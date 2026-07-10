Moto2 Jerman 2026: Hasil Latihan Jumat dari Sirkuit Sachsenring

Hasil lengkap latihan hari Jumat untuk Moto2 Jerman 2026 di Sirkuit Sachsenring, putaran 11 dari 22.

Izan Guevara, 2026, Moto2
Izan Guevara, 2026, Moto2
© Gold & Goose

Sesi Practice Moto2 Jerman 2026 ditutup dengan Izan Guevara memecahkan rekor lap Sachsenring untuk mengamankan slot Q2 langsung sebagai pembalap tercepat.

Pembalap Blu Cru Yamaha itu keluar dari pit dengan cepat di awal sesi, mencatatkan waktu 1 menit 22,260 detik - rekor baru di Saxony untuk pembalap Boscoscuro tersebut.

Guevara kemudian menghabiskan sebagian besar sesi Practice di pit, kembali ke lintasan di akhir sesi jika diperlukan balasan. Pada akhirnya itu tidak diperlukan, karena catatan waktunya tetap berada di puncak timesheets.

Pada saat yang sama, juga pada lap cepat pertama mereka, Ivan Ortola mencatatkan waktu terbaik kedua, hanya 0,036 detik lebih lambat dari Guevara sebagai Kalex teratas.

Tidak hanya Guevara dan Ortola, David Alonso juga mengamankan posisi ketiga untuk Aspar lewat percobaan pertamanya di sesi Practice.

Dengan sisa waktu empat menit, terjadi aksi di dekat puncak klasemen saat pembalap Liqui Moly Dynavolt Intact GP, Senna Agius, bergerak dari posisi keenam ke keempat. Hal itu mendorong rekan setimnya, Manuel Gonzalez, mundur ke posisi kelima.

Pemimpin klasemen kejuaraan itu sebelumnya berada di posisi keempat setelah turun ke posisi ke-17 karena menggunakan ban bekas. 

Gonzalez kembali ke pit untuk mengganti ban dan langsung melaju lebih cepat, tetapi setiap lap berikutnya semakin lambat, memungkinkan Agius untuk maju sementara pembalap bernomor 18 itu kembali ke pit, tampak frustrasi dengan kemajuannya.

Filip Salac sempat berada di posisi keempat selama sebagian besar sesi, tetapi tergeser ke posisi keenam untuk American Racing oleh duo Dynavolt.

Alex Escrig mengalami masalah di sesi pertama dan terlempar keluar dari posisi kualifikasi sebelum lima menit terakhir menunjukkan peningkatan performa dari pembalap Forward tersebut, bergerak dari posisi ke-18 ke posisi keenam, hanya kehilangan satu posisi untuk menyelesaikan hari itu di urutan ketujuh.

Tony Arbolino menjadi yang tercepat kedelapan untuk Reds Fantic Racing, tepat di depan Deniz Oncu, dalam kembalinya yang emosional ke lintasan bagi tim Marc VDS, sesi pertama mereka di Moto2 sejak meninggalnya pemilik tim, Marc van der Straten.

Sepuluh besar dilengkapi oleh Taiyo Furusato yang bangkit kembali, pembalap rookie terbaik untuk Idemitsu Honda Team Asia, setelah hanya berada di posisi ke-21 di FP1, tetapi menjadi pembalap pertama yang terpaut lebih dari setengah detik dari rekor lap baru.

Kecemerlangan Furosato juga diikuti rekan setimnya, Mario Aji, yang berhasil mengamankan posisi ke-13 pada balapan pertamanya kembali dari cedera, dan memastikan tempat langsung di Q2 pada hari Sabtu.

Moto2 Jerman 2026 - Sachsenring - Hasil Sesi Practice

PosPembalapNATTim (Sasis)Laptime/Gap
1Izan GuevaraSPABLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)1m 22.260s
2Ivan OrtolaSPAQJMOTOR - R.O.M.E.A - MSI  (Kalex)+0.036s
3David Alonso COLCFMOTO Azul Marino Aspar Team (Kalex)+0.215s
4Senna AgiusAUSLIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex)+0.302s
5Manuel GonzalezSPALIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex)+0.307s
6Filip SalacCZEOnlyFans American Racing Team (Kalex)+0.336s
7Alex Escrig SPAKLINT Racing Team (Forward)+0.374s
8Tony ArbolinoITAREDS Fantic Racing (Kalex)+0.398s
9Deniz OncuTURELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro)+0.498s
10Taiyo FurusatoJPNIdemitsu Honda Team Asia (Kalex)+0.616s
11Joe RobertsUSAOnlyFans American Racing Team (Kalex)+0.656s
12Daniel HolgadoSPACFMOTO Azul Marino Aspar Team (Kalex)+0.677s
13Mario AjiINAIdemitsu Honda Team Asia (Kalex)+0.717s
14Collin VeijerNEDRed Bull KTM Ajo (Kalex)=0.747s
15Jose Antonio RuedaSPARed Bull KTM Ajo (Kalex)+0.747s
16Luca LunettaITAMB Conveyors SpeedRS Team (Boscoscuro)+0.878s
17Sergio GarciaSPAITALJET Gresini Moto2 (Kalex)+0.897s
18Celestino ViettiITAMB Conveyors SpeedRS Team (Boscoscuro)+0.897s
19Ayumu SasakiJPNMomoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex)+0.940s
20Xabi ZurutuzaSPAKLINT Racing Team (Forward)+0.962s
21Alberto FerrandezSPABLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)+0.998s
22Adrian HuertasSPAItaltrans Racing Team (Kalex)+0.998s
23Aron CanetSPAELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro)+1.070s
24Angel PiquerasSPAQJMOTOR - R.O.M.E.A - MSI  (Kalex)+1.101s
25Zonta van den GoorberghNEDMomoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex)+1.175s
26Jorge NavarroSPAREDS Fantic Racing (Kalex)+1.363s
27Milan PawelecPOLITALJET Gresini Moto2 (Kalex)+2.873s

