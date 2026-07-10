Marc Marquez Khawatirkan Kondisi Fisiknya dalam Pertarungan Gelar

Marc Marquez menguraikan apa yang menjadi kekhawatiran terbesarnya dalam perebutan gelar MotoGP 2026.

Marc Marquez, Ducati Corse, 2026 German MotoGP
Marc Marquez, Ducati Corse, 2026 German MotoGP
© Gold and Goose

Juara bertahan MotoGP, Marc Marquez, mengatakan kekhawatiran terbesarnya dalam perebutan gelar 2026 adalah "kondisi fisik saya" dan bukan pada satu rival tertentu.

Harapan gelar pembalap Ducati tampak pupus setelah Grand Prix Italia, di mana ia tertinggal 102 poin dalam awal musim yang diwarnai cedera.

Namun sejak menang di Hungaria, Marc Marquez telah memaksimalkan kesialan mantan pemimpin klasemen Marco Bezzecchi untuk memperkecil selisih poin menjadi 40 poin menjelang Grand Prix Jerman akhir pekan ini.

Marc Marquez, Ducati Corse, 2026 Dutch MotoGP
Marc Marquez, Ducati Corse, 2026 Dutch MotoGP
© Gold and Goose

Hanya selisih 63 poin antara delapan pembalap teratas di klasemen saat ini, tetapi tidak ada satupun pembalap yang dianggap Marquez sebagai kekhawatiran terbesarnya dalam upaya pertahanan gelarnya.

Namun, pembalap Spanyol 33 tahun itu mengkhawatirkan kondisi fisiknya, khususnya bahu kanan yang baru sembuh dari cedera panjang.

“Rival terbesar saya, atau yang paling saya khawatirkan, adalah kondisi fisik saya,” katanya pada hari Kamis di Sachsenring.

“Yang lainnya tidak saya pedulikan. Memang benar mereka sangat cepat, tetapi lawan utama saya adalah: terus meningkatkan level saya di balapan selanjutnya.”

Dia menambahkan: “Memang benar bahwa Assen memiliki mentalitas yang berbeda; di sini mentalitasnya berbeda, dimulai dari FP1, dan mencoba memahami di mana levelnya. Tapi saya ingin berjuang untuk podium.”

“Saya dalam permainan lagi”

Marquez telah memenangkan Grand Prix Jerman sembilan kali selama berkarier di MotoGP.

Meskipun kondisi fisik bahu kanannya masih kurang prima, tata letak Sachsenring yang berlawanan arah jarum jam menjadikan Marquez favorit utama untuk meraih kemenangan akhir pekan ini.

Mengomentari hal ini, Marquez berkata: “Memang benar bahwa ketika Anda tiba di sirkuit seperti ini, jika Anda mencapai [hasil yang bagus], [orang-orang berkata], ‘Oke, ini sirkuitnya’.”

“Jika Anda tidak mencapai target, itu bencana. Saya mampu mengatasi itu dan mencoba memberikan 100% kemampuan saya.

“Memang benar ada tiga atau empat pembalap di depan saya [di klasemen], tetapi terutama tiga pembalap yang melaju sangat cepat, yaitu Bezzecchi, [Jorge] Martin, dan [Fabio] Di Giannantonio.

“Dan saya tetap mempertahankan mentalitas saya; itu sudah berakhir tiga balapan lalu. Saya kembali ke arena balap, jadi mari kita lihat apakah kita bisa menjalani akhir pekan yang hebat.”

Marc Marquez, 2025 German MotoGP.
Marc Marquez, 2025 German MotoGP.
© Gold and Goose

Marquez juga ditanya pada hari Kamis apakah ia lebih memilih untuk tidak pernah memenangkan kejuaraan lagi tetapi terus memenangkan balapan, atau memenangkan tiga gelar juara dunia berikutnya tanpa satu pun kemenangan.

“Gelar tetaplah gelar,” jawabnya. “Maksud saya, kemenangan tetaplah kemenangan, tetapi tentu saja saya memilih gelar.

“Tetapi itu tidak akan terjadi, jangan khawatir. Tiga kali berturut-turut - saya bukan manusia super. Saya baik-baik saja; saya bagus, tetapi saya bukan Superman.”

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Marc Marquez
Ducati Lenovo Team
Marc Marquez Khawatirkan Kondisi Fisiknya dalam Pertarungan Gelar
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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