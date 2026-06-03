Razgatlioglu Melihat Balaton Park sebagai Patokan untuk Yamaha V4

Setelah menyapu bersih kemenangan di WorldSBK tahun lalu, Toprak Razgatlioglu senang bisa kembali ke Balaton Park untuk MotoGP Hungaria akhir pekan ini.

Setelah kehilangan poin di Catalunya dan kemudian Mugello, trek yang belum pernah dikendarainya sejak tahun-tahun Red Bull Rookies, Razgatlioglu ingin sekali melihat bagaimana sensasi berkendara di layout stop-go Balaton Park dengan motor MotoGP.

“Saya sangat menyukai trek ini. Ini cukup kecil dan mungkin tidak semua pembalap MotoGP menikmati tata letak seperti ini, tetapi saya melakukannya,” kata Razgatlioglu.

“Tahun lalu saya memiliki akhir pekan yang sangat kuat di sini, jadi saya senang bisa kembali.

“Dengan sepeda MotoGP, itu akan menjadi tantangan yang berbeda karena sirkuitnya sangat banyak trek berhenti-dan-pergi, tetapi saya ingin tahu bagaimana perilaku sepeda dan seberapa kompetitif kita bisa.

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"Hal yang paling positif adalah kami membuat kemajuan yang baik baru-baru ini dan menemukan beberapa solusi yang membantu saya merasa lebih baik di atas sepeda."

Razgatlioglu melintasi garis finis di tempat ke-15 Minggu lalu, tetapi turun ke posisi ke-16 setelah penalti pasca-balapan karena melebihi batas trek.

"Harapan saya adalah untuk memulai akhir pekan pada level yang kami capai di akhir Mugello dan kemudian terus meningkatkan sesi demi sesi," kata Razgatlioglu.

“Itulah targetnya. Kita akan melihat apa yang terjadi, tetapi saya harap saya dapat menikmati sirkuit ini sebanyak yang saya lakukan tahun lalu.”

Razgatlioglu, Miller, Quartararo, 2026 Italian MotoGP. © Gold and Goose

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Balaton "lebih cocok untuk motor kami"

Akhir pekan Mugello yang melelahkan untuk Yamaha berakhir dengan Jack Miller diklasifikasikan sebagai pembalap M1 terkemuka, di urutan ke-15, setelah penalti Razgatlioglu.

“Saya tidak sabar untuk kembali ke Balaton. Ini adalah sirkuit yang ketat dan teknis, sangat berlawanan dengan dua Grand Prix terakhir, di mana lurus panjang memperlihatkan beberapa area yang masih kami kerjakan untuk ditingkatkan,” kata Miller.

“Karakter trek ini seharusnya lebih cocok dengan sepeda kita. Ini adalah tata letak dengan banyak perubahan arah dan bagian di mana kelincahan dan penanganan dapat membuat perbedaan nyata.

“YZR-M1 telah menjadi jauh lebih gesit musim ini, terutama dalam perubahan arah, dan Balaton memiliki banyak karakteristik tersebut.

"Semoga kita dapat memanfaatkan beberapa aspek terkuat dari paket dan melanjutkan kemajuan yang telah kita tunjukkan selama beberapa balapan terakhir."

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Toprak Razgatlioglu, 2026 Italian MotoGP. © Gold and Goose

"Patokan yang sangat bagus"

Direktur Tim Pramac Yamaha Gino Borsoi juga memprediksi sirkuit stop-go yang sempit jauh lebih cocok untuk YZR-M1 V4 baru.

"Balaton bisa menjadi sirkuit di mana kami dapat memaksimalkan kekuatan paket kami," kata Borsoi.

“Ini akan menjadi akhir pekan yang penting karena memberi kami kesempatan yang baik untuk memverifikasi apakah kemajuan yang telah kami buat di area seperti performa sasis dan elektronik diterjemahkan menjadi daya saing yang lebih besar di trek.

“Ini masih merupakan sirkuit yang relatif baru untuk semua orang... Itu dapat membantu membuat kompetisi lebih seimbang.

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“Untuk alasan itu, ini bisa menjadi akhir pekan yang sangat menarik bagi Yamaha.

“Karakteristik trek seharusnya memungkinkan kita untuk lebih memahami arah yang kita ambil dan nilai dari peningkatan yang diperkenalkan dalam balapan baru-baru ini.

"Sekarang kita perlu melihat kondisi apa yang kita temukan selama akhir pekan, tetapi jika cuaca bekerja sama, sirkuit ini dapat memberikan tolok ukur yang sangat baik untuk mengevaluasi kemajuan kita baru-baru ini."