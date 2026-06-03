Bagnaia Ungkap Solusi yang Memberinya Podium GP Italia

Setelah diklasifikasikan ketiga di GP Cataluny karena penalti tekanan ban yang didapat Joan Mir, Francesco Bagnaia akhirnya berdiri di podium Grand Prix untuk pertama kalinya musim ini di Mugello.

Pecco memimpin Grand Prix kandangnya untuk 10 lap sebelum disalip oleh duo Aprilia Marco Bezzecchi dan Jorge Martin, sebelum kemudian menahan agresi akhir balapan Ai Ogura untuk finis ketiga.

Transfer beban ke depan adalah kunci

Pada episode terbaru video YouTube Inside Ducati, juara dunia MotoGP dua kali itu terlihat berbicara dengan Crew Chief-nya, Christian Gabarrini, di Parc Ferme setelah balapan.

Ditanya apakah ada peningkatan di bagian depan, Bagnaia menjawab: “Kami mengambil langkah maju.. Dengan mengalihkan beban motor ke depan, kami meningkat.”

Meski perubahan keseimbangan ini tampaknya meningkatkan feeling bagian depan, Bagnaia kesulitan dengan grip belakang pada akhir balapan.

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Membahas balapan tersebut dengan rekan setimnya Marc Marquez, Bagnaia bertanya apakah ia juga kesulitan dengan bagian belakang motor.

"Saya menyerah dengan 10 lap tersisa... Ya, bagian belakang hilang, tetapi itu lebih saya daripada ban," kata Marquez, yang kembali dari operasi bahu.

"Saya melihat Anda sedang kesulitan [dengan bagian belakang]," tambah juara bertahan kepada Bagnaia.

Ai Ogura, Pecco Bagnaia, 2026 Italian MotoGP. © Gold and Goose

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Keduanya kemudian bercanda tentang kecepatan akhir balapan Ogura.

"Ogura menyusulku; dia tertinggal empat detik!" Kata Bagnaia.

Marquez menjawab: "Ogura menyalipku seperti pesawat [melewati]!"

"Dia melakukan 46,6 detik di akhir," tambah Bagnaia.

Ogura satu detik lebih cepat dari Bagnaia pada lap kedua terakhir, kemudian menyusup di sisi dalam pembalap Italia itu di tikungan terakhir tepat sebelum finis.

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Namun, Bagnaia dengan tenang merebut kembali posisi tersebut dan bertahan dalam adu sprint menuju garis finis.