Lecuona Terkejut dengan Panggilan MotoGP dari Ducati

Iker Lecuona tidak menyangka akan dipanggil oleh Ducati untuk balapan MotoGP di putaran Balaton Park akhir pekan ini.

Meskipun semua pembicaraan MotoGP tertuju pada rekan setimnya dan pemimpin klasemen sementara Nicolo Bulega, justru Lecuona yang mendapat panggilan kembali paddock MotoGP, tempat ia balapan penuh waktu bersama Tech3 KTM tahun 2020-2021.

Lecuona kemudian tampil tujuh kali lagi di MotoGP untuk Honda tahun 2023, tetapi kali ini dia akan kembali dengan salah satu motor paling kompetitif di grid, Ducati GP26, sebagai pengganti Alex Marquez yang cedera.

Iker Lecuona takes over from Michele Pirro as a replacement for Alex Marquez. © Gold and Goose

“Jujur, saya sedikit terkejut,” kata Lecuona di Hongaria pada hari Kamis. “Saya baru tahu pada hari Senin saat uji coba di Aragon.

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“Manajer saya bertanya, ‘Apakah kamu ingin balapan di Balaton?’ Saya menjawab, ‘Apa? Oke, ya!’

“Jujur, saya bahkan mengatakan kepada Ducati bahwa ini adalah kejutan besar bagi saya.

“Saya perlu mengucapkan terima kasih kepada Ducati atas kesempatan ini, juga kepada Gresini dan Aruba.”

Lecuona, yang telah merasakan ban masa depan WorldSBK, Michelin, untuk pertama kalinya di Aragon, menjelaskan kenapa ia langsung menerima kesempatan tersebut.

“Saya merasa ini seperti hadiah untuk saya,” katanya. “Saya rasa ini bukan tekanan, ini hadiah. Saya ingin menikmatinya.

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“Sudah tiga tahun tanpa balapan MotoGP. Dan ketika Ducati memberi Anda kesempatan, Anda tidak bisa menolaknya.

“Saya juga sangat senang dari sisi itu. Karena Ducati menyebut nama saya.”

Nicolo Bulega leads Iker Lecuona, 2026 Czech WorldSBK. Credit: Gold and Goose. © Gold & Goose

Seperti Cal Crutchlow, pembalap pengganti LCR, Lecuona menghadapi lompatan teknologi MotoGP selama tiga tahun.

“Saya mungkin punya waktu 30-40 menit untuk berbicara dengan tim tentang motor dan menjelaskan semuanya. Dan, ya, banyak yang berubah,” katanya.

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Lecuona juga bercanda bahwa dia tidak berharap untuk melanjutkan rentetan hasil runner-up-nya akhir pekan ini, yang sudah berlangsung dalam 15 balapan WorldSBK.

“Saya rasa akhir pekan ini, jika saya tidak finis terakhir, itu akan baik-baik saja!” dia tersenyum.

Pembalap Spanyol itu berada di posisi ke-17 pada Practice hari Jumat dan akan memulai kualifikasi Sabtu dari Q1.