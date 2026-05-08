Moto2 Prancis 2026: Hasil Latihan Jumat di Sirkuit Le Mans
Hasil latihan Jumat untuk Moto2 Prancis di Sirkuit Le Mans, putaran kelima musim 2026.
Sesi Practice untuk Moto2 Prancis 2026 di Sirkuit Le Mans melihat satu lap awal dari Izan Guevara bertahan sampai akhir di puncak timesheets.
Pembalap Blu Cru Pramac Yamaha itu mencatatkan waktu terbaik, 1 menit 34,348 detik, hanya beberapa menit setelah start, dan waktu tersebut tetap tak terkalahkan hingga bendera finis dikibarkan, meskipun sesi berlangsung ketat.
Para pembalap di belakangnya berjuang keras untuk menyamai catatan waktu tersebut, dengan Celestino Vietti paling mendekati pembalap Kalex itu, mencatatkan waktu hanya 0,002 detik lebih lambat saat pembalap SpeedRS itu terus memperbaiki catatan waktunya sepanjang sesi dengan motor Boscoscuro-nya.
Barry Baltus hanya terpaut seperseribu detik lebih jauh untuk Fantic Racing, dalam sesi yang memperlihatkan ke-13 pembalap teratas berada dalam jarak setengah detik dari waktu tercepat, dengan ke-23 pembalap teratas berada dalam jarak satu detik dari catatan waktu tersebut.
Ivan Ortola menjadi yang tercepat keempat untuk QJMotor, sementara Alonso Lopez melanjutkan peningkatan performanya, meraih posisi lima besar lagi untuk Italjet Gresini.
Daniel Holgado menjadi yang terbaik di antara para pembalap Aspar di posisi keenam, sedikit lebih cepat dari peraih pole position Jerez, Collin Veijer, yang berada di posisi ketujuh untuk Red Bull KTM Ajo.
Manuel Gonzalez memenangkan pole position musim lalu, tetapi hanya menjadi yang tercepat kedelapan pada hari Jumat, masih harus bekerja keras mengingat cuaca basah diprediksi akan terjadi akhir pekan ini, kondisi yang tidak disukai pembalap Spanyol tersebut.
Rekan setimnya di Liqui Moly Dynavolt Intact GP, pemenang balapan Jerez Senna Agius, berada di urutan kesembilan, sementara Ayumu Sasaki berada di belakang Gonzalez di lintasan untuk mengamankan posisi sepuluh besar bagi tim Idrofoglia semalam.
Mario Aji mengalami kecelakaan di sesi Practice, dan harus memulai kualifikasi hari Sabtu dari Q1 karenna ia hanya berada di posisi ke-25.
Moto2 Prancis 2026 - Le Mans - Hasil Sesi Practice
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Sasis)
|Lap/Gap
|1
|Izan Guevara
|SPA
|BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)
|1m 34.348s
|2
|Celestino Vietti
|ITA
|Folladore SpeedRS Team (Boscoscuro)
|+0.002s
|3
|Barry Baltus
|BEL
|REDS Fantic Racing (Kalex)
|+0.003s
|4
|Ivan Ortola
|SPA
|QJMOTOR - El Motorista - MSI (Kalex)
|+0.044s
|5
|Alonso Lopez
|SPA
|ITALJET Gresini Moto2 (Kalex)
|+0.088s
|6
|Daniel Holgado
|SPA
|CFMOTO Inde Aspar Team (Kalex)
|+0.104s
|7
|Collin Veijer
|NED
|Red Bull KTM Ajo (Kalex)
|+0.149s
|8
|Manuel Gonzalez
|SPA
|LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex)
|+0.161s
|9
|Senna Agius
|AUS
|LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex)
|+0.185s
|10
|Ayumu Sasaki
|JPN
|Momoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex)
|+0.288s
|11
|Filip Salac
|CZE
|OnlyFans American Racing Team (Kalex)
|+0.325s
|12
|Aron Canet
|SPA
|ELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro)
|+0.396s
|13
|Zonta van den Goorbergh
|NED
|Momoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex)
|+0.459s
|14
|Sergio Garcia
|SPA
|ITALJET Gresini Moto2 (Kalex)
|+0.522s
|15
|Daniel Munoz
|SPA
|Italtrans Racing Team (Kalex)
|+0.558s
|16
|Joe Roberts
|USA
|OnlyFans American Racing Team (Kalex)
|+0.586s
|17
|Tony Arbolino
|ITA
|REDS Fantic Racing (Kalex)
|+0.610s
|18
|David Alonso
|COL
|CFMOTO Inde Aspar Team (Kalex)
|+0.664s
|19
|Alex Escrig
|SPA
|KLINT Racing Team (Forward)
|+0.803s
|20
|Deniz Oncu
|TUR
|ELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro)
|+0.814s
|21
|Marcos Ramirez
|SPA
|QJMOTOR - El Motorista - MSI (Kalex)
|+0.882s
|22
|Jorge Navarro
|SPA
|KLINT Racing Team (Forward)
|+0.974s
|23
|Alberto Ferrandez
|SPA
|BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)
|+0.978s
|24
|Adrian Huertas
|SPA
|Italtrans Racing Team (Kalex)
|+1.036s
|25
|Mario Aji
|INA
|Idemitsu Honda Team Asia (Kalex)
|+1.057s
|26
|Jose Antonio Rueda
|SPA
|Red Bull KTM Ajo (Kalex)
|+1.058s
|27
|Taiyo Furusato
|JPN
|Idemitsu Honda Team Asia (Kalex)
|+1.099s
|28
|Luca Lunetta
|ITA
|Folladore SpeedRS Team (Boscoscuro)
|+1.985s
Rekor Moto2 Le Mans:
Rekor lap: Manuel Gonzalez (2025) 1m 34.315s
Rekor lap balapan: Barry Baltus (2025) 1m 34.941s
Free Practice 1
Menjelang sepuluh menit terakhir, Gonzalez mencatatkan lap tercepat di sesi tersebut, dan masih memimpin hingga waktu habis.
