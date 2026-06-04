Tech3 Terbuka untuk Mempromosikan Rookie dari Moto2 di 2027

Guenther Steiner tidak menutup kemungkinan untuk Tech3 "mengambil risiko" dengan seorang rookie dari Moto2 di 2027.

Guenther Steiner, Jens Hainbach (KTM), 2026 Italian MotoGP.
Guenther Steiner, Jens Hainbach (KTM), 2026 Italian MotoGP.
© Gold and Goose
Add as a preferred source

Setelah memastikan masa depannya dengan KTM di era MotoGP 850cc, Tech3 kini mengalihkan fokusnya ke line-up pembalap untuk musim 2027, seperti yang diungkapkan pemilik baru tim Guenther Steiner.

“Untungnya kami sudah mendapatkan kontrak dengan KTM; sekarang yang selanjutnya adalah para pembalap,” kata Steiner.

Meskipun semua kursi tim pabrikan MotoGP diyakini sudah terisi, menunggu pengumuman resmi, Tech3 masih memiliki keputusan besar yang harus dibuat mengenai susunan pembalapnya sendiri.

Pembalap Tech3 saat ini, Enea Bastianini dan Maverick Vinales, termasuk di antara mereka yang masih dianggap berada di pasar bebas.

Meskipun Bastianini dikaitkan kuat dengan kepindahan ke Trackhouse, Vinales masih dipertimbangkan untuk tetap bersama tim satelit KTM.

Maverick Vinales, 2026 Italian MotoGP.
Maverick Vinales, 2026 Italian MotoGP.
© Gold and Goose

“Belum ada keputusan apa pun. [Maverick] pasti salah satu kandidat. Dia sudah lama bersama tim. Dia orang yang sangat baik. Dia pembalap yang bagus,” kata Steiner.

“Dia kurang beruntung tahun lalu ketika mengalami cedera. Dia perlu kembali dalam kondisi fisik yang sempurna lagi.

“Saya juga mengatakan kepadanya ketika dia kembali dari balapan terakhir di Barcelona, ​​jika dia tidak fit, dia tidak boleh kembali. Dia perlu bugar terlebih dahulu sebelum kembali.”

Vinales mencetak poin pertamanya musim ini setelah kembali dari operasi bahu di Catalunya, tetapi tidak meraih poin di Mugello.

Pembalap pabrikan KTM saat ini, Brad Binder, bisa menjadi kandidat lain dengan pengalamannya dengan RC16.

Manuel Gonzalez, Senna Agius, Moto2.
Manuel Gonzalez, Senna Agius, Moto2.
© Gold and Goose

Steiner "terbuka untuk merekrut pembalap Moto2"

Namun, Steiner juga mengisyaratkan bahwa Tech3 dapat menggunakan salah satu kursinya untuk "mengambil risiko" dengan pembalap Moto2.

“Saya sebenarnya cukup terbuka untuk mengambil risiko dengan pembalap Moto2. Saya pikir ini adalah kesempatan bagi kami,” katanya.

“Sebagai tim seperti kami, kami tidak bisa mendapatkan Marc [Marquez], kami tidak bisa mendapatkan Bezzecchi. Itulah kenyataan, saya tidak bisa menghindarinya.

Dari para pembalap Moto2 saat ini, David Alonso (HRC), Dani Holgado (Gresini), dan Izan Guevara (Pramac) diperkirakan akan mengamankan kursi di MotoGP untuk tahun 2027.

Namun, masih ada pembalap seperti pemimpin klasemen Manuel Gonzalez dan rekan setimnya yang sudah memenangi balapan tahun ini, Senna Agius.

Steiner menegaskan bahwa kewarganegaraan pembalap bukanlah masalah.

“Jika saya bisa mendapatkan Marc Marquez, saya tidak akan peduli dari mana dia berasal,” katanya.

“Paspor tidak menjamin Anda mendapatkan kursi; bakatlah yang menjamin Anda mendapatkan kursi. Kita harus percaya pada bakat, bukan pada paspor.”

Mengenai tenggat waktu untuk keputusan pembalap, Steiner berkelakar: “Saya sangat tenang karena sebagian besar tim telah menandatangani kontrak dengan pembalap mereka! Jadi, kandidat kami tidak punya pilihan lain, jujur ​​saja!

“Ketika Anda berada di urutan terakhir dalam draft, pada dasarnya, draft itu milik Anda. Oleh karena itu, saya ingin memastikan bahwa kami mengambil keputusan terbaik yang bisa kami lakukan.”

Tech3 Terbuka untuk Mempromosikan Rookie dari Moto2 di 2027
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

More News

MotoGP News
MotoGP Catalunya 2026: Starting Grid Grand Prix di Barcelona
17/05/26
Pedro Acosta, 2026 Catalunya MotoGP.
MotoGP News
KTM Berusaha Keras untuk Mempertahankan Tech3 di MotoGP 2027
15/05/26
Tech3 hospitality, 2026 Spanish MotoGP.
MotoGP News
Maverick Vinales Dipastikan Kembali untuk MotoGP Catalunya
13/05/26
Maverick Vinales, Red Bull KTM Tech3.
MotoGP News
Bastianini Keluhkan Batasan KTM setelah Balapan Kandang Tech3
12/05/26
Enea Bastianini, Tech3 KTM, 2026 French MotoGP
MotoGP News
Fabio di Giannantonio Pastikan Masa depannya di MotoGP 2027?
11/05/26
Fabio di Giannantonio, 2026 French MotoGP.
MotoGP News
Acosta: Pedrosa "Fokus" dengan Proyek MotoGP 2027
08/05/26
Dani Pedrosa, KTM.