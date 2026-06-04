Quartararo Sebut Yamaha V4 Tidak Berubah Sejak September 2025

Fabio Quartararo mengatakan Yamaha gagal membuat kemajuan signifikan dengan proyek V4 mereka sejak debut motor tersebut September lalu.

Pembalap Prancis itu tiba di Grand Prix Hungaria akhir pekan ini setelah putaran Mugello yang mengecewakan, di mana Quartararo mengakui beralih ke mode meminimalkan kerugian ketika ia menyadari kelemahan V4 tidak dapat diatasi.

“Saya tidak ingin mengalami kecelakaan; saya tidak ingin cedera di trek ini… kami tahu bahwa kami sudah kalah,” kata Quartararo setelah menyelesaikan balapan tanpa mencetak poin. “Jika Anda bertanya kepada saya sekarang, saya akan mengatakan motivasi saya sudah hilang.”

Di Balaton Park pada hari Kamis, juara MotoGP 2021 itu mengakui: “Saya tidak benar-benar melupakan [akhir pekan lalu], karena [selama] bulan terakhir, sebenarnya, saya tidak begitu senang.

“Tetapi tentu saja, saat ini saya perlu memulai akhir pekan ini, memberikan yang terbaik, mencoba melihat bagaimana perasaan saya di FP1 dan Latihan, dan kemudian melihat bagaimana kami merencanakan akhir pekan balapan kami.”

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

“Saya mengharapkan yang lebih baik. Maksud saya, yang lebih buruk pun sulit dibandingkan dengan Mugello, ketika saya benar-benar tidak bisa membalap.”

Fabio Quartararo, 2026 Italian MotoGP. © Gold and Goose

"Motor yang sama seperti September 2025"

Ketika ditanya mengapa ia masih tidak puas meski tampil kuat di Le Mans dan Catalunya, saat ia memakai sayap Yamaha versi lawas, Quartararo menunjuk pada kurangnya pengembangan.

“Maksud saya, saya tidak senang dengan bagaimana kami meningkatkan motor kami. Ini motor yang sama seperti September 2025.

“Jadi dari prototipe pertama hingga sekarang, saya berharap untuk membuat langkah besar ke depan, tetapi kami masih di sana.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

“Jadi itulah yang saya maksud. Tapi tugas saya adalah untuk berusaha, memberikan yang terbaik, dan itulah yang akan saya lakukan jika saya merasa nyaman di atas motor.”

Ditanya apa yang menurutnya menjadi masalah terbesar motor tersebut, Quartararo berkata: “Ada banyak. Tapi jika saya harus memilih satu, tentu saja, itu adalah cengkeraman.

“Kita lihat di tes Barcelona, ​​saya langsung cepat ketika cengkeramannya bagus. Tapi itu tergantung pada banyak hal, pada trek, pada kondisinya.

“Jadi saya akan mengatakan itu adalah cengkeraman. Dan kemudian, tentu saja, kita memiliki kemampuan berbelok, kecepatan tertinggi, akselerasi, aerodinamika…”

Fabio Quartararo, 2026 Italian MotoGP. © Gold and Goose

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

“Tidak ada reaksi” dari Yamaha

Quartararo tidak terlalu berharap akan adanya peningkatan, dan menyatakan bahwa sumber daya Yamaha sudah dialihkan ke era 850cc - sebuah keputusan yang dapat ia pahami.

“Maksud saya, reaksi [dari Yamaha], saya tidak melihatnya. Tapi saya pikir kita berada di momen kejuaraan di mana kita tidak akan melihat reaksi lebih lanjut.

“Karena pada akhirnya, tentu saja, kita sudah memulai agak terlambat dengan V4. Dan jika saya berada di posisi mereka, tentu saja, mereka juga harus mempersiapkan diri untuk tahun depan.

“Jadi saya rasa kita tidak akan melihat reaksi apa pun untuk tahun ini.”

Quartararo - yang memulai akhir pekan ini di posisi ke-15 klasemen kejuaraan dunia, dengan 37 poin - akan bergabung dengan Honda musim depan, meskipun kesepakatan tersebut belum dikonfirmasi secara resmi.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Pembalap Yamaha terbaik berikutnya saat ini adalah rekan setimnya, Alex Rins, di posisi ke-19, dengan sembilan poin.