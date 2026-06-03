Bagaimana Aprilia Mengubah Kesulitan Jumat Jadi Pesta di Mugello?

Setelah hanya berada di posisi ketujuh di Practice hari Jumat, Aprilia menunjukkan dominasinya di MotoGP Italia dengan mengunci baris depan di kualifikasi, kemudian finis 1-2 di Sprint Race dan Grand Prix.

Pabrikan Italia itu bahkan hanya berjarak 0,034 detik dari sapu bersih podium Grand Prix, dengan Ai Ogura dari Trackhouse hanya kalah tipis dari Francesco Bagnaia yang menempati slot terakhir podium untuk Ducati.

Bezzecchi, Martin, 2026 Italian MotoGP. © Gold and Goose

“Penting untuk tidak melupakan aspek apapun”

Berbicara setelah balapan, Technical Director Fabiano Sterlacchini menjelaskan bagaimana pekerjaan Aprilia di belakang layar memungkinkan mereka untuk membalikkan akhir pekan Mugello.

"Seperti yang biasanya saya katakan, sangat penting untuk tidak melupakan aspek apa pun," kata Sterlacchini.

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“Jadi, apa yang biasanya kami lakukan adalah kami mencoba memperbaiki titik lemah sepeda, tetapi sementara itu, kami juga mencoba memperbaiki sistem kerja di sini selama akhir pekan.

“Yang penting adalah terkadang hari Jumat bukanlah hari yang fantastis, tetapi kemudian kami mengubah akhir pekan sepenuhnya 'terbalik' dengan pertemuan, analisis, bekerja dengan para pengendara, meningkatkan gaya berkendara, meningkatkan pengaturan sepeda, elektronik, semuanya.

"Setiap milidetik sangat penting dan filosofinya selalu sama: Banyak tetes membuat lautan, jadi Anda harus menemukan tetes sebanyak yang Anda bisa."

Kegemilangan Aprilia di Mugello juga termasuk rekor top-speed baru MotoGP 368,6 km/jam yang dicatat Jorge Martin pada latihn terakhir.

Terlepas dari lompatan performa dari Jumat ke Minggu, Sterlacchini mengatakan set-up RS-GP tidak melenceng jauh dari baseline normalnya.

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"Pada dasarnya, di motorsport, dalam balapan motor, sangat penting untuk menemukan basis yang baik dan bekerja di sekitar basis yang baik ini," jelasnya.

“Jelas, Anda harus [meningkatkan] setup sedikit tergantung pada tingkat grip yang Anda miliki dan juga layout trek. Karena jalur stop-and-go jelas tidak bisa seperti di sini di Mugello.

“Sementara itu, tingkat grip [rendah] yang Anda miliki di Barcelona dan, misalnya, Jerez, meminta Anda untuk membuat beberapa modifikasi pada motor.

"Kami tiba di sini setelah menganalisis karakteristik trek ini dan kami mencoba mempersiapkan dengan cara terbaik dan itu sangat penting."

Bezzecchi kisses Aprilia, 2026 Italian MotoGP. © Gold and Goose

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Setelah memenangkan lima dari tujuh Grand Prix pertama musim ini, Aprilia muncul sebagai pabrikan yang harus dikalahkan pada tahun 2026.

Pemenang Mugello Marco Bezzecchi dan rekan setimnya Martin memimpin klasemen pembalap, dengan Aprilia memimpin klasemen konstruktor dan tim.

Sterlacchini mengungkapkan bahwa salah satu tujuan utamanya sejak bergabung dengan tim Noale adalah menciptakan motor yang mampu tampil di setiap sirkuit, sekalipun itu berarti memiliki lebih sedikit performa di beberapa trek.

"Salah satu misi saya ketika saya bergabung dengan Aprilia adalah [mengidentifikasi] bahan utama agar kompetitif di mana-mana," katanya.

“Jadi, kami mencoba untuk bekerja juga dari perspektif bahwa kami tidak harus menemukan sesuatu yang sangat ekstrim, performa super dalam [hanya] satu trek.

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“Kami juga bekerja untuk, izinkan saya mengatakan, menerima beberapa defisit. Karena ketika pembalap menghadapi balapan di mana Anda berjuang dalam hal tingkat grip, dalam hal daya saing... balapan berikutnya Anda berpikir, saya masih kuat atau tidak?

"Jadi, penting untuk berpikir dari perspektif keseluruhan, untuk menjaga keseimbangan sepeda yang baik ini."

Bezzecchi menuju ke Grand Prix Hungaria akhir pekan ini dengan keunggulan juara 17 poin atas Martin.