MotoGP Ceko 2026: Hasil Latihan Jumat dari Sirkuit Brno

Hasil latihan Jumat untuk MotoGP Ceko 2026 di Sirkuit Brno, putaran 9 dari 22.

Marc Marquez, 2026 Brno MotoGP.
Marc Marquez, 2026 Brno MotoGP.
© Gold and Goose
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Marc Marquez menunjukkan kecepatan sejak awal dengan memimpin sesi latihan pembuka MotoGP Ceko 2026 meski terjatuh pada akhir sesi di Brno.

Datang ke Ceko berbekal dua kemenangan di Balaton Park, Marquez menegaskan tujuannya di Brno hanyalah untuk memangkas defisit 10 detik dari kemenangan di Sirkuit Mugello yang memiliki layout serupa.

Tapi, Marquez justru langsung menunjukkan kecepatannya dengan memimpin Free Practice 1 meski terjatuh di Tikungan 7 pada akhir sesi. Insiden tersebut menambah kecelakaan awal FP1 untuk Pedro Acosta, Maverick Vinales and Diogo Moreira.

Seperti biasa bagi Marc Marquez, ia menggunakan set ban yang sama sepanjang FP1, sementara rival terdekatnya, Fabio Quartararo (depan dan belakang), Raul Fernandez (depan), Joan Mir (depan dan belakang), dan Ai Ogura (depan) memasang ban baru di menit-menit terakhir.

Jorge Martin erlatih di jalur penalti long lap yang akan ia gunakan pada hari Minggu, tetapi kemudian kehilangan waktu di lintasan karena masalah teknis pada Aprilia-nya dan finis di posisi ke-13.

Rekan setimnya yang memimpin klasemen, Marco Bezzecchi, memulai akhir pekan dengan kurang memuaskan di posisi ke-16.

Kembalinya Alex Marquez ke MotoGP dimulai dengan posisi ke-18 dari 22 pembalap. Kondisi pembalap Gresini itu akan dievaluasi menjelang sesi latihan sore.

MotoGP Ceko 2026 - Brno - Hasil Free Practice 1

PosPembalapNATTim (Motor)Lap/GapLapTop Speed
1Marc MarquezSPADucati Lenovo (GP26)1'53.303s9/13320k
2Fabio QuartararoFRAMonster Yamaha (YZR-M1)+0.200s15/16317k
3Raul FernandezSPATrackhouse Aprilia (RS-GP26)+0.210s14/17317k
4Joan MirSPAHonda HRC Castrol (RC213V)+0.220s14/17320k
5Ai OguraJPNTrackhouse Aprilia (RS-GP26)+0.318s16/17322k
6Francesco BagnaiaITADucati Lenovo (GP26)+0.376s11/15324k
7Fermin AldeguerSPABK8 Gresini Ducati (GP25)+0.476s10/15320k
8Fabio Di GiannantonioITAPertamina VR46 Ducati (GP26)+0.484s14/15320k
9Pedro AcostaSPARed Bull KTM (RC16)+0.518s14/14320k
10Luca MariniITAHonda HRC Castrol (RC213V)+0.542s16/17322k
11Toprak RazgatliogluTURPramac Yamaha (YZR-M1)*+0.623s14/15317k
12Alex RinsSPAMonster Yamaha (YZR-M1)+0.625s13/14317k
13Maverick ViñalesSPARed Bull KTM Tech3 (RC16)+0.672s12/14321k
14Jorge MartinSPAAprilia Racing (RS-GP26)+0.712s13/16320k
15Franco MorbidelliITAPertamina VR46 Ducati (GP25)+0.872s14/16318k
16Marco BezzecchiITAAprilia Racing (RS-GP26)+0.891s9/17322k
17Brad BinderRSARed Bull KTM (RC16)+0.946s16/16322k
18Alex MarquezSPABK8 Gresini Ducati (GP26)+1.216s11/13323k
19Diogo MoreiraBRAPro Honda LCR (RC213V)*+1.385s9/13322k
20Jack MillerAUSPramac Yamaha (YZR-M1)+1.487s11/16317k
21Enea BastianiniITARed Bull KTM Tech3 (RC16)+1.591s11/15321k
22Cal CrutchlowGBRCastrol Honda LCR (RC213V)+2.003s9/15319k

* Rookie

Rekor resmi MotoGP Brno:

Lap tercepat: Pecco Bagnaia, Ducati, 1m 52.303s (2025)
Lap balapan tercepat: Marc Marquez, Ducati, 1m 53.691s (2025)

Jorge Martin speaks to the media ahead of 2026 MotoGP Czech Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
Jorge Martin speaks to the media ahead of 2026 MotoGP Czech Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
© Gold & Goose

Jorge Martin mendapat hukuman penalti dua lap pada balapan hari Minggu karena memicu tabrakan beruntun lima pembalap, yang juga melibatkan rekan setimnya dan pemimpin klasemen kejuaraan dunia Marco Bezzecchi, di awal Grand Prix Hungaria.

Alex Marquez mencoba kembali ke MotoGP setelah mengalami patah tulang selangka dan tulang belakang dalam kecelakaan besar di Catalunya sebulan yang lalu.

Johann Zarco masih absen karena cedera ligamen lutut di ajang yang sama. Pembalap Prancis itu kembali digantikan di tim LCR oleh Cal Crutchlow, yang menggantikannya untuk ketiga kalinya.

In this article

Marc Marquez
Marco Bezzecchi
Jorge Martin
Pedro Acosta
Fabio Quartararo
Toprak Razgatlioglu
Fabio di Giannantonio
Luca Marini
Joan Mir
Alex Marquez
Cal Crutchlow
MotoGP Ceko 2026: Hasil Latihan Jumat dari Sirkuit Brno
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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