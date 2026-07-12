Moto2 Jerman 2026: Ortola Bendung Serangan Holgado, Mario Aji Gagal Finis

Hasil lengkap balapan Moto2 Jerman 2026 dari Sirkuit Sachsenring, putaran 11 dari 22.

Ivan Ortola, Daniel Holgado, 2026, Moto2, German GP
Ivan Ortola, Daniel Holgado, 2026, Moto2, German GP
© Gold & Goose

Grand Prix Moto2 Jerman mencapai puncaknya pada tiga lap terakhir saat Daniel Holgado melancarkan serangan akhir balapan, tetapi Ivan Ortola berhasil bertahan dengan ban yang sudah aus untuk menang di Sachsenring.

Ortola menggunakan kecepatan yang ditunjukkannya di kualifikasi untuk membangun keunggulan - yang menyebabkan jarak antar lima pembalap teratas semakin lebar di awal balapan.

Sementara itu, Daniel Holgado yang menghemat ban pada fase awal melakukan manuver akhir balapan dan berada tepat di belakang pembalap QJMOTOR - R.O.M.E.A - MSI itu di lap terakhir.

Ortola menutup peluang menyalip pertama di Omega (Tikungan 4) dan kemudian menutup jalur lagi, menyerahkan semuanya pada tikungan terakhir.

Pembalap Aspar mencoba menyalip, tetapi melebar, sehingga Ortola menang dengan selisih 0,614 detik di garis finis untuk kemenangan keduanya musim ini, setelah juga meraih kemenangan di Brno.

Jatuhnya pembalap terdepan, David Alonso, pemenang Assen, semakin memecah kelompok pembalap terdepan, sehingga Izan Guevara mengamankan posisi ketiga, pembalap Boscoscuro terbaik untuk Blu Cru Pramac Yamaha, melengkapi podium yang seluruhnya diisi oleh pembalap Spanyol.

Senna Agius memberikan hasil terbaik bagi tim tuan rumah Liqui Moly Dynavolt Intact GP di posisi keempat - tetapi hanya sedikit - setelah diserang di garis finis untuk menahan gempuran Taiyo Furusato.

Pembalap rookie Idemitsu Honda Team Asia itu tampil mengesankan di sesi kualifikasi, mengikuti Ortola untuk mempelajari lintasan dan memulai balapan dari posisi ketujuh. Ia meraih hasil terbaiknya di posisi kelima setelah sebelumnya menyalip pemimpin klasemen Manuel Gonzalez di lap sebelum terakhir.

Gonzalez kemudian mendapat perhatian dari Filip Salac, yang juga melakukan dorongan di akhir balapan, membawa pulang motor Dynavolt kedua tepat di depannya di garis finis untuk posisi keenam, sementara pembalap American Racing itu finis di posisi ketujuh dari posisi ke-15 di grid.

Secara keseluruhan, hari itu berjalan baik bagi para rookie, dengan Jose Antonio Rueda finis di posisi kedelapan sebagai yang terbaik dari duo Red Bull KTM Ajo, dan rekan setimnya Collin Veijer di posisi kesembilan.

Luca Lunetta berada satu detik di belakangnya, melengkapi sepuluh besar untuk SpeedRS.

Start dari posisi ke-10, Mario Aji yang baru kembali dari cedera gagal menyelesaikan balapan. Pembalap Indonesia itu terjatuh di Tikungan 3 pada Lap 10. Meski sempat melanjutkan balapan, ia akhirnya gagal menepi di pit-lane dan tidak finis.

Finis keenam, Gonzales tetap memimpin klasemen dengan 195,5 poin, unggul 51,5 poin dari Guevara yang naik podium.

Agius tetap di posisi ketiga dengan 136 poin, sementara lima pembalap teratas tetap berada di posisi yang sama. Alonso tetap di posisi keempat dengan 116 poin, dan rekan setimnya, Holgado, kini hanya tertinggal satu poin setelah finis di posisi kedua. 

Ortola juga melampaui Vietti setelah kecelakaan yang dialaminya, kini berada di posisi keenam dengan 133,5 poin.

Rueda tetap menjadi pembalap rookie terbaik secara keseluruhan di posisi ke-16 dengan 27 poin, setelah naik empat posisi. 

Lunetta kini menjadi saingan terdekatnya di posisi ke-18 dengan 17 poin. Performa Furusato membuatnya mengumpulkan 15 poin, sementara Ferrandez tetap di 14,5 poin.

Rekor resmi Moto2 Sachsenring:
Lap tercepat:Ivan Ortola (Q2, 2026) 1m 21.493s
Lap balapan tercepat: Diogo Moreira (2025) 1m 23.270s

Moto2 Jerman 2026 - Sachsenring - Hasil Balapan

PosPembalapNATTim (Sasis)Laps/Gap
1Ivan OrtolaSPAQJMOTOR - R.O.M.E.A - MSI  (Kalex)25 Laps
2Daniel HolgadoSPACFMOTO Azul Marino Aspar Team (Kalex)+0.614s
3Izan GuevaraSPABLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)+3.229s
4Senna AgiusAUSLIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex)+7.430s
5Manuel GonzalezSPALIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex)+7.489s
6Manuel GonzalezSPALIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex)+9.460s
7Filip SalacCZEOnlyFans American Racing Team (Kalex)+9.725s
8Jose Antonio RuedaSPARed Bull KTM Ajo (Kalex)+10.205s
9Collin VeijerNEDRed Bull KTM Ajo (Kalex)+11.237s
10Luca LunettaITAMB Conveyors SpeedRS Team (Boscoscuro)+12.741s
11Adrian HuertasSPAItaltrans Racing Team (Kalex)+13.246s
12Joe RobertsUSAOnlyFans American Racing Team (Kalex)+14.290s
13Ayumu SasakiJPNMomoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex)+14.525s
14Angel PiquerasSPAQJMOTOR - R.O.M.E.A - MSI  (Kalex)+21.335s
15Alex Escrig SPAKLINT Racing Team (Forward)+21.783s
16Tony ArbolinoITAREDS Fantic Racing (Kalex)+22.186s
17Deniz OncuTURELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro)+22.252s
18Jorge NavarroSPAREDS Fantic Racing (Kalex)+24.577s
19Xabi ZurutuzaSPAKLINT Racing Team (Forward)+24.719s
20Zonta van den GoorberghNEDMomoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex)+25.371s
21Sergio GarciaSPAITALJET Gresini Moto2 (Kalex)+27.938s
22Alberto FerrandezSPABLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)+28.080s
23Milan PawelecPOLITALJET Gresini Moto2 (Kalex)+48.793s
24Mario AjiINAIdemitsu Honda Team Asia (Kalex)DNF
25Aron CanetSPAELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro)DNF
26David Alonso COLCFMOTO Azul Marino Aspar Team (Kalex)DNF
27Celestino ViettiITAMB Conveyors SpeedRS Team (Boscoscuro)DNF

Tags:

2026
Sachsenring, Hohenstein-Ernstthal, Chemnitz, Saxony, Germany
Moto2
Moto2 Jerman 2026: Ortola Bendung Serangan Holgado, Mario Aji Gagal Finis
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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