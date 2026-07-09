Bagnaia "Tidak Bisa Mengatakan Aapapun" Soal Penyebab DNF Assen

Francesco Bagnaia dari Ducati "tidak bisa mengatakan apa pun" tentang masalah teknis yang memaksanya mundur dari Grand Prix Belanda sebelumnya.

Juara dunia dua kali itu mundur dari balapan Assen akhir pekan lalu dengan 10 lap tersisa karena masalah pengereman, yang membuatnya "terlalu sulit untuk memikirkan melanjutkan balapan".

Ini adalah DNF keempatnya musim ini dan yang ketiga karena masalah mekanis.

Pecco Bagnaia, Ducati Corse, 2026 Dutch MotoGP © Gold and Goose

Ketika ditanya tentang masalah sebenarnya pada hari Kamis menjelang Grand Prix Jerman akhir pekan ini, Francesco Bagnaia menjawab: “Saya tidak bisa mengatakan apa pun. Saya harus kembali ke garasi.”

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Meskipun empat kali gagal mencetak poin pada hari Minggu sejauh musim ini, Bagnaia tetap berada dalam jangkauan pemimpin klasemen kejuaraan.

Setelah Grand Prix Belanda, ia hanya tertinggal 63 poin dari Jorge Marttin dari Aprilia saat Marco Bezzecchi mengalami tiga kali gagal mencetak poin berturut-turut.

“Ya, mengingat apa yang terjadi di depan, ya,” katanya menanggapi tantangannya untuk meraih gelar juara yang masih dalam kondisi baik.

“Jika saya mempertimbangkan poin yang hilang antara Jerez, Le Mans, dan Assen, ada lebih dari 40 poin.

“Jika Anda mempertimbangkan 40 poin [yang hilang], saya sekarang tertinggal 63 poin. Jadi, tidak buruk; bisa lebih baik, tetapi ya sudahlah.

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“Jadi, saya sudah mengerti bahwa dalam banyak situasi dalam karier saya, poin tetaplah poin dan Anda dapat memperoleh kembali apa yang telah hilang. Jadi, ya sudahlah.”

Bagnaia berhasil mengejar ketertinggalan 91 poin dari Fabio Quartararo di pertengahan musim 2022 untuk memenangkan gelar juara MotoGP pertamanya.

Marc Marquez, Pecco Bagnaia, 2026 Assen MotoGP. © Gold and Goose

Marc Marquez adalah "favorit utama" di Jerman

Grand Prix Jerman akhir pekan ini adalah putaran terakhir sebelum jeda musim panas, dengan rekan setimnya, Marc Marquez, diprediksi sebagai favorit setelah menang sembilan kali di Sachsenring.

Bagnaia memperkirakan Marquez akan menjadi favorit, tetapi percaya "kami bisa mendekati kemenangan".

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“Tapi di sisi kiri, dia tidak memiliki titik lemah di sini,” katanya, merujuk pada Marquez yang kesulitan secara fisik dengan bahu kanannya.

“Jadi, saya pikir dia adalah orang yang harus dikalahkan, dan jika bekerja dengan baik, kita bisa mendekatinya.

“Tapi saya perlu menemukan sesuatu yang ekstra untuk bisa bersamanya karena saya pikir trek ini, memang benar, bukan trek favorit saya.

“Tapi saya selalu bagus di sini. Saya pernah meraih beberapa hasil bagus. Jadi, jika saya bisa bertarung untuk podium, itu bagus, dan saya ingin mencoba untuk tetap bersamanya dan memahami semuanya.”