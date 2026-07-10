Kehilangan Kursi di MotoGP, Alex Rins Pertimbangkan WorldSBK

Alex Rins tampaknya telah menerima kenyataan bahwa ia akan menjadi salah satu dari beberapa pemenang Grand Prix yang terpaksa meninggalkan grid MotoGP pada akhir musim ini.

Pembalap Spanyol, yang meraih lima kemenangan MotoGP bersama Suzuki dan satu untuk LCR Honda pada tahun 2023, kini fokus menikmati balapan yang tersisa sambil menjajaki kemungkinan pindah ke WorldSBK.

Rins secara resmi kehilangan kursinya di Monster Yamaha setelah konfirmasi bahwa Jorge Martin dan Ai Ogura akan membentuk line-up baru tim pabrikan untuk tahun 2027.

Alex Rins, 2026 Assen MotoGP. © Gold and Goose

“Jujur saja, tidak, saya tidak punya opsi apa pun di paddock ini untuk tahun depan,” kata Rins di Sachsenring pada hari Kamis. “Kami sedang mencoba mencari sesuatu di Superbike.

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“Jadi mari kita coba menikmati balapan-balapan terakhir ini, karena saya ingin mengakhiri karier saya di paddock MotoGP dengan baik.

“Sejujurnya, beberapa tahun terakhir ini, dari segi hasil, tidak berjalan dengan sangat baik.”

Oleh karena itu, Rins menekankan bahwa prioritasnya di WorldSBK hanyalah “menemukan motor yang bagus”.

“Seperti yang saya katakan, kami banyak berjuang selama tiga tahun ini, dan saya sedikit kekurangan untuk finis di podium, untuk memperebutkan posisi teratas.”

Alex Rins, 2026 Assen MotoGP. © Gold and Goose

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Kursi WorldSBK Bulega "banyak diminati"

Ducati mendominasi kejuaraan WorldSBK tahun ini dengan Nicolo Bulega dan Iker Lecuona.

Kepindahan Bulega ke MotoGP bersama VR46 diperkirakan akan membuka lowongan di tim pabrikan Panigale untuk era Michelin tahun depan.

Tapi, Rins juga menyadari bahwa pembalap MotoGP lain yang tidak memiliki kursi tahun depan - termasuk Jack Miller, Maverick Vinales, dan Franco Morbidelli, juga mengincar kursi tersebut.

“Rupanya ada sekitar empat pembalap [lain] yang tidak akan memiliki kursi tahun depan di MotoGP,” kata Rins.

“Tentu saja mereka bergerak dengan cara yang sama seperti saya bersama manajer saya...

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“Jadi, tempat Ducati ini, jika Bulega datang ke sini, akan sangat diminati. Tapi ya, mari kita lihat.”

Meskipun WorldSBK adalah pilihan yang jelas, Rins tidak mengesampingkan sesuatu yang lebih radikal.

“Saya bisa mempertimbangkan banyak hal, tetapi pada saat yang sama, saya perlu menemukan sesuatu yang bisa saya nikmati lagi,” katanya.

“Entah itu MotoAmerica, Superbike, reli mobil, saya tidak tahu, saya perlu menemukan sesuatu yang memotivasi saya lagi.”

Salah satu opsi yang sudah dikesampingkan Rins adalah menjadi pembalap tes, dengan Rins menegaskan "Saya ingin balapan."

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Apa pun yang terjadi selanjutnya, Rins mengatakan ia mendapat dukungan penuh dari istri dan keluarganya.

“Saya sangat menghargai itu karena, seperti yang bisa Anda bayangkan, masa-masa ini agak sulit.

“Saat Anda di rumah, dan Anda menerima telepon dari manajer Anda atau dari seseorang, atau membaca berita, suasana hati Anda bisa berubah dalam lima detik, bukan?

“Jadi, itu tidak semudah itu.”

Rins tiba di Sachsenring di posisi ke-19 dalam kejuaraan dunia MotoGP setelah mencetak finis 10 besar pertamanya musim ini dengan Yamaha V4 yang sedang kesulitan di Assen.

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