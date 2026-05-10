Moto2 Prancis 2026: Guevara Menangi Balapan yang Dimulai Kembali, Mario Aji P22

Moto2 Prancis di Le Mans dimulai kembali setelah bendera merah dikibarkan untuk mengevakuasi motor dari lintasan, dengan Izan Guevara tetap berhasil meraih kemenangan pertamanya di tahun 2026 pada putaran kelima kejuaraan.

Balapan dipersingkat menjadi 14 lap dan dinyatakan basah, sebelum Jorge Navarro terjatuh dan motornya terhenti di lintasan start/finis, dengan bendera merah dikibarkan untuk membantu pemindahan motor dengan aman oleh petugas lintasan.

Pembalap Blu Cru Pramac Yamaha itu mengendalikan jalannya balapan akhir pekan, mengamankan pole pertamanya dengan rekor lap baru, dan memimpin sejak lampu start pertama padam.

Dengan tenang, pembalap Spanyol itu kembali melakukan start yang bagus pada percobaan kedua, mempertahankan jaraknya di depan pada lintasan kering, di balapan kedua yang dinyatakan kering, untuk membawa pulang kemenangan pertamanya musim ini.

Guevara merayakan kemenangannya dengan melakukan wheelie - kemenangan terakhirnya diraih pada putaran terakhir tahun 2025, di Valencia.

Manuel Gonzalez datang sebagai pemimpin klasemen kejuaraan, dan menang dari pole position di Prancis pada tahun 2025. Biasanya berhati-hati di lintasan basah, pembalap Liqui Moly Dynavolt Intact GP ini terangkat oleh lintasan kering, melewati lap pemanasan yang diperpanjang sebelum start awal untuk duduk dengan percaya diri di posisi kelima di grid.

Posisi itu tidak salah karena pembalap Spanyol itu berada di posisi kedua di belakang Boscoscuro ketika balapan dihentikan.

Dengan semua pekerjaan yang harus dilakukan lagi, Gonzalez melakukan start yang kuat lagi dengan Kalex-nya untuk mencoba mengejar rivalnya, tetapi hanya sedikit kurang, mempersempit keunggulan menjadi 0,566 detik di garis finis, untuk poin berharga di posisi kedua.

Ivan Ortola naik sebelas posisi untuk finis di podium setelah melakukan sprint yang luar biasa ke depan balapan untuk QJMotor.

Alonso Lopez juga menuju ke arah yang benar, terjebak di posisi keempat yang aman dan sendirian untuk Gresini.

David Alonso finis di posisi kelima. Pembalap Aspar itu harus melakukan comeback setelah menyusul rekan setimnya, Daniel Holgado, yang membuat keduanya mundur beberapa posisi ke urutan keenam dan kedelapan.

Pembalap Kolombia, yang mengalami cedera, berhasil mengatasi insiden tersebut dan finis di posisi kelima, sementara Holgado - yang sudah kehilangan spatbor depan setelah kecelakaan di start pertama dan tim bengkel sibuk memperbaiki motornya agar bisa kembali beraksi di start ulang, mundur ke posisi kesebelas.

Di depan, Celestino Vietti finis di posisi keenam, balapannya sendiri tidak tanpa insiden - pembalap SpeedRS itu dikenai penalti karena menyingkirkan Barry Baltus dari start ulang di lap pertama.

Senna Agius berada tepat di belakangnya hingga garis finis di posisi ketujuh untuk tim Dynavolt setelah memenangkan dua putaran terakhir, sementara Joe Roberts yang jauh lebih baik memimpin kelompok di lintasan di posisi kelima untuk sebagian besar balapan sebelum akhirnya turun ke posisi kedelapan untuk American Racing.

Filip Salac pulih dari start yang sulit, mundur dari barisan depan dan finis di posisi kesembilan di belakang rekan setimnya, unggul tipis atas Aron Canet, yang melengkapi sepuluh besar di sirkuit Bugatti untuk Elf Marc VDS.

Holgado berada di urutan berikutnya hingga garis finis, hanya terpaut kurang dari satu detik di depan Sergio Garcia yang finis ke-12 untuk Italjet Gresini.

Poin yang tersisa diberikan kepada Zonta Van den Goorbergh di posisi ke-13 untuk tim Idrofoglia, Deniz Oncu di posisi ke-14 dengan motor kedua Marc VDS, dan Tony Arbolino yang melebar di awal balapan sebelum akhirnya finis ke-15 untuk Fantic Racing.

Rekor resmi Moto2 Prancis:



Lap tercepat: Izan Guevara (2026 -Q2) 1m 33.910s

Lap balapan tercepat: Barry Baltus (2025) 1m 34.941s