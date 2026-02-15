Bos Ducati Klaim Bagnaia Sudah Mereset Dirinya dari 2025 yang Sulit

Francesco Bagnaia mengalami musim terburuknya bersama tim pabrikan Ducati tahun lalu, saat ia kesulitan menemukan performa yang konsisten dengan GP25.

Pembalap Italia itu hanya memenangkan dua Grand Prix dan berada di posisi lima klasemen saat rekan setimnya, Marc Marquez, mendominasi dengan motor yang identik untuk meraih gelar juara dunia ketujuh.

Menurunnya performa Bagnaia terjadi setelah musim dengan 11 kemenangan Grand Prix - sama seperti yang didapat Marquez tahun lalu - dan gagal meraih gelar juara dunia MotoGP ketiganya di 2024.

Namun, selama musim dingin, Tardozzi percaya bahwa Bagnaia telah mengatur ulang pola pikirnya lebih seperti juara yang pernah ia tunjukkan sebelumnya.

“Di awal tahun, ketika ia kembali dari liburan musim dingin, saya menemukan Pecco yang benar-benar berbeda, dengan mentalitas yang berbeda,” katanya kepada situs web resmi MotoGP. “Mengingatkan pada versi 2024.

“Jadi, saya pikir Pecco akan menjadi lawan yang sangat sulit dikalahkan di balapan mendatang.

“Dia orang yang sangat cerdas, jadi kami banyak berbicara dengannya, terutama dengan Gigi [Dall'Igna], dan saya pikir sejak tes Valencia, dia sudah mendapatkan kembali mentalitas yang tepat.

“Kami sangat senang; kami tahu kami memiliki Pecco yang sangat kompetitif.”

Keluhan utama Bagnaia dengan GP25 adalah kurangnya feeling pada bagian depan motor, satu hal yang tampaknya sudah teratasi saat mencoba versi pertama GP26 pada tes Valencia November tahun lalu.

Felling baru tersebut dikonfirmasi pada tes Sepang pekan lalu, di mana Bagnaia melakukan simulasi Sprint Race yang menjanjikan.

Meski Bagnaia memasuki 2026 dengan prospek yang lebih positif dibandingkan tahun lalu, waktunya bersama Ducati tampaknya akan segera berakhir.

Ducati tampaknya akan merekrut Pedro Acosta sebagai rekan satu tim Marc Marquez untuk tahun 2027, membuat Bagnaia harus mencari opsi lain.

Setelah uji coba Sepang, rumor terkuat menunjukkan bahwa ia dapat bergabung dengan sesama anggota VR46 Academy, Marco Bezzecchi, di Aprilia musim depan.