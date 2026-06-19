MotoGP Ceko 2026: Hasil Latihan Jumat dari Sirkuit Brno

Marc Marquez menunjukkan kecepatan sejak awal dengan memimpin sesi latihan pembuka MotoGP Ceko 2026 meski terjatuh pada akhir sesi di Brno.

Datang ke Ceko berbekal dua kemenangan di Balaton Park, Marquez menegaskan tujuannya di Brno hanyalah untuk memangkas defisit 10 detik dari kemenangan di Sirkuit Mugello yang memiliki layout serupa.

Tapi, Marquez justru langsung menunjukkan kecepatannya dengan memimpin Free Practice 1 meski terjatuh di Tikungan 7 pada akhir sesi. Insiden tersebut menambah kecelakaan awal FP1 untuk Pedro Acosta, Maverick Vinales and Diogo Moreira.

Seperti biasa bagi Marc Marquez, ia menggunakan set ban yang sama sepanjang FP1, sementara rival terdekatnya, Fabio Quartararo (depan dan belakang), Raul Fernandez (depan), Joan Mir (depan dan belakang), dan Ai Ogura (depan) memasang ban baru di menit-menit terakhir.

Jorge Martin erlatih di jalur penalti long lap yang akan ia gunakan pada hari Minggu, tetapi kemudian kehilangan waktu di lintasan karena masalah teknis pada Aprilia-nya dan finis di posisi ke-13.

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Rekan setimnya yang memimpin klasemen, Marco Bezzecchi, memulai akhir pekan dengan kurang memuaskan di posisi ke-16.

Kembalinya Alex Marquez ke MotoGP dimulai dengan posisi ke-18 dari 22 pembalap. Kondisi pembalap Gresini itu akan dievaluasi menjelang sesi latihan sore.

MotoGP Ceko 2026 - Brno - Hasil Free Practice 1 Pos Pembalap NAT Tim (Motor) Lap/Gap Lap Top Speed 1 Marc Marquez SPA Ducati Lenovo (GP26) 1'53.303s 9/13 320k 2 Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.200s 15/16 317k 3 Raul Fernandez SPA Trackhouse Aprilia (RS-GP26) +0.210s 14/17 317k 4 Joan Mir SPA Honda HRC Castrol (RC213V) +0.220s 14/17 320k 5 Ai Ogura JPN Trackhouse Aprilia (RS-GP26) +0.318s 16/17 322k 6 Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP26) +0.376s 11/15 324k 7 Fermin Aldeguer SPA BK8 Gresini Ducati (GP25) +0.476s 10/15 320k 8 Fabio Di Giannantonio ITA Pertamina VR46 Ducati (GP26) +0.484s 14/15 320k 9 Pedro Acosta SPA Red Bull KTM (RC16) +0.518s 14/14 320k 10 Luca Marini ITA Honda HRC Castrol (RC213V) +0.542s 16/17 322k 11 Toprak Razgatlioglu TUR Pramac Yamaha (YZR-M1)* +0.623s 14/15 317k 12 Alex Rins SPA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.625s 13/14 317k 13 Maverick Viñales SPA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +0.672s 12/14 321k 14 Jorge Martin SPA Aprilia Racing (RS-GP26) +0.712s 13/16 320k 15 Franco Morbidelli ITA Pertamina VR46 Ducati (GP25) +0.872s 14/16 318k 16 Marco Bezzecchi ITA Aprilia Racing (RS-GP26) +0.891s 9/17 322k 17 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) +0.946s 16/16 322k 18 Alex Marquez SPA BK8 Gresini Ducati (GP26) +1.216s 11/13 323k 19 Diogo Moreira BRA Pro Honda LCR (RC213V)* +1.385s 9/13 322k 20 Jack Miller AUS Pramac Yamaha (YZR-M1) +1.487s 11/16 317k 21 Enea Bastianini ITA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +1.591s 11/15 321k 22 Cal Crutchlow GBR Castrol Honda LCR (RC213V) +2.003s 9/15 319k

* Rookie

Rekor resmi MotoGP Brno:

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Lap tercepat: Pecco Bagnaia, Ducati, 1m 52.303s (2025)

Lap balapan tercepat: Marc Marquez, Ducati, 1m 53.691s (2025)

Jorge Martin speaks to the media ahead of 2026 MotoGP Czech Grand Prix. Credit: Gold and Goose. © Gold & Goose

Jorge Martin mendapat hukuman penalti dua lap pada balapan hari Minggu karena memicu tabrakan beruntun lima pembalap, yang juga melibatkan rekan setimnya dan pemimpin klasemen kejuaraan dunia Marco Bezzecchi, di awal Grand Prix Hungaria.

Alex Marquez mencoba kembali ke MotoGP setelah mengalami patah tulang selangka dan tulang belakang dalam kecelakaan besar di Catalunya sebulan yang lalu.

Johann Zarco masih absen karena cedera ligamen lutut di ajang yang sama. Pembalap Prancis itu kembali digantikan di tim LCR oleh Cal Crutchlow, yang menggantikannya untuk ketiga kalinya.

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