situasinya tidak jauh berbeda. Tahun berikutnya, saya berpeluang meraih gelar juara.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

“Di balapan terakhir, saya hampir menang, dan mereka ingin saya kembali ke tim pabrikan, tetapi mereka sudah memiliki kontrak dengan pembalap lain.

“Kontrak tidak berarti apa-apa bagi pabrikan besar; mereka mempermainkan kami para pembalap.”

Fabio Quartararo, Jorge Martin, Alex Rins, MotoGP 2026. © Gold and Goose

Terungkap selama akhir pekan Valencia 2023 bahwa Martin memiliki syarat untuk naik ke tim pabrik Ducati pada tahun 2024 jika ia memenangkan gelar juara dunia.

Francesco Bagnaia akhirnya meraih gelar juara dunia keduanya, dengan Ducati mempertahankan Bastianini untuk musim kedua kontraknya.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Kepindahan Martin ke Aprilia terbukti membawa bencana pada tahun 2025, karena banyak cedera diikuti oleh perselisihan kontrak antara kedua pihak, karena Martin mencoba menggunakan klausul pelepasan.

Ia akhirnya berkomitmen untuk tahun kedua kontraknya dengan Aprilia. Namun pada akhirnya, pembalap Spanyol itu menemukan jalan keluar dari Noale, karena ia kini akan bergabung dengan Yamaha musim depan.