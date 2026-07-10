Moto2 Jerman 2026: Hasil Latihan Jumat dari Sirkuit Sachsenring
Hasil lengkap latihan hari Jumat untuk Moto2 Jerman 2026 di Sirkuit Sachsenring, putaran 11 dari 22.
Sesi Practice Moto2 Jerman 2026 ditutup dengan Izan Guevara memecahkan rekor lap Sachsenring untuk mengamankan slot Q2 langsung sebagai pembalap tercepat.
Pembalap Blu Cru Yamaha itu keluar dari pit dengan cepat di awal sesi, mencatatkan waktu 1 menit 22,260 detik - rekor baru di Saxony untuk pembalap Boscoscuro tersebut.
Guevara kemudian menghabiskan sebagian besar sesi Practice di pit, kembali ke lintasan di akhir sesi jika diperlukan balasan. Pada akhirnya itu tidak diperlukan, karena catatan waktunya tetap berada di puncak timesheets.
Pada saat yang sama, juga pada lap cepat pertama mereka, Ivan Ortola mencatatkan waktu terbaik kedua, hanya 0,036 detik lebih lambat dari Guevara sebagai Kalex teratas.
Tidak hanya Guevara dan Ortola, David Alonso juga mengamankan posisi ketiga untuk Aspar lewat percobaan pertamanya di sesi Practice.
Dengan sisa waktu empat menit, terjadi aksi di dekat puncak klasemen saat pembalap Liqui Moly Dynavolt Intact GP, Senna Agius, bergerak dari posisi keenam ke keempat. Hal itu mendorong rekan setimnya, Manuel Gonzalez, mundur ke posisi kelima.
Pemimpin klasemen kejuaraan itu sebelumnya berada di posisi keempat setelah turun ke posisi ke-17 karena menggunakan ban bekas.
Gonzalez kembali ke pit untuk mengganti ban dan langsung melaju lebih cepat, tetapi setiap lap berikutnya semakin lambat, memungkinkan Agius untuk maju sementara pembalap bernomor 18 itu kembali ke pit, tampak frustrasi dengan kemajuannya.
Filip Salac sempat berada di posisi keempat selama sebagian besar sesi, tetapi tergeser ke posisi keenam untuk American Racing oleh duo Dynavolt.
Alex Escrig mengalami masalah di sesi pertama dan terlempar keluar dari posisi kualifikasi sebelum lima menit terakhir menunjukkan peningkatan performa dari pembalap Forward tersebut, bergerak dari posisi ke-18 ke posisi keenam, hanya kehilangan satu posisi untuk menyelesaikan hari itu di urutan ketujuh.
Tony Arbolino menjadi yang tercepat kedelapan untuk Reds Fantic Racing, tepat di depan Deniz Oncu, dalam kembalinya yang emosional ke lintasan bagi tim Marc VDS, sesi pertama mereka di Moto2 sejak meninggalnya pemilik tim, Marc van der Straten.
Sepuluh besar dilengkapi oleh Taiyo Furusato yang bangkit kembali, pembalap rookie terbaik untuk Idemitsu Honda Team Asia, setelah hanya berada di posisi ke-21 di FP1, tetapi menjadi pembalap pertama yang terpaut lebih dari setengah detik dari rekor lap baru.
Kecemerlangan Furosato juga diikuti rekan setimnya, Mario Aji, yang berhasil mengamankan posisi ke-13 pada balapan pertamanya kembali dari cedera, dan memastikan tempat langsung di Q2 pada hari Sabtu.
Moto2 Jerman 2026 - Sachsenring - Hasil Sesi Practice
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Sasis)
|Laptime/Gap
|1
|Izan Guevara
|SPA
|BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)
|1m 22.260s
|2
|Ivan Ortola
|SPA
|QJMOTOR - R.O.M.E.A - MSI (Kalex)
|+0.036s
|3
|David Alonso
|COL
|CFMOTO Azul Marino Aspar Team (Kalex)
|+0.215s
|4
|Senna Agius
|AUS
|LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex)
|+0.302s
|5
|Manuel Gonzalez
|SPA
|LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex)
|+0.307s
|6
|Filip Salac
|CZE
|OnlyFans American Racing Team (Kalex)
|+0.336s
|7
|Alex Escrig
|SPA
|KLINT Racing Team (Forward)
|+0.374s
|8
|Tony Arbolino
|ITA
|REDS Fantic Racing (Kalex)
|+0.398s
|9
|Deniz Oncu
|TUR
|ELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro)
|+0.498s
|10
|Taiyo Furusato
|JPN
|Idemitsu Honda Team Asia (Kalex)
|+0.616s
|11
|Joe Roberts
|USA
|OnlyFans American Racing Team (Kalex)
|+0.656s
|12
|Daniel Holgado
|SPA
|CFMOTO Azul Marino Aspar Team (Kalex)
|+0.677s
|13
|Mario Aji
|INA
|Idemitsu Honda Team Asia (Kalex)
|+0.717s
|14
|Collin Veijer
|NED
|Red Bull KTM Ajo (Kalex)
|=0.747s
|15
|Jose Antonio Rueda
|SPA
|Red Bull KTM Ajo (Kalex)
|+0.747s
|16
|Luca Lunetta
|ITA
|MB Conveyors SpeedRS Team (Boscoscuro)
|+0.878s
|17
|Sergio Garcia
|SPA
|ITALJET Gresini Moto2 (Kalex)
|+0.897s
|18
|Celestino Vietti
|ITA
|MB Conveyors SpeedRS Team (Boscoscuro)
|+0.897s
|19
|Ayumu Sasaki
|JPN
|Momoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex)
|+0.940s
|20
|Xabi Zurutuza
|SPA
|KLINT Racing Team (Forward)
|+0.962s
|21
|Alberto Ferrandez
|SPA
|BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)
|+0.998s
|22
|Adrian Huertas
|SPA
|Italtrans Racing Team (Kalex)
|+0.998s
|23
|Aron Canet
|SPA
|ELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro)
|+1.070s
|24
|Angel Piqueras
|SPA
|QJMOTOR - R.O.M.E.A - MSI (Kalex)
|+1.101s
|25
|Zonta van den Goorbergh
|NED
|Momoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex)
|+1.175s
|26
|Jorge Navarro
|SPA
|REDS Fantic Racing (Kalex)
|+1.363s
|27
|Milan Pawelec
|POL
|ITALJET Gresini Moto2 (Kalex)
|+2.873s
Rekor resmi Moto2 Sachsenring:
Lap tercepat: Izan Guevara (Practice, 2026) 1m 22.260s
Rekor pole: Celestino Vietti (2024) 1m 22.778s
Lap balapan tercepat: Diogo Moreira (2025) 1m 23.270s
Free Practice 1
Sesi pertama untuk kelas ini di Jerman menyaksikan Gonzalez melakukan peningkatan di akhir sesi untuk melompat dari posisi ketujuh ke ketiga dan ke puncak daftar waktu saat pemimpin klasemen kejuaraan tersebut mulai menunjukkan performa terbaiknya.