Sesi ini kembali berlangsung ketat, dengan Guevara berada di posisi kedua dengan selisih tipis 0,083 detik, dan kesebelas pembalap teratas berada dalam jarak setengah detik dari waktu tercepat.
Setelah tergelincir ke area kerikil, yang menyebabkan bendera kuning singkat, Vietti bangkit kembali dan naik dari posisi kesembilan ke ketiga saat bendera finis dikibarkan.
Lima besar di awal sesi diisi oleh Baltus dan Agius. Canet menunjukkan sekilas performa lamanya, naik ke posisi kesepuluh di akhir FP1.
Lunetta menjadi pembalap rookie terbaik di sesi pertama, di posisi ke-18.
Hanya ada satu insiden jatuh - Salac keluar dari pit terlambat setelah berdiskusi dengan mekaniknya, dan terjatuh saat menuju lintasan, terlempar dari motor American Racing-nya dalam kecelakaan aneh di Tikungan 3.
Mario Aji hanya berada di posisi ke-27 di Free Practice 1.
Moto2 Prancis 2026 - Le Mans - Hasil Free Practice 1
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Sasis)
|Lap/Gap
|1
|Manuel Gonzalez
|SPA
|LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex)
|1m 34.740s
|2
|Izan Guevara
|SPA
|BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)
|+0.083s
|3
|Celestino Vietti
|ITA
|Folladore SpeedRS Team (Boscoscuro)
|+0.101s
|4
|Barry Baltus
|BEL
|REDS Fantic Racing (Kalex)
|+0.126s
|5
|Senna Agius
|AUS
|LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex)
|+0.149s
|6
|Daniel Holgado
|SPA
|CFMOTO Inde Aspar Team (Kalex)
|+0.149s
|7
|Ivan Ortola
|SPA
|QJMOTOR - El Motorista - MSI (Kalex)
|+0.175s
|8
|Tony Arbolino
|ITA
|REDS Fantic Racing (Kalex)
|+0.222s
|9
|Alonso Lopez
|SPA
|ITALJET Gresini Moto2 (Kalex)
|+0.256s
|10
|Aron Canet
|SPA
|ELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro)
|+0.449s
|11
|Collin Veijer
|NED
|Red Bull KTM Ajo (Kalex)
|+0.463s
|12
|Ayumu Sasaki
|JPN
|Momoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex)
|+0.611s
|13
|Sergio Garcia
|SPA
|ITALJET Gresini Moto2 (Kalex)
|+0.666s
|14
|Deniz Oncu
|TUR
|ELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro)
|+0.768s
|15
|Zonta van den Goorbergh
|NED
|Momoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex)
|+0.819s
|16
|Joe Roberts
|USA
|OnlyFans American Racing Team (Kalex)
|+0.839s
|17
|David Alonso
|COL
|CFMOTO Inde Aspar Team (Kalex)
|+0.843s
|18
|Luca Lunetta
|ITA
|Folladore SpeedRS Team (Boscoscuro)
|+0.937s
|19
|Adrian Huertas
|SPA
|Italtrans Racing Team (Kalex)
|+0.934s
|20
|Daniel Munoz
|SPA
|Italtrans Racing Team (Kalex)
|+0.975s
|21
|Jorge Navarro
|SPA
|KLINT Racing Team (Forward)
|+1.017s
|22
|Alberto Ferrandez
|SPA
|BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)
|+1.037s
|23
|Marcos Ramirez
|SPA
|QJMOTOR - El Motorista - MSI (Kalex)
|+1.044s
|24
|Jose Antonio Rueda
|SPA
|Red Bull KTM Ajo (Kalex)
|+1.239s
|25
|Alex Escrig
|SPA
|KLINT Racing Team (Forward)
|+1.309s
|26
|Taiyo Furusato
|JPN
|Idemitsu Honda Team Asia (Kalex)
|+1.560s
|27
|Mario Aji
|INA
|Idemitsu Honda Team Asia (Kalex)
|+1.705s
|28
|Filip Salac
|CZE
|OnlyFans American Racing Team (Kalex)
|No Time