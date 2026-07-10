Moto2 Jerman 2026: Hasil Latihan Jumat dari Sirkuit Sachsenring

Sesi Practice Moto2 Jerman 2026 ditutup dengan Izan Guevara memecahkan rekor lap Sachsenring untuk mengamankan slot Q2 langsung sebagai pembalap tercepat.

Pembalap Blu Cru Yamaha itu keluar dari pit dengan cepat di awal sesi, mencatatkan waktu 1 menit 22,260 detik - rekor baru di Saxony untuk pembalap Boscoscuro tersebut.

Guevara kemudian menghabiskan sebagian besar sesi Practice di pit, kembali ke lintasan di akhir sesi jika diperlukan balasan. Pada akhirnya itu tidak diperlukan, karena catatan waktunya tetap berada di puncak timesheets.

Pada saat yang sama, juga pada lap cepat pertama mereka, Ivan Ortola mencatatkan waktu terbaik kedua, hanya 0,036 detik lebih lambat dari Guevara sebagai Kalex teratas.

Tidak hanya Guevara dan Ortola, David Alonso juga mengamankan posisi ketiga untuk Aspar lewat percobaan pertamanya di sesi Practice.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Dengan sisa waktu empat menit, terjadi aksi di dekat puncak klasemen saat pembalap Liqui Moly Dynavolt Intact GP, Senna Agius, bergerak dari posisi keenam ke keempat. Hal itu mendorong rekan setimnya, Manuel Gonzalez, mundur ke posisi kelima.

Pemimpin klasemen kejuaraan itu sebelumnya berada di posisi keempat setelah turun ke posisi ke-17 karena menggunakan ban bekas.

Gonzalez kembali ke pit untuk mengganti ban dan langsung melaju lebih cepat, tetapi setiap lap berikutnya semakin lambat, memungkinkan Agius untuk maju sementara pembalap bernomor 18 itu kembali ke pit, tampak frustrasi dengan kemajuannya.

Filip Salac sempat berada di posisi keempat selama sebagian besar sesi, tetapi tergeser ke posisi keenam untuk American Racing oleh duo Dynavolt.

Alex Escrig mengalami masalah di sesi pertama dan terlempar keluar dari posisi kualifikasi sebelum lima menit terakhir menunjukkan peningkatan performa dari pembalap Forward tersebut, bergerak dari posisi ke-18 ke posisi keenam, hanya kehilangan satu posisi untuk menyelesaikan hari itu di urutan ketujuh.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Tony Arbolino menjadi yang tercepat kedelapan untuk Reds Fantic Racing, tepat di depan Deniz Oncu, dalam kembalinya yang emosional ke lintasan bagi tim Marc VDS, sesi pertama mereka di Moto2 sejak meninggalnya pemilik tim, Marc van der Straten.

Sepuluh besar dilengkapi oleh Taiyo Furusato yang bangkit kembali, pembalap rookie terbaik untuk Idemitsu Honda Team Asia, setelah hanya berada di posisi ke-21 di FP1, tetapi menjadi pembalap pertama yang terpaut lebih dari setengah detik dari rekor lap baru.

Kecemerlangan Furosato juga diikuti rekan setimnya, Mario Aji, yang berhasil mengamankan posisi ke-13 pada balapan pertamanya kembali dari cedera, dan memastikan tempat langsung di Q2 pada hari Sabtu.

Moto2 Jerman 2026 - Sachsenring - Hasil Sesi Practice Pos Pembalap NAT Tim (Sasis) Laptime/Gap 1 Izan Guevara SPA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro) 1m 22.260s 2 Ivan Ortola SPA QJMOTOR - R.O.M.E.A - MSI (Kalex) +0.036s 3 David Alonso COL CFMOTO Azul Marino Aspar Team (Kalex) +0.215s 4 Senna Agius AUS LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex) +0.302s 5 Manuel Gonzalez SPA LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex) +0.307s 6 Filip Salac CZE OnlyFans American Racing Team (Kalex) +0.336s 7 Alex Escrig SPA KLINT Racing Team (Forward) +0.374s 8 Tony Arbolino ITA REDS Fantic Racing (Kalex) +0.398s 9 Deniz Oncu TUR ELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro) +0.498s 10 Taiyo Furusato JPN Idemitsu Honda Team Asia (Kalex) +0.616s 11 Joe Roberts USA OnlyFans American Racing Team (Kalex) +0.656s 12 Daniel Holgado SPA CFMOTO Azul Marino Aspar Team (Kalex) +0.677s 13 Mario Aji INA Idemitsu Honda Team Asia (Kalex) +0.717s 14 Collin Veijer NED Red Bull KTM Ajo (Kalex) =0.747s 15 Jose Antonio Rueda SPA Red Bull KTM Ajo (Kalex) +0.747s 16 Luca Lunetta ITA MB Conveyors SpeedRS Team (Boscoscuro) +0.878s 17 Sergio Garcia SPA ITALJET Gresini Moto2 (Kalex) +0.897s 18 Celestino Vietti ITA MB Conveyors SpeedRS Team (Boscoscuro) +0.897s 19 Ayumu Sasaki JPN Momoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex) +0.940s 20 Xabi Zurutuza SPA KLINT Racing Team (Forward) +0.962s 21 Alberto Ferrandez SPA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro) +0.998s 22 Adrian Huertas SPA Italtrans Racing Team (Kalex) +0.998s 23 Aron Canet SPA ELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro) +1.070s 24 Angel Piqueras SPA QJMOTOR - R.O.M.E.A - MSI (Kalex) +1.101s 25 Zonta van den Goorbergh NED Momoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex) +1.175s 26 Jorge Navarro SPA REDS Fantic Racing (Kalex) +1.363s 27 Milan Pawelec POL ITALJET Gresini Moto2 (Kalex) +2.873s

Rekor resmi Moto2 Sachsenring:

Lap tercepat: Izan Guevara (Practice, 2026) 1m 22.260s

Rekor pole: Celestino Vietti (2024) 1m 22.778s

Lap balapan tercepat: Diogo Moreira (2025) 1m 23.270s

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Free Practice 1

Sesi pertama untuk kelas ini di Jerman menyaksikan Gonzalez melakukan peningkatan di akhir sesi untuk melompat dari posisi ketujuh ke ketiga dan ke puncak daftar waktu saat pemimpin klasemen kejuaraan tersebut mulai menunjukkan performa terbaiknya.

Arbolino berada di posisi terdekat dengan catatan waktunya, tepat di depan Agius dengan motor Dynavolt kedua.

Di belakang trio motor Kalex terdapat trio Boscoscuro - dengan Vietti juga melakukan peningkatan di akhir sesi untuk naik dari posisi ke-10 ke keempat, mengungguli Guevara di posisi kelima dan Oncu di posisi keenam.

Alonso berada di posisi ketujuh, dengan Lunetta sebagai rookie terbaik di posisi ke-12, satu posisi di depan Alberto Ferrandez.

Mario Aji berada di posisi ke-17 pada sesi pertamanya setelah kembali beraksi sejak Le Mans

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Terjadi insiden jatuh yang dialami Ayumu Sasaki (ke-20) dan Vietti tepat di akhir sesi, saat bendera finis dikibarkan.

Baik Holgado (ke-9) dan Escrig (ke-18) mengalami masalah yang membuat mereka masuk pit di awal sesi.