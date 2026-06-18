Yamaha Tidak Menurunkan Quartararo dalam Line-Up Tes 850cc Brno

Yamaha telah mengkonfirmasi kepada Crash.net bahwa Toprak Razgatlioglu dan Augusto Fernandez akan membentuk susunan pembalapnya untuk tes pasca balapan 850cc/Pirelli pada hari Senin di Brno.

Razgatlioglu, satu-satunya pembalap Yamaha yang saat ini terikat kontrak hingga 2027, akan bergabung dengan pembalap seperti Marc Marquez dan Marco Bezzecchi dalam tes pertama untuk motor dan ban MotoGP berikutnya.

Karena jumlah motor dan ban 850cc yang terbatas, hanya dua pembalap per pabrikan yang diharapkan, dengan pembalap uji dan wildcard Fernandez dipilih untuk motor kedua Yamaha.

Fabio Quartararo, MotoGP 2026. © Gold and Goose

Kabar tersebut mengkonfirmasi bahwa pembalap bintang Yamaha, Fabio Quartararo, rekan setimnya di tim pabrikan, Alex Rins, dan Jack Miller dari Pramac tidak berpartisipasi.

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Sementara Quartararo akan bergabung dengan Honda musim depan, Rins juga akan pergi untuk memberi jalan bagi line-up baru Yamaha yang diharapkan akan diperkuat Jorge Martin dan Ai Ogura. Kursi Miller terancam oleh pembalap Pramac Moto2, Izan Guevara.

Bos LCR Honda, Lucio Cecchinello, baru-baru ini mengisyaratkan bahwa pabrikan mungkin masih bersedia menempatkan pembalap yang akan pergi di motor 850cc mereka di Brno untuk mendapatkan manfaat dari umpan balik dan pengalaman mereka.

Razgatlioglu, Miller, Quartararo, 2026 Italian MotoGP. © Gold and Goose

Hal itu tidak akan terjadi pada Yamaha, tetapi HRC diperkirakan akan menurunkan setidaknya satu pembalap pabrikan mereka saat ini, Joan Mir dan/atau Luca Marini, pada tes 850cc, meskipun keduanya akan meninggalkan tim. KTM belum mengkonfirmasi susunan pembalapnya di Brno.

Sementara itu, Razgatlioglu sudah sangat mengenal ban Pirelli dari delapan musimnya - dan tiga gelar - di WorldSBK.

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Tes di Brno akan diadakan secara tertutup, tanpa media yang diizinkan dan tanpa jadwal resmi.

Tes 850cc/Pirelli berikutnya kemudian akan diadakan di Red Bull Ring pada bulan September.

Para pembalap yang tidak terpilih untuk tes di tengah musim harus menunggu hingga tes pasca balapan Valencia untuk merasakan mesin 2027 untuk pertama kalinya.