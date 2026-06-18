Quartararo Paham Kenapa Yamaha Tidak Menurunkannya di Tes Brno

Fabio Quartararo tidak dipilih oleh Yamaha untuk melakoni tes prototipe MotoGP 850cc di Brno pada hari Senin, tepat setelah Grand Prix Ceko.

Meskipun belum resmi, juara dunia MotoGP 2021 itu akan Yamaha untuk bergabung dengan Honda pada akhir musim ini.

Saat Honda memilih tetap menurunkan duet pembalap yang akan pergi - Joan Mir dan Luca Marini - untuk tes, Yamaha, Ducati, dan Aprilia memilih pembalap yang bertahan dengan mereka untuk 2027.

Dalam kasus Yamaha, hanya Toprak Razgatlioglu yang tersedia. Sementara itu, pembalap penguji Augusto Fernandez dipanggil untuk mengendarai motor kedua YZR-M1 850cc.

Fabio Quartararo, MotoGP 2026. © Gold and Goose

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“Saya akan bersama keluarga di rumah mengadakan pesta barbekyu!” Quartararo tersenyum ketika ditanya tentang rencananya pada hari Senin. “Tentu saja, saya mengerti bahwa Yamaha tidak ingin saya menguji motor di sini.

“Saya rasa ini cukup normal. [Tetapi] jika mereka meminta saya, tentu saja saya akan mengujinya.”

Fabio Quartararo, 2026 Hungarian MotoGP. © Gold and Goose

Pembalap Prancis itu tidak sepenuhnya menampik kemungkinan untuk turun pada tes 850cc berikutnya di Austria, tetapi menegaskan bahwa dia tidak khawatir dengan kemungkinan mempelajari motor dan ban baru dalam tes pasca-musim bulan Desember.

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“Soal ban, pada akhirnya, kita hanya punya satu hari di Valencia, jadi akan butuh sedikit lebih banyak waktu untuk memahami dengan baik bagaimana performanya,” katanya. “Tapi saya tidak terlalu peduli.”

Tes Brno merupakan kesempatan pertama bagi para pembalap untuk mencoba paket MotoGP 2027, yang menampilkan mesin 850cc yang lebih kecil, aerodinamika yang dikurangi, penghapusan perangkat pengatur ketinggian motor, dan ban Pirelli, bukan Michelin.

Mantan juara dunia lainnya, Francesco Bagnaia, yang juga akan absen pada hari Senin karena perubahan tim untuk tahun 2027, menyarankan agar mereka yang tidak diizinkan mengendarai motor 850cc seharusnya dapat mencoba ban Pirelli dengan motor 1000cc mereka saat ini.