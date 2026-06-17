Marc Marquez Tetap Waspadai Kondisi Fisiknya Jepang MotoGP Ceko

Marc Marquez meredam ekspektasi kemenangan beruntun di Grand Prix Ceko, dengan memperingatkan bahwa Brno akan "sangat berat" secara fisik baginya.

Juara MotoGP bertahan itu meraih kemenangan pertamanya musim ini di Balaton Park, hanya beberapa minggu usai menjalani operasi untuk masalah bahu yang sudah lama dideritanya.

Pembalap Ducati itu meraih pole, kemenangan Sprint Race dan Grand Prix, menghidupkan kembali harapannya untuk meraih gelar juara setelah memperkecil jarak menjadi 72 poin dari Marco Bezzecchi menyusul bencana yang dialami Aprilia di Hungaria.

Marc Marquez celebrates his first pole since his latest shoulder surgery. © Gold and Goose

Marc Marquez menang di Brno dalam perjalanannya meraih gelar MotoGP ketujuhnya, tetapi ia sadar pengulangan hasil tersebut akan lebih sulit baginya secara fisik karena layout trek.

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Berbeda dari Balaton Park yang merupakan trek anti-clockwise yang didominasi tikungan kiri, Brno adalah trek konvensional yang akan mengekspos kondisi bahu kanannya.

“Perasaan di Hungaria sungguh luar biasa: hasil yang memuaskan dengan pole position, sprint, dan balapan hari Minggu,” katanya menjelang Grand Prix Ceko akhir pekan ini.

“Tata letak sirkuit Balaton jelas menguntungkan kami, trek yang tidak terlalu menuntut fisik.”

“Di Brno, situasinya akan berbeda: ini trek yang indah yang sangat saya sukai dan tempat saya pernah menang bersama Ducati di masa lalu, tetapi juga sangat sulit dan menantang.

“Kami akan menjalani akhir pekan ini selangkah demi selangkah, untuk menemukan performa 100% kami setiap hari.”

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Marc Marquez, Pecco Bagnaia, 2026 Hungarian MotoGP. © Gold and Goose

Di sisi lain garasi Ducati pabrikan, Francesco Bagnaia tiba di Brno berbekal podium Grand Prix ketiga berturut-turut di Catalunya, Mugello dan Balaton.

Senang dengan arah yang ditempuhnya bersama GP26, Bagnaia mengatakan ia yakin dapat memaksimalkan hal ini di dua sirkuit - Brno dan Assen - yang "termasuk favorit saya".

"Kami tiba di Brno dalam momen positif, dengan tiga podium berturut-turut yang memberi kami dorongan besar," kata Bagnaia.

“Saya sangat menyukai trek ini; tata letaknya fantastis, sama seperti trek Assen yang akan menjadi tuan rumah GP berikutnya setelah akhir pekan ini.

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“Kedua trek ini, berdasarkan karakteristiknya, termasuk favorit mutlak saya.

“Saya yakin dapat memanfaatkan kemajuan yang telah dicapai dengan Desmosedici GP di kedua sirkuit ini; tujuannya adalah untuk mengkonfirmasi perasaan baik dan konsisten.”