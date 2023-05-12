Moto2 Prancis: Hasil Free Practice 2 dari Sirkuit Le Mans
Hasil Free Practice 2 dari Moto2 Prancis di Sirkuit Le Mans, putaran kelima dari Kejuaraan Dunia Grand Prix musim 2023.
Sam Lowes pulih dari kecelakaan pagi hari untuk memimpin Free Practice 2 Moto2 Prancis di Le Mans.
|Moto2 Prancis - Le Mans - Hasil Free Practice 2
|Pos
|pembalap
|Nat
|tim
|motor
|laptime
|1
|Sam Lowes
|GBR
|Elf Marc VDS Racing Team
|(Kalex)
|1m 36.178s
|2
|Pedro Acosta
|SPA
|Red Bull KTM Ajo
|(Kalex)
|1m 36.183s
|3
|Alonso Lopez
|SPA
|Lightech SpeedUp
|(Boscoscuro)
|1m 36.271s
|4
|Filip Salac
|CZE
|QJMOTOR Gresini Moto2
|(Kalex)
|1m 36.477s
|5
|Celestino Vietti
|ITA
|Fantic Racing
|(Kalex)
|1m 36.491s
|6
|Jake Dixon
|GBR
|Inde GASGAS Aspar M2
|(Kalex)
|1m 36.514s
|7
|Tony Arbolino
|ITA
|Elf Marc VDS Racing Team
|(Kalex)
|1m 36.637s
|8
|Somkiat Chantra
|THA
|IDEMITSU Honda Team Asia
|(Kalex)
|1m 36.650s
|9
|Albert Arenas
|SPA
|Red Bull KTM Ajo
|(Kalex)
|1m 36.844s
|10
|Manuel Gonzalez
|SPA
|Correos Prepago Yamaha VR46
|(Kalex)
|1m 36.929s
|11
|Ai Ogura
|JPN
|IDEMITSU Honda Team Asia
|(Kalex)
|1m 36.934s
|12
|Sergio Garcia
|SPA
|Pons Wegow Los40
|(Kalex)
|1m 36.951s
|13
|Joe Roberts
|USA
|Italtrans Racing Team
|(Kalex)
|1m 37.001s
|14
|Dennis Foggia
|ITA
|Italtrans Racing Team
|(Kalex)
|1m 37.050s
|15
|Barry Baltus
|BEL
|Fieten Olie Racing GP
|(Kalex)
|1m 37.107s
|16
|Marcos Ramirez
|SPA
|Forward Team
|(Forward)
|1m 37.111s
|17
|Aron Canet
|SPA
|Pons Wegow Los40
|(Kalex)
|1m 37.136s
|18
|Lukas Tulovic
|GER
|Liqui Moly Husqvarna Intact GP
|(Kalex)
|1m 37.181s
|19
|Sean Dylan Kelly
|USA
|American Racing
|(Kalex)
|1m 37.194s
|20
|Fermín Aldeguer
|SPA
|Lightech SpeedUp
|(Boscoscuro)
|1m 37.248s
|21
|Jeremy Alcoba
|SPA
|QJMOTOR Gresini Moto2
|(Kalex)
|1m 37.258s
|22
|Bo Bendsneyder
|NED
|Pertamina Mandalika SAG Team
|(Kalex)
|1m 37.294s
|23
|Izan Guevara
|SPA
|Inde GASGAS Aspar M2
|(Kalex)
|1m 37.485s
|24
|Zonta Vd Goorbergh
|NED
|Fieten Olie Racing GP
|(Kalex)
|1m 37.511s
|25
|Lorenzo Dalla Porta
|ITA
|Pertamina Mandalika SAG Team
|(Kalex)
|1m 37.593s
|26
|Senna Agius
|AUS
|Liqui Moly Husqvarna Intact GP
|(Kalex)
|1m 38.007s
|27
|Borja Gomez
|SPA
|Fantic Racing
|(Kalex)
|1m 38.580s
|28
|Rory Skinner
|GBR
|American Racing
|(Kalex)
|1m 38.722s
|29
|Alex Escrig
|SPA
|Forward Team
|(Forward)
|1m 39.575s