Moto2 Prancis 2026: Hasil Latihan Jumat di Sirkuit Le Mans

Sesi Practice untuk Moto2 Prancis 2026 di Sirkuit Le Mans melihat satu lap awal dari Izan Guevara bertahan sampai akhir di puncak timesheets.

Pembalap Blu Cru Pramac Yamaha itu mencatatkan waktu terbaik, 1 menit 34,348 detik, hanya beberapa menit setelah start, dan waktu tersebut tetap tak terkalahkan hingga bendera finis dikibarkan, meskipun sesi berlangsung ketat.

Para pembalap di belakangnya berjuang keras untuk menyamai catatan waktu tersebut, dengan Celestino Vietti paling mendekati pembalap Kalex itu, mencatatkan waktu hanya 0,002 detik lebih lambat saat pembalap SpeedRS itu terus memperbaiki catatan waktunya sepanjang sesi dengan motor Boscoscuro-nya.

Barry Baltus hanya terpaut seperseribu detik lebih jauh untuk Fantic Racing, dalam sesi yang memperlihatkan ke-13 pembalap teratas berada dalam jarak setengah detik dari waktu tercepat, dengan ke-23 pembalap teratas berada dalam jarak satu detik dari catatan waktu tersebut.

Ivan Ortola menjadi yang tercepat keempat untuk QJMotor, sementara Alonso Lopez melanjutkan peningkatan performanya, meraih posisi lima besar lagi untuk Italjet Gresini.

Daniel Holgado menjadi yang terbaik di antara para pembalap Aspar di posisi keenam, sedikit lebih cepat dari peraih pole position Jerez, Collin Veijer, yang berada di posisi ketujuh untuk Red Bull KTM Ajo.

Manuel Gonzalez memenangkan pole position musim lalu, tetapi hanya menjadi yang tercepat kedelapan pada hari Jumat, masih harus bekerja keras mengingat cuaca basah diprediksi akan terjadi akhir pekan ini, kondisi yang tidak disukai pembalap Spanyol tersebut.

Rekan setimnya di Liqui Moly Dynavolt Intact GP, pemenang balapan Jerez Senna Agius, berada di urutan kesembilan, sementara Ayumu Sasaki berada di belakang Gonzalez di lintasan untuk mengamankan posisi sepuluh besar bagi tim Idrofoglia semalam.

Mario Aji mengalami kecelakaan di sesi Practice, dan harus memulai kualifikasi hari Sabtu dari Q1 karenna ia hanya berada di posisi ke-25.

Moto2 Prancis 2026 - Le Mans - Hasil Sesi Practice Pos Pembalap NAT Tim (Sasis) Lap/Gap 1 Izan Guevara SPA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro) 1m 34.348s 2 Celestino Vietti ITA Folladore SpeedRS Team (Boscoscuro) +0.002s 3 Barry Baltus BEL REDS Fantic Racing (Kalex) +0.003s 4 Ivan Ortola SPA QJMOTOR - El Motorista - MSI (Kalex) +0.044s 5 Alonso Lopez SPA ITALJET Gresini Moto2 (Kalex) +0.088s 6 Daniel Holgado SPA CFMOTO Inde Aspar Team (Kalex) +0.104s 7 Collin Veijer NED Red Bull KTM Ajo (Kalex) +0.149s 8 Manuel Gonzalez SPA LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex) +0.161s 9 Senna Agius AUS LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex) +0.185s 10 Ayumu Sasaki JPN Momoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex) +0.288s 11 Filip Salac CZE OnlyFans American Racing Team (Kalex) +0.325s 12 Aron Canet SPA ELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro) +0.396s 13 Zonta van den Goorbergh NED Momoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex) +0.459s 14 Sergio Garcia SPA ITALJET Gresini Moto2 (Kalex) +0.522s 15 Daniel Munoz SPA Italtrans Racing Team (Kalex) +0.558s 16 Joe Roberts USA OnlyFans American Racing Team (Kalex) +0.586s 17 Tony Arbolino ITA REDS Fantic Racing (Kalex) +0.610s 18 David Alonso COL CFMOTO Inde Aspar Team (Kalex) +0.664s 19 Alex Escrig SPA KLINT Racing Team (Forward) +0.803s 20 Deniz Oncu TUR ELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro) +0.814s 21 Marcos Ramirez SPA QJMOTOR - El Motorista - MSI (Kalex) +0.882s 22 Jorge Navarro SPA KLINT Racing Team (Forward) +0.974s 23 Alberto Ferrandez SPA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro) +0.978s 24 Adrian Huertas SPA Italtrans Racing Team (Kalex) +1.036s 25 Mario Aji INA Idemitsu Honda Team Asia (Kalex) +1.057s 26 Jose Antonio Rueda SPA Red Bull KTM Ajo (Kalex) +1.058s 27 Taiyo Furusato JPN Idemitsu Honda Team Asia (Kalex) +1.099s 28 Luca Lunetta ITA Folladore SpeedRS Team (Boscoscuro) +1.985s

Rekor Moto2 Le Mans:

Rekor lap: Manuel Gonzalez (2025) 1m 34.315s

Rekor lap balapan: Barry Baltus (2025) 1m 34.941s

Free Practice 1

Menjelang sepuluh menit terakhir, Gonzalez mencatatkan lap tercepat di sesi tersebut, dan masih memimpin hingga waktu habis.

Sesi ini kembali berlangsung ketat, dengan Guevara berada di posisi kedua dengan selisih tipis 0,083 detik, dan kesebelas pembalap teratas berada dalam jarak setengah detik dari waktu tercepat.

Setelah tergelincir ke area kerikil, yang menyebabkan bendera kuning singkat, Vietti bangkit kembali dan naik dari posisi kesembilan ke ketiga saat bendera finis dikibarkan.

Lima besar di awal sesi diisi oleh Baltus dan Agius. Canet menunjukkan sekilas performa lamanya, naik ke posisi kesepuluh di akhir FP1.

Lunetta menjadi pembalap rookie terbaik di sesi pertama, di posisi ke-18.

Hanya ada satu insiden jatuh - Salac keluar dari pit terlambat setelah berdiskusi dengan mekaniknya, dan terjatuh saat menuju lintasan, terlempar dari motor American Racing-nya dalam kecelakaan aneh di Tikungan 3.

Mario Aji hanya berada di posisi ke-27 di Free Practice 1.