MotoGP Ceko 2026: Hasil Latihan Jumat dari Sirkuit Brno
Hasil latihan Jumat untuk MotoGP Ceko 2026 di Sirkuit Brno, putaran 9 dari 22.
Marc Marquez menunjukkan kecepatan sejak awal dengan memimpin sesi latihan pembuka MotoGP Ceko 2026 meski terjatuh pada akhir sesi di Brno.
Datang ke Ceko berbekal dua kemenangan di Balaton Park, Marquez menegaskan tujuannya di Brno hanyalah untuk memangkas defisit 10 detik dari kemenangan di Sirkuit Mugello yang memiliki layout serupa.
Tapi, Marquez justru langsung menunjukkan kecepatannya dengan memimpin Free Practice 1 meski terjatuh di Tikungan 7 pada akhir sesi. Insiden tersebut menambah kecelakaan awal FP1 untuk Pedro Acosta, Maverick Vinales and Diogo Moreira.
Seperti biasa bagi Marc Marquez, ia menggunakan set ban yang sama sepanjang FP1, sementara rival terdekatnya, Fabio Quartararo (depan dan belakang), Raul Fernandez (depan), Joan Mir (depan dan belakang), dan Ai Ogura (depan) memasang ban baru di menit-menit terakhir.
Jorge Martin erlatih di jalur penalti long lap yang akan ia gunakan pada hari Minggu, tetapi kemudian kehilangan waktu di lintasan karena masalah teknis pada Aprilia-nya dan finis di posisi ke-13.
Rekan setimnya yang memimpin klasemen, Marco Bezzecchi, memulai akhir pekan dengan kurang memuaskan di posisi ke-16.
Kembalinya Alex Marquez ke MotoGP dimulai dengan posisi ke-18 dari 22 pembalap. Kondisi pembalap Gresini itu akan dievaluasi menjelang sesi latihan sore.
MotoGP Ceko 2026 - Brno - Hasil Free Practice 1
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Motor)
|Lap/Gap
|Lap
|Top Speed
|1
|Marc Marquez
|SPA
|Ducati Lenovo (GP26)
|1'53.303s
|9/13
|320k
|2
|Fabio Quartararo
|FRA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|+0.200s
|15/16
|317k
|3
|Raul Fernandez
|SPA
|Trackhouse Aprilia (RS-GP26)
|+0.210s
|14/17
|317k
|4
|Joan Mir
|SPA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|+0.220s
|14/17
|320k
|5
|Ai Ogura
|JPN
|Trackhouse Aprilia (RS-GP26)
|+0.318s
|16/17
|322k
|6
|Francesco Bagnaia
|ITA
|Ducati Lenovo (GP26)
|+0.376s
|11/15
|324k
|7
|Fermin Aldeguer
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP25)
|+0.476s
|10/15
|320k
|8
|Fabio Di Giannantonio
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP26)
|+0.484s
|14/15
|320k
|9
|Pedro Acosta
|SPA
|Red Bull KTM (RC16)
|+0.518s
|14/14
|320k
|10
|Luca Marini
|ITA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|+0.542s
|16/17
|322k
|11
|Toprak Razgatlioglu
|TUR
|Pramac Yamaha (YZR-M1)*
|+0.623s
|14/15
|317k
|12
|Alex Rins
|SPA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|+0.625s
|13/14
|317k
|13
|Maverick Viñales
|SPA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|+0.672s
|12/14
|321k
|14
|Jorge Martin
|SPA
|Aprilia Racing (RS-GP26)
|+0.712s
|13/16
|320k
|15
|Franco Morbidelli
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP25)
|+0.872s
|14/16
|318k
|16
|Marco Bezzecchi
|ITA
|Aprilia Racing (RS-GP26)
|+0.891s
|9/17
|322k
|17
|Brad Binder
|RSA
|Red Bull KTM (RC16)
|+0.946s
|16/16
|322k
|18
|Alex Marquez
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP26)
|+1.216s
|11/13
|323k
|19
|Diogo Moreira
|BRA
|Pro Honda LCR (RC213V)*
|+1.385s
|9/13
|322k
|20
|Jack Miller
|AUS
|Pramac Yamaha (YZR-M1)
|+1.487s
|11/16
|317k
|21
|Enea Bastianini
|ITA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|+1.591s
|11/15
|321k
|22
|Cal Crutchlow
|GBR
|Castrol Honda LCR (RC213V)
|+2.003s
|9/15
|319k
* Rookie
Rekor resmi MotoGP Brno:
Lap tercepat: Pecco Bagnaia, Ducati, 1m 52.303s (2025)
Lap balapan tercepat: Marc Marquez, Ducati, 1m 53.691s (2025)
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