Moto2 Prancis: Hasil Free Practice 2 dari Sirkuit Le Mans

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12 Mei 2023
Sam Lowes, Moto2, French MotoGP, 12 May

Hasil Free Practice 2 dari Moto2 Prancis di Sirkuit Le Mans, putaran kelima dari Kejuaraan Dunia Grand Prix musim 2023.

Sam Lowes pulih dari kecelakaan pagi hari untuk memimpin Free Practice 2 Moto2 Prancis di Le Mans.

Moto2 Prancis - Le Mans - Hasil Free Practice 2
PospembalapNattimmotorlaptime
1Sam LowesGBRElf Marc VDS Racing Team(Kalex)1m 36.178s
2Pedro AcostaSPARed Bull KTM Ajo(Kalex)1m 36.183s
3Alonso LopezSPALightech SpeedUp(Boscoscuro)1m 36.271s
4Filip SalacCZEQJMOTOR Gresini Moto2(Kalex)1m 36.477s
5Celestino ViettiITAFantic Racing(Kalex)1m 36.491s
6Jake DixonGBRInde GASGAS Aspar M2(Kalex)1m 36.514s
7Tony ArbolinoITAElf Marc VDS Racing Team(Kalex)1m 36.637s
8Somkiat ChantraTHAIDEMITSU Honda Team Asia(Kalex)1m 36.650s
9Albert ArenasSPARed Bull KTM Ajo(Kalex)1m 36.844s
10Manuel GonzalezSPACorreos Prepago Yamaha VR46(Kalex)1m 36.929s
11Ai OguraJPNIDEMITSU Honda Team Asia(Kalex)1m 36.934s
12Sergio GarciaSPAPons Wegow Los40(Kalex)1m 36.951s
13Joe RobertsUSAItaltrans Racing Team(Kalex)1m 37.001s
14Dennis FoggiaITAItaltrans Racing Team(Kalex)1m 37.050s
15Barry BaltusBELFieten Olie Racing GP(Kalex)1m 37.107s
16Marcos RamirezSPAForward Team(Forward)1m 37.111s
17Aron CanetSPAPons Wegow Los40(Kalex)1m 37.136s
18Lukas TulovicGERLiqui Moly Husqvarna Intact GP(Kalex)1m 37.181s
19Sean Dylan KellyUSAAmerican Racing(Kalex)1m 37.194s
20Fermín AldeguerSPALightech SpeedUp(Boscoscuro)1m 37.248s
21Jeremy AlcobaSPAQJMOTOR Gresini Moto2(Kalex)1m 37.258s
22Bo BendsneyderNEDPertamina Mandalika SAG Team(Kalex)1m 37.294s
23Izan GuevaraSPAInde GASGAS Aspar M2(Kalex)1m 37.485s
24Zonta Vd GoorberghNEDFieten Olie Racing GP(Kalex)1m 37.511s
25Lorenzo Dalla PortaITAPertamina Mandalika SAG Team(Kalex)1m 37.593s
26Senna AgiusAUSLiqui Moly Husqvarna Intact GP(Kalex)1m 38.007s
27Borja GomezSPAFantic Racing(Kalex)1m 38.580s
28Rory SkinnerGBRAmerican Racing(Kalex)1m 38.722s
29Alex EscrigSPAForward Team(Forward)1m 39.575s