Rekor resmi Moto2 Sachsenring:
Lap tercepat: Izan Guevara (Practice, 2026) 1m 22.260s
Rekor pole: Celestino Vietti (2024) 1m 22.778s
Lap balapan tercepat: Diogo Moreira (2025) 1m 23.270s

Free Practice 1

Sesi pertama untuk kelas ini di Jerman menyaksikan Gonzalez melakukan peningkatan di akhir sesi untuk melompat dari posisi ketujuh ke ketiga dan ke puncak daftar waktu saat pemimpin klasemen kejuaraan tersebut mulai menunjukkan performa terbaiknya.

Arbolino berada di posisi terdekat dengan catatan waktunya, tepat di depan Agius dengan motor Dynavolt kedua.

Di belakang trio motor Kalex terdapat trio Boscoscuro - dengan Vietti juga melakukan peningkatan di akhir sesi untuk naik dari posisi ke-10 ke keempat, mengungguli Guevara di posisi kelima dan Oncu di posisi keenam.

Alonso berada di posisi ketujuh, dengan Lunetta sebagai rookie terbaik di posisi ke-12, satu posisi di depan Alberto Ferrandez.

Mario Aji berada di posisi ke-17 pada sesi pertamanya setelah kembali beraksi sejak Le Mans

Terjadi insiden jatuh yang dialami Ayumu Sasaki (ke-20) dan Vietti tepat di akhir sesi, saat bendera finis dikibarkan.

Baik Holgado (ke-9) dan Escrig (ke-18) mengalami masalah yang membuat mereka masuk pit di awal sesi.

 

Moto2 Jerman 2026 - Sachsenring - Hasil Free Practice 1

PosPembalapNATTim (Sasis)Laptime/Gap
1Manuel GonzalezSPALIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex)1m 22.483s
2Tony ArbolinoITAREDS Fantic Racing (Kalex)+0.165s
3Senna AgiusAUSLIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex)+0.212s
4Celestino ViettiITAMB Conveyors SpeedRS Team (Boscoscuro)+0.294s
5Izan GuevaraSPABLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)+0.404s
6Deniz OncuTURELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro)+0.458s
7David Alonso COLCFMOTO Azul Marino Aspar Team (Kalex)+0.542s
8Filip SalacCZEOnlyFans American Racing Team (Kalex)+0.543s
9Daniel HolgadoSPACFMOTO Azul Marino Aspar Team (Kalex)+0.701s
10Collin VeijerNEDRed Bull KTM Ajo (Kalex)+0.725s
11Ivan OrtolaSPAQJMOTOR - R.O.M.E.A - MSI  (Kalex)+0.895s
12Luca LunettaITAMB Conveyors SpeedRS Team (Boscoscuro)+0.943s
13Alberto FerrandezSPABLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)+1.008s
14Joe RobertsUSAOnlyFans American Racing Team (Kalex)+1.055s
15Xabi ZurutuzaSPAKLINT Racing Team (Forward)+1.125s
16Adrian HuertasSPAItaltrans Racing Team (Kalex)+1.129s
17Mario AjiINAIdemitsu Honda Team Asia (Kalex)+1.137s
18Alex Escrig SPAKLINT Racing Team (Forward)+1.258s
19Jose Antonio RuedaSPARed Bull KTM Ajo (Kalex)+1.264s
20Ayumu SasakiJPNMomoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex)+1.438s
21Taiyo FurusatoJPNIdemitsu Honda Team Asia (Kalex)+1.448s
22Sergio GarciaSPAITALJET Gresini Moto2 (Kalex)+1.451s
23Aron CanetSPAELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro)+1.490s
24Jorge NavarroSPAREDS Fantic Racing (Kalex)+1.515s
25Zonta van den GoorberghNEDMomoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex)+1.600s
26Angel PiquerasSPAQJMOTOR - R.O.M.E.A - MSI  (Kalex)+1.917s
27Milan PawelecPOLITALJET Gresini Moto2 (Kalex)+3.765s

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2026
Moto2
Sachsenring, Hohenstein-Ernstthal, Chemnitz, Saxony, Germany
Moto2 Jerman 2026: Hasil Latihan Jumat dari Sirkuit Sachsenring
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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