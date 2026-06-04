Tech3 Terbuka untuk Mempromosikan Rookie dari Moto2 di 2027

Setelah memastikan masa depannya dengan KTM di era MotoGP 850cc, Tech3 kini mengalihkan fokusnya ke line-up pembalap untuk musim 2027, seperti yang diungkapkan pemilik baru tim Guenther Steiner.

“Untungnya kami sudah mendapatkan kontrak dengan KTM; sekarang yang selanjutnya adalah para pembalap,” kata Steiner.

Meskipun semua kursi tim pabrikan MotoGP diyakini sudah terisi, menunggu pengumuman resmi, Tech3 masih memiliki keputusan besar yang harus dibuat mengenai susunan pembalapnya sendiri.

Pembalap Tech3 saat ini, Enea Bastianini dan Maverick Vinales, termasuk di antara mereka yang masih dianggap berada di pasar bebas.

Meskipun Bastianini dikaitkan kuat dengan kepindahan ke Trackhouse, Vinales masih dipertimbangkan untuk tetap bersama tim satelit KTM.

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Maverick Vinales, 2026 Italian MotoGP. © Gold and Goose

“Belum ada keputusan apa pun. [Maverick] pasti salah satu kandidat. Dia sudah lama bersama tim. Dia orang yang sangat baik. Dia pembalap yang bagus,” kata Steiner.

“Dia kurang beruntung tahun lalu ketika mengalami cedera. Dia perlu kembali dalam kondisi fisik yang sempurna lagi.

“Saya juga mengatakan kepadanya ketika dia kembali dari balapan terakhir di Barcelona, ​​jika dia tidak fit, dia tidak boleh kembali. Dia perlu bugar terlebih dahulu sebelum kembali.”

Vinales mencetak poin pertamanya musim ini setelah kembali dari operasi bahu di Catalunya, tetapi tidak meraih poin di Mugello.

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Pembalap pabrikan KTM saat ini, Brad Binder, bisa menjadi kandidat lain dengan pengalamannya dengan RC16.

Manuel Gonzalez, Senna Agius, Moto2. © Gold and Goose

Steiner "terbuka untuk merekrut pembalap Moto2"

Namun, Steiner juga mengisyaratkan bahwa Tech3 dapat menggunakan salah satu kursinya untuk "mengambil risiko" dengan pembalap Moto2.

“Saya sebenarnya cukup terbuka untuk mengambil risiko dengan pembalap Moto2. Saya pikir ini adalah kesempatan bagi kami,” katanya.

“Sebagai tim seperti kami, kami tidak bisa mendapatkan Marc [Marquez], kami tidak bisa mendapatkan Bezzecchi. Itulah kenyataan, saya tidak bisa menghindarinya.

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Dari para pembalap Moto2 saat ini, David Alonso (HRC), Dani Holgado (Gresini), dan Izan Guevara (Pramac) diperkirakan akan mengamankan kursi di MotoGP untuk tahun 2027.

Namun, masih ada pembalap seperti pemimpin klasemen Manuel Gonzalez dan rekan setimnya yang sudah memenangi balapan tahun ini, Senna Agius.

Steiner menegaskan bahwa kewarganegaraan pembalap bukanlah masalah.

“Jika saya bisa mendapatkan Marc Marquez, saya tidak akan peduli dari mana dia berasal,” katanya.

“Paspor tidak menjamin Anda mendapatkan kursi; bakatlah yang menjamin Anda mendapatkan kursi. Kita harus percaya pada bakat, bukan pada paspor.”

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Mengenai tenggat waktu untuk keputusan pembalap, Steiner berkelakar: “Saya sangat tenang karena sebagian besar tim telah menandatangani kontrak dengan pembalap mereka! Jadi, kandidat kami tidak punya pilihan lain, jujur ​​saja!

“Ketika Anda berada di urutan terakhir dalam draft, pada dasarnya, draft itu milik Anda. Oleh karena itu, saya ingin memastikan bahwa kami mengambil keputusan terbaik yang bisa kami lakukan.”