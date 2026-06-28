Moto2 Belanda 2026: Alonso Menangi Pertarungan Mendebarkan di Assen

Moto2 Belanda 2026 diwarnai pertarungan sengit sampai garis finis, dengan David Alonso mengungguli duet Intact GP untuk kemenangan pertamanya musim ini.

Alonso memulai balapan dari posisi pole untuk kedua kalinya berturut-turut, tetapi tidak mempertahankan posisinya yang direbut oleh Alberto Ferrandez di awal balapan.

Pembalap CFMoto Azul Marina Aspar itu mampu kembali ke depan, hanya memberi jalan kepada Manuel Gonzalez untuk melihat rivalnya di lap ke-17.

Senna Agius kemudian terlibat dalam pertarungan kemenangan setelah melakukan upaya luar biasa untuk bergabung dalam pertarungan tiga arah memperebutkan kemenangan di Belanda.

Tikungan terakhir memberikan gambaran tentang apa yang akan terjadi di 'katedral kecepatan' di akhir lap kedua terakhir, dengan kontak di antara kelompok pembalap, yang berakhir saat mereka mendekat, dengan Gonzalez di depan Alonso dan Agius.

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Gonzalez mencoba bertahan di lap terakhir, tetapi pendekatannya terlalu konservatif - memberi Alonso kesempatan untuk menyalip dari sisi luar, menghalangi jalur pembalap Liqui Moly Dynavolt Intact GP tersebut, untuk meraih kemenangan pertama di tahun 2026 bagi pembalap Kolombia itu.

Gonzalez meraih poin kejuaraan yang solid di posisi kedua, hanya terpaut 0,024 detik, dengan rekan setimnya Agius ikut bertarung saat ketiganya tiba di tikungan untuk terakhir kalinya, melengkapi podium di posisi ketiga yang diraih dengan susah payah.

Izan Guevara menjadi yang terbaik di antara pembalap lainnya untuk Blu Cru Pramac Yamaha, di posisi keempat, unggul jauh dari pemenang asal Ceko, Ivan Ortola, yang kali ini berada di posisi kelima untuk QJMotor -Xeramic - MSI, sebuah comeback besar dari posisi ke-16 di grid.

Daniel Holgado finis di urutan keenam setelah menyelesaikan penalti pelanggaran batas lintasan, dengan Aspar kedua.

Adrian Huertas naik satu posisi ke urutan ketujuh setelah bencana penalti bagi Alex Escrig. Pembalap Forward itu mendapat penalti pelanggaran batas lintasan di awal balapan, yang kemudian digandakan setelah tidak diambil.

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Satu putaran di lintasan mengurangi penaltinya menjadi setengah, tetapi kemudian pembalap Spanyol itu tidak menyelesaikan sisa putaran, sehingga pengawas balapan menggandakan penaltinya lagi.

Escrig melewati garis finis di urutan ketujuh, tetapi karena penaltinya masih berlaku, penalti tersebut diubah menjadi penalti "ride through" karena tidak menyelesaikan putaran, waktu yang ditambahkan menurunkan nomor 11 ke posisi 24.

Kejadian itu membuat Adrian Huertas naik ke posisi ketujuh untuk Italtrans, dan Filip Salac ke posisi kedelapan untuk American Racing.

Collin Veijer menjadi pembalap tuan rumah terbaik di Belanda, menempati posisi kesembilan di Assen setelah revisi klasemen akhir untuk Red Bull KTM Ajo.

Ferrandez juga mendapat penalti long lap di akhir balapan. Setelah memimpin balapan untuk pertama kalinya, pembalap Blu Cru Pramac Yamaha itu tetap menjadi rookie terbaik di posisi kesepuluh setelah tiga detik penaltinya ditambahkan.

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Tony Arbolino maju dari posisi ke-18 di grid ke posisi kesebelas untuk REDS Fantic Racing, dengan Luca Lunetta juga bergerak ke arah yang benar, menjadi yang terbaik dari lulusan Moto3 di posisi ke-12 setelah melaju dari posisi ke-23 untuk HDR Speed ​​RS.

Pembalap Belanda kedua di kelas ini, Zonta van den Goorbergh, finis di posisi ke-13 untuk Momoven Idrofoglia RW Racing, di depan pembalap rookie QJMotor, Angel Piqueras, di posisi ke-14. Joe Roberts kembali ke posisi terakhir untuk American Racing setelah turun ke posisi terakhir karena penalti akibat start curang.

Jacob Roulstone melanjutkan perannya sebagai pengganti Mario Aji yang cedera, finis di posisi ke-22 untuk Honda Team Asia.

Hasil runner-upnya di Assen membuat Gonzalez kini unggul 57,5 ​​poin, kini dengan 185,5 poin.

Guevara masih menjadi saingan terdekatnya dengan 126 poin, sementara Agius naik satu posisi dan semakin mendekat dengan 123 poin. David Alonso juga naik satu posisi di urutan keempat secara keseluruhan dengan 116 poin, sementara Vietti turun ke posisi kelima, tetap dengan 109 poin setelah gagal finis.

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Rueda tetap berada di puncak klasemen pemain rookie, di posisi ke-17 dengan 19 poin, sementara Ferrandez mendekat, kini berada di posisi ke-19 secara keseluruhan dengan 14,5 poin.

Rekor resmi Moto2 Belanda:

Lap tercepat: Diogo Moreira (2025) 1m 34.777s

Lap balapan tercepat: Diogo Moreira (2025) 1m 35.580s