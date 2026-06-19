Bagnaia Berharap Tetap Bisa Turun Menguji Ban Pirelli di Tes Brno

Francesco Bagnaia memahami keputusan Ducati untuk tidak memilihnya untuk uji coba perdana motor 850cc/Pirelli di Brno pada hari Senin.

Namun, pembalap yang akan pindah ke Aprilia percaya bahwa mereka yang berganti pabrikan seharusnya diberi kesempatan untuk mengendarai motor mereka saat ini dengan ban Pirelli.

Dengan hanya sejumlah prototipe 850cc yang tersedia, para pabrikan sebagian besar memilih pembalap yang akan tetap bersama mereka tahun depan.

Akibatnya, sebagian besar pembalap di grid saat ini, termasuk Bagnaia, akan absen pada hari Senin.

Pembalap Italia itu mengindikasikan bahwa ia mungkin tidak akan mencoba ban Pirelli hingga tes pasca-musim pada bulan Desember.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Namun, Crash.net memahami bahwa akan ada lebih banyak motor di trek untuk tes pembalap Pirelli berikutnya, yang akan diadakan setelah Grand Prix Austria pada bulan September.

Pecco Bagnaia, 2026 Hungarian MotoGP. © Gold and Goose

“Saya akan berada di rumah. Bukan karena saya ingin, tetapi memang begitulah adanya,” kata Bagnaia tentang rencananya pada hari Senin.

“Saya mengerti gagasan untuk tidak mencoba motor 850cc karena itu normal [karena saya akan pergi]. Saya pikir itu benar.

“Tetapi tiba pada tanggal 1 Desember, tanpa bahkan menguji ban Pirelli, lalu mengendarai motor selama satu hari di Valencia pada bulan Desember: Anda akan mulai pukul 11 ​​dan selesai pukul 3 sore. Jadi tidak banyak waktu.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

“Agak aneh karena Anda tidak akan memahami ban, Anda tidak akan punya apa pun untuk ditanyakan kepada Pirelli.

“Jadi saya pikir itu bukan ide terbaik.”

Pecco Bagnaia, 2026 Hungarian MotoGP. © Gold and Goose

Solusi yang lebih disukai Bagnaia untuk Brno adalah mengizinkan pembalap yang berganti tim untuk juga menguji ban Pirelli, menggunakan motor mereka saat ini.

“Mungkin lebih baik jika saya diizinkan untuk balapan dengan motor [1000cc] saya saat ini dengan ban Pirelli. Tapi itu tidak mungkin.”

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Komentar Pecco menggemakan serupa dari sesama pembalap Ducati yang akan hengkang, Fabio di Giannantonio, yang menggambarkan partisipasi terbatas dalam tes Brno sebagai tidak adil.

Bagnaia tidak sampai menyarankan bahwa mereka yang absen dari tes akan menghadapi kerugian besar.

“Saya tidak tahu berapa banyak pembalap yang akan melakukan tes pada hari Senin, mungkin hanya empat atau lima,” katanya.

Beberapa dari mereka yang dikonfirmasi untuk tes hari Senin adalah sahabat dan calon rekan setimnya di Aprilia tahun depan, Marco Bezzecchi.

Tapi, apakah Bagnaia akan menelepon Bezzecchi setelah tes tersebut?

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

“Banyak sekali! Saya akan bertanya semuanya!” Bagnaia tersenyum.

Honda mengambil pendekatan berbeda dengan memilih pembalap pabrikan Joan Mir dan Luca Marini untuk uji coba, meskipun keduanya meninggalkan HRC di akhir musim.

KTM belum mengkonfirmasi susunan pembalapnya, tetapi pada hari Kamis, pengganti Bagnaia di Ducati yang diharapkan, Pedro Acosta, menepis laporan bahwa ia akan diizinkan untuk menguji RC16 850cc di Brno.