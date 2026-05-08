Moto2 Prancis 2026: Hasil Latihan Jumat di Sirkuit Le Mans

Hasil latihan Jumat untuk Moto2 Prancis di Sirkuit Le Mans, putaran kelima musim 2026.

Izan Guevara, 2026, Moto2
Sesi Practice untuk Moto2 Prancis 2026 di Sirkuit Le Mans melihat satu lap awal dari Izan Guevara bertahan sampai akhir di puncak timesheets.

Pembalap Blu Cru Pramac Yamaha itu mencatatkan waktu terbaik, 1 menit 34,348 detik, hanya beberapa menit setelah start, dan waktu tersebut tetap tak terkalahkan hingga bendera finis dikibarkan, meskipun sesi berlangsung ketat.

Para pembalap di belakangnya berjuang keras untuk menyamai catatan waktu tersebut, dengan Celestino Vietti paling mendekati pembalap Kalex itu, mencatatkan waktu hanya 0,002 detik lebih lambat saat pembalap SpeedRS itu terus memperbaiki catatan waktunya sepanjang sesi dengan motor Boscoscuro-nya.

Barry Baltus hanya terpaut seperseribu detik lebih jauh untuk Fantic Racing, dalam sesi yang memperlihatkan ke-13 pembalap teratas berada dalam jarak setengah detik dari waktu tercepat, dengan ke-23 pembalap teratas berada dalam jarak satu detik dari catatan waktu tersebut.

Ivan Ortola menjadi yang tercepat keempat untuk QJMotor, sementara Alonso Lopez melanjutkan peningkatan performanya, meraih posisi lima besar lagi untuk Italjet Gresini.

Daniel Holgado menjadi yang terbaik di antara para pembalap Aspar di posisi keenam, sedikit lebih cepat dari peraih pole position Jerez, Collin Veijer, yang berada di posisi ketujuh untuk Red Bull KTM Ajo.

Manuel Gonzalez memenangkan pole position musim lalu, tetapi hanya menjadi yang tercepat kedelapan pada hari Jumat, masih harus bekerja keras mengingat cuaca basah diprediksi akan terjadi akhir pekan ini, kondisi yang tidak disukai pembalap Spanyol tersebut.

Rekan setimnya di Liqui Moly Dynavolt Intact GP, pemenang balapan Jerez Senna Agius, berada di urutan kesembilan, sementara Ayumu Sasaki berada di belakang Gonzalez di lintasan untuk mengamankan posisi sepuluh besar bagi tim Idrofoglia semalam.

Mario Aji mengalami kecelakaan di sesi Practice, dan harus memulai kualifikasi hari Sabtu dari Q1 karenna ia hanya berada di posisi ke-25.

Moto2 Prancis 2026 - Le Mans - Hasil Sesi Practice

PosPembalapNATTim (Sasis)Lap/Gap
1Izan GuevaraSPABLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)1m 34.348s
2Celestino ViettiITAFolladore SpeedRS Team (Boscoscuro)+0.002s
3Barry BaltusBELREDS Fantic Racing (Kalex)+0.003s
4Ivan OrtolaSPAQJMOTOR - El Motorista - MSI  (Kalex)+0.044s
5Alonso LopezSPAITALJET Gresini Moto2 (Kalex)+0.088s
6Daniel HolgadoSPACFMOTO Inde Aspar Team (Kalex)+0.104s
7Collin VeijerNEDRed Bull KTM Ajo (Kalex)+0.149s
8Manuel GonzalezSPALIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex)+0.161s
9Senna AgiusAUSLIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex)+0.185s
10Ayumu SasakiJPNMomoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex)+0.288s
11Filip SalacCZEOnlyFans American Racing Team (Kalex)+0.325s
12Aron CanetSPAELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro)+0.396s
13Zonta van den GoorberghNEDMomoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex)+0.459s
14Sergio GarciaSPAITALJET Gresini Moto2 (Kalex)+0.522s
15Daniel MunozSPAItaltrans Racing Team (Kalex)+0.558s
16Joe RobertsUSAOnlyFans American Racing Team (Kalex)+0.586s
17Tony ArbolinoITAREDS Fantic Racing (Kalex)+0.610s
18David AlonsoCOLCFMOTO Inde Aspar Team (Kalex)+0.664s
19Alex EscrigSPAKLINT Racing Team (Forward)+0.803s
20Deniz OncuTURELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro)+0.814s
21Marcos RamirezSPAQJMOTOR - El Motorista - MSI  (Kalex)+0.882s
22Jorge NavarroSPAKLINT Racing Team (Forward)+0.974s
23Alberto FerrandezSPABLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)+0.978s
24Adrian HuertasSPAItaltrans Racing Team (Kalex)+1.036s
25Mario AjiINAIdemitsu Honda Team Asia (Kalex)+1.057s
26Jose Antonio RuedaSPARed Bull KTM Ajo (Kalex)+1.058s
27Taiyo FurusatoJPNIdemitsu Honda Team Asia (Kalex)+1.099s
28Luca LunettaITAFolladore SpeedRS Team (Boscoscuro)+1.985s

