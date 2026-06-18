Honda Turunkan Duet Pembalap yang akan Pergi untuk Tes MotoGP 850cc

Luca Marini dan Joan Mir mengkonfirmasi bahwa mereka akan melakukan debut mereka dengan prototipe Honda 850cc dan ban Pirelli selama tes MotoGP Brno pada hari Senin.

Keputusan ini bisa dibilang mengejutkan karena kedua pembalap akan meninggalkan tim pabrikan HRC pada akhir musim.

Sementara Mir akan bergabung dengan Gresini Ducati, masa depan Marini masih belum jelas.

Tidak seperti Yamaha yang tidak akan menurunkan Fabio Quartararo yang akan pindah ke Honda, dan Ducati yang telah mengesampingkan Pecco Bagnaia dari rencananya, Honda memutuskan bahwa pengalaman Mir dan Marini lebih besar daripada risiko mengungkapkan informasi kepada rival di masa depan.

“Saya rasa ini langkah yang cerdas,” kata Mir. “[Honda] sedang berusaha mengembangkan motor baru; mereka memiliki dua pembalap yang mengembangkan motor ini dalam beberapa tahun terakhir, dan perkembangannya sudah terlihat. Jadi saya tidak melihat alasan mengapa tidak.

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“Merekalah yang membuat keputusan ini. Jadi [artinya] ini bagus untuk mereka.”

Mir menambahkan: “Kami juga akan memberikan umpan balik yang baik kepada Pirelli. Itu juga penting untuk mencoba melakukan beberapa evolusi dan membantu mereka mempersiapkan diri untuk musim depan.”

Luca Marini, HRC, MotoGP 2026. © Gold and Goose

Marini mengatakan bahwa uji coba di kelas 850cc akan "menarik".

“Saya pikir setiap pabrikan sudah berada di jalur yang baik, dengan dasar yang kuat. Dan ban Pirelli juga terlihat sudah dalam kondisi yang baik. Mari kita lihat setelah hari Senin bagaimana tanggapannya,” katanya.

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Namun, pembalap Italia itu tidak melihat uji coba ini sebagai audisi untuk kursi MotoGP 2027.

“Saya rasa tidak. Itu tidak akan mengubah apa pun,” katanya.

Diogo Moreira, LCR Honda. © Gold and Goose

Rookie LCR, Diogo Moreira, satu-satunya pembalap Honda yang sepenuhnya fit dan memiliki kontrak untuk musim depan setelah cedera Johann Zarco, mengatakan masih belum jelas apakah ia akan bergabung dalam uji coba tersebut.

“Saya belum tahu. Kita perlu bicara. Tentu saja, saya ingin ikut uji coba karena ini motor baru dan saya sedang luang, tetapi kita lihat saja nanti,” kata Moreira pada hari Kamis.

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Karena keterbatasan jumlah prototipe 850cc dan ban yang tersedia saat ini, hanya dua motor per pabrikan yang diperkirakan akan berada di lintasan untuk uji coba privat, yang akan diadakan tanpa kehadiran media atau pencatatan waktu resmi.