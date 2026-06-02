Gresini Umumkan Pengganti Baru Alex Marquez di Balaton Park

MotoGP Hungaria akhir pekan ini (5-7 Juni) akan kembali dilewatkan Alex Marquez yang cedera, dengan tim menunjuk pembalap baru sebagai penggantinya.

Marquez masih harus absen di MotoGP setelah kecelakaan hebatnya di Grand Prix Catalan lebih dari dua minggu lalu yang menyebabkannya mengalami berbagai cedera termasuk patah tulang belakang C7.

Pembalap Spanyol itu digantikan di Gresini Racing oleh pembalap tes Ducati MotoGP, Michele Pirro, di Grand Prix Italia akhir pekan lalu. Tetapi akan ada pembalap baru yang mengendarai GP26 akhir pekan ini.

Gresini telah meminta pembalap Ducati WorldSBK, Iker Lecuona, untuk menggantikan Marquez di Balaton Park.

Ini akan menjadi penampilan pertama Lecuona di MotoGP setelah menggantikan Alex Rins di LCR Honda pada tahun 2023.

Pengalaman pertama Lecuona di Balaton Park tahun 2025 berakhir dengan insiden yang disebabkan oleh Andrea Iannone, dengan cedera patah tulang pergelangan dan lengan bawah yang cukup parah.

Ia absen hampir sepanjang paruh kedua musim akibat cedera tersebut, tetapi tahun ini, bersama tim Aruba.it Ducati, Lecuona secara konsisten jadi pembalap terbaik kedua, di belakang Nicolo Bulega yang dominan.

Bulega himself would appear a more obvious choice for a MotoGP replacement ride.

Ia menggantikan Marc Marquez di tim pabrikan Ducati pada akhir musim lalu dan cukup kompetitif, serta telah mengalahkan Lecuona di setiap balapan yang mereka jalani sebagai rekan satu tim di WorldSBK tahun ini.

Bulega, memang, telah memenangkan semua 18 balapan sejauh ini di tahun 2026.

Nicolo Bulega, 2026 MotoGP Valencia Test. Credit: Gold and Goose. © Gold & Goose

Pembalap Italia itu mengaku bahwa dia memiliki kesempatan untuk menggantikan Marquez akhir pekan ini, tetapi ia menolak kesempatan tersebut, seperti yang diungkapkannya akhir pekan lalu di Aragon.

“Saya memiliki kesempatan untuk menggantikan Alex Marquez di MotoGP di Balaton, tetapi saya memutuskan untuk tetap fokus pada WorldSBK,” katanya kepada WorldSBK.com. “Saat ini bukan saatnya untuk mengambil risiko.”

Keunggulan Bulega di klasemen kejuaraan WorldSBK saat ini adalah 107 poin atas Lecuona.