Rekor Moto2 Le Mans:
Rekor lap: Manuel Gonzalez (2025) 1m 34.315s
Rekor lap balapan: Barry Baltus (2025) 1m 34.941s

Free Practice 1

Menjelang sepuluh menit terakhir, Gonzalez mencatatkan lap tercepat di sesi tersebut, dan masih memimpin hingga waktu habis.

Sesi ini kembali berlangsung ketat, dengan Guevara berada di posisi kedua dengan selisih tipis 0,083 detik, dan kesebelas pembalap teratas berada dalam jarak setengah detik dari waktu tercepat.

Setelah tergelincir ke area kerikil, yang menyebabkan bendera kuning singkat, Vietti bangkit kembali dan naik dari posisi kesembilan ke ketiga saat bendera finis dikibarkan.

Lima besar di awal sesi diisi oleh Baltus dan Agius. Canet menunjukkan sekilas performa lamanya, naik ke posisi kesepuluh di akhir FP1.

Lunetta menjadi pembalap rookie terbaik di sesi pertama, di posisi ke-18.

Hanya ada satu insiden jatuh - Salac keluar dari pit terlambat setelah berdiskusi dengan mekaniknya, dan terjatuh saat menuju lintasan, terlempar dari motor American Racing-nya dalam kecelakaan aneh di Tikungan 3.

Mario Aji hanya berada di posisi ke-27 di Free Practice 1.

Moto2 Prancis 2026 - Le Mans - Hasil Free Practice 1

PosPembalapNATTim (Sasis)Lap/Gap
1Manuel GonzalezSPALIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex)1m 34.740s
2Izan GuevaraSPABLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)+0.083s
3Celestino ViettiITAFolladore SpeedRS Team (Boscoscuro)+0.101s
4Barry BaltusBELREDS Fantic Racing (Kalex)+0.126s
5Senna AgiusAUSLIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex)+0.149s
6Daniel HolgadoSPACFMOTO Inde Aspar Team (Kalex)+0.149s
7Ivan OrtolaSPAQJMOTOR - El Motorista - MSI  (Kalex)+0.175s
8Tony ArbolinoITAREDS Fantic Racing (Kalex)+0.222s
9Alonso LopezSPAITALJET Gresini Moto2 (Kalex)+0.256s
10Aron CanetSPAELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro)+0.449s
11Collin VeijerNEDRed Bull KTM Ajo (Kalex)+0.463s
12Ayumu SasakiJPNMomoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex)+0.611s
13Sergio GarciaSPAITALJET Gresini Moto2 (Kalex)+0.666s
14Deniz OncuTURELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro)+0.768s
15Zonta van den GoorberghNEDMomoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex)+0.819s
16Joe RobertsUSAOnlyFans American Racing Team (Kalex)+0.839s
17David AlonsoCOLCFMOTO Inde Aspar Team (Kalex)+0.843s
18Luca LunettaITAFolladore SpeedRS Team (Boscoscuro)+0.937s
19Adrian HuertasSPAItaltrans Racing Team (Kalex)+0.934s
20Daniel MunozSPAItaltrans Racing Team (Kalex)+0.975s
21Jorge NavarroSPAKLINT Racing Team (Forward)+1.017s
22Alberto FerrandezSPABLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)+1.037s
23Marcos RamirezSPAQJMOTOR - El Motorista - MSI  (Kalex)+1.044s
24Jose Antonio RuedaSPARed Bull KTM Ajo (Kalex)+1.239s
25Alex EscrigSPAKLINT Racing Team (Forward)+1.309s
26Taiyo FurusatoJPNIdemitsu Honda Team Asia (Kalex)+1.560s
27Mario AjiINAIdemitsu Honda Team Asia (Kalex)+1.705s
28Filip SalacCZEOnlyFans American Racing Team (Kalex)No Time