Arbolino berada di posisi terdekat dengan catatan waktunya, tepat di depan Agius dengan motor Dynavolt kedua.
Di belakang trio motor Kalex terdapat trio Boscoscuro - dengan Vietti juga melakukan peningkatan di akhir sesi untuk naik dari posisi ke-10 ke keempat, mengungguli Guevara di posisi kelima dan Oncu di posisi keenam.
Alonso berada di posisi ketujuh, dengan Lunetta sebagai rookie terbaik di posisi ke-12, satu posisi di depan Alberto Ferrandez.
Mario Aji berada di posisi ke-17 pada sesi pertamanya setelah kembali beraksi sejak Le Mans
Terjadi insiden jatuh yang dialami Ayumu Sasaki (ke-20) dan Vietti tepat di akhir sesi, saat bendera finis dikibarkan.
Baik Holgado (ke-9) dan Escrig (ke-18) mengalami masalah yang membuat mereka masuk pit di awal sesi.
Moto2 Jerman 2026 - Sachsenring - Hasil Free Practice 1
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Sasis)
|Laptime/Gap
|1
|Manuel Gonzalez
|SPA
|LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex)
|1m 22.483s
|2
|Tony Arbolino
|ITA
|REDS Fantic Racing (Kalex)
|+0.165s
|3
|Senna Agius
|AUS
|LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex)
|+0.212s
|4
|Celestino Vietti
|ITA
|MB Conveyors SpeedRS Team (Boscoscuro)
|+0.294s
|5
|Izan Guevara
|SPA
|BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)
|+0.404s
|6
|Deniz Oncu
|TUR
|ELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro)
|+0.458s
|7
|David Alonso
|COL
|CFMOTO Azul Marino Aspar Team (Kalex)
|+0.542s
|8
|Filip Salac
|CZE
|OnlyFans American Racing Team (Kalex)
|+0.543s
|9
|Daniel Holgado
|SPA
|CFMOTO Azul Marino Aspar Team (Kalex)
|+0.701s
|10
|Collin Veijer
|NED
|Red Bull KTM Ajo (Kalex)
|+0.725s
|11
|Ivan Ortola
|SPA
|QJMOTOR - R.O.M.E.A - MSI (Kalex)
|+0.895s
|12
|Luca Lunetta
|ITA
|MB Conveyors SpeedRS Team (Boscoscuro)
|+0.943s
|13
|Alberto Ferrandez
|SPA
|BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)
|+1.008s
|14
|Joe Roberts
|USA
|OnlyFans American Racing Team (Kalex)
|+1.055s
|15
|Xabi Zurutuza
|SPA
|KLINT Racing Team (Forward)
|+1.125s
|16
|Adrian Huertas
|SPA
|Italtrans Racing Team (Kalex)
|+1.129s
|17
|Mario Aji
|INA
|Idemitsu Honda Team Asia (Kalex)
|+1.137s
|18
|Alex Escrig
|SPA
|KLINT Racing Team (Forward)
|+1.258s
|19
|Jose Antonio Rueda
|SPA
|Red Bull KTM Ajo (Kalex)
|+1.264s
|20
|Ayumu Sasaki
|JPN
|Momoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex)
|+1.438s
|21
|Taiyo Furusato
|JPN
|Idemitsu Honda Team Asia (Kalex)
|+1.448s
|22
|Sergio Garcia
|SPA
|ITALJET Gresini Moto2 (Kalex)
|+1.451s
|23
|Aron Canet
|SPA
|ELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro)
|+1.490s
|24
|Jorge Navarro
|SPA
|REDS Fantic Racing (Kalex)
|+1.515s
|25
|Zonta van den Goorbergh
|NED
|Momoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex)
|+1.600s
|26
|Angel Piqueras
|SPA
|QJMOTOR - R.O.M.E.A - MSI (Kalex)
|+1.917s
|27
|Milan Pawelec
|POL
|ITALJET Gresini Moto2 (Kalex)
|+3.765s