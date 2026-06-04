Marini Prediksi Penantian Lama untuk Kursi Terakhir MotoGP 2027

Luca Marini memprediksi dirinya harus menunggu lebih lama untuk memastikan masa depannya di grid MotoGP 2027.

Meskipun pengumuman resmi masih ditunda hingga para pabrikan menandatangani kontrak komersial baru dengan MotoGP SEG, Marini dan rekan setimnya, Joan Mir, diperkirakan telah kehilangan kursi mereka di HRC untuk line-up pembalap baru yang terdiri dari Fabio Quartararo dan rookie David Alonso.

Mir dikaitkan dengan kepindahan ke Gresini Ducati, sementara masa depan Marini masih belum pasti.

Luca Marini, 2026 Italian MotoGP. © Gold and Goose

Pembalap Italia itu sempat dikaitkan dengan kepindahan kembali ke VR46, tetapi Nicolo Bulega kini menjadi favorit untuk posisi tersebut.

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Namun, Trackhouse Aprilia dan Tech3 KTM termasuk di antara tim satelit yang diperkirakan masih memiliki setidaknya satu kursi yang belum diputuskan.

“Saat ini, saya tidak bisa memberi tahu Anda lebih banyak,” kata Marini tentang masa depannya pada hari Kamis di Balaton Park.

“Saya pikir ini adalah momen bagi semua orang yang harus terus seperti ini selama beberapa bulan.

“Hanya ada beberapa kursi tersisa dan saya pikir akan ada waktu untuk memahami siapa yang akan mengambil [them].”

Luca Marini, 2026 Italian MotoGP. © Gold and Goose

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Marini saat ini adalah pembalap teratas Honda, meskipun hanya berada di urutan kesebelas dalam kejuaraan dunia, dengan hasil terbaik keenam sejauh musim ini.

Balaton Park adalah tempat akhir pekan terbaiknya bersama RCV hingga saat ini, tahun lalu, ketika ia meraih hasil 4-5.

“Tahun lalu balapan ini luar biasa bagi kami, kami mencapai hasil yang menakjubkan,” kata Marini. “Kami sangat cepat. Tapi mari kita lihat apakah tahun ini bisa terjadi hal yang sama.

“Saya rasa akan sedikit lebih sulit karena sekarang setidaknya ada delapan pembalap dalam kondisi prima dan selalu berjuang untuk posisi terbaik.

“Tapi kami akan mencoba melakukan sesuatu yang lebih baik dibandingkan Mugello yang sedikit mengecewakan bagi kami, bukan akhir pekan yang mudah.

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“Kami ingin menunjukkan performa yang lebih baik di Balaton. Ini trek dengan daya cengkeram yang bagus, aspalnya baru dan bisa bagus untuk kami.”