Pol Espargaro Kembali Menguji Motor KTM MotoGP di Misano

Pol Espargaro akan kembali bertugas dalam sesi tes MotoGP untuk KTM di Misano minggu ini.

Seperti dilaporkan Speedweek.com, pembalap Spanyol itu akan kembali ke trek bersama Dani Pedrosa untuk pertama kalinya sejak mengalami cedera tangan dalam kecelakaan latihan motor trail pada bulan April.

Cedera tersebut mencegah Espargaro untuk menggantikan Maverick Vinales di Le Mans, yang pada akhirnya memberi Jonas Folger kesempatan comeback untuk Tech3, dan Vinales kembali ke aksi balap di Catalunya.

Pol Espargaro, hand injury. © Gold and Goose

Espargaro dijadwalkan untuk turun dalam tes privat selama dua hari dengan motor KTM 850cc yang dilengkapi ban Pirelli.

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Sirkuit Misano seharusnya dalam kondisi sempurna setelah putaran WorldSBK akhir pekan ini, yang juga menggunakan ban Pirelli.

Jika semuanya berjalan lancar di tes tersebut, Espargaro - yang kini menjadi komentator TV untuk DAZN dan hadir di putaran GP Ceko akhir pekan ini - kemungkinn besar akan kembali turun ke trek pada tes pertama MotoGP 850cc di Brno pada Senin depan.

Pol Espargaro, Pedro Acosta. © Gold and Goose

Sesi tersebut akan menampilkan kelima pabrikan MotoGP dan terbuka untuk beberapa pembalap yang akan berlaga di tahun 2026.

Format tes tersebut adalah dua pembalap per pabrikan, tetapi karena KTM belum mengonfirmasi apakah ada pembalap mereka yang bertahan di 2027, Espargaro tampaknya akan mengendarai salah satu motor tersebut.

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Espargaro meraih empat finis sepuluh besar di Grand Prix sebagai pengganti Vinales musim lalu.

Kakak Pol, Aleix, yang juga pembalap tes MotoGP untuk HRC, masih absen karena cedera punggung akibat kecelakaan saat uji coba di Sepang.