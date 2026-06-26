Moto2 Belanda 2026: Hasil Latihan Jumat di Sirkuit Assen

David Alonso mengatasi panasnya Assen untuk memimpin sesi Practice Moto2 Belanda 2026, dan mengamankan satu tempat langsung ke Q2.

Pembalap Aspar itu dikutin pembalap di belakang, tapi memiliki trek yang kosong di depannya saat ia mencatat laptime 1 menit 36,154 detik untuk naik dari P10 ke puncak timesheets pada empat menit terakhir. Bendera kuning yang berkibar akibat beberapa kecelakaan membatalkan upaya rival memperbaiki catatan waktu, dan ia finis di depan untuk putaran kedua berturut-turut pada hari Jumat.

Pemimpin klasemen kejuaraan, Manuel Gonzalez, hampir menyamai catatan waktu tersebut, dengan waktunya untuk Liqui Moly Dynavolt Intact GP hanya 0,009 detik lebih lambat.

Tony Arbolino berada di puncak papan catatan waktu sebelum Alonso dan Gonzalez mengambil alih secara bergantian, dengan pembalap Fantic Racing itu turun ke posisi ketiga di garis finis setelah mengejar Gonzalez di sekitar lintasan Assen TT.

Sebelumnya di Sesi Latihan, Senna Agius juga sempat memimpin dengan motor Dynavolt kedua, dan finis di posisi keempat.

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Kisah serupa terjadi pada Daniel Holgado, yang kembali dan memperbaiki catatan waktunya dengan motor Aspar kedua untuk mengamankan posisi kelima.

Alex Escrig menjadi pembalap Forward terbaik di belakang lima pembalap Kalex yang lebih cepat, di posisi keenam.

Taiyo Furusato hanya berada di posisi ke-26 pada sesi pembuka, tetapi lapnya di belakang Ivan Ortola, dengan lima belas menit tersisa, membuatnya berada di puncak sesi yang ketat, sebelum turun ke posisi ketujuh - pembalap rookie terbaik di sesi tersebut setelah melakukan manuver slipstream yang cerdas untuk Idemitsu Honda Team Asia.

Juara balapan asal Ceko, Ortola, finis satu posisi lebih belakang di urutan kedelapan untuk QJMotor - Xeramic - MSI setelah kecelakaan membuatnya turun peringkat.

Filip Salac, yang baru saja meraih podium di kandangnya di Brno, berada di urutan kesembilan setelah melakukan dorongan di akhir sesi dengan motor American Racing, sementara Adrian Huertas melengkapi sepuluh besar untuk Italtrans.

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Collin Veijer mengamankan posisi kesebelas dan lolos ke Q2 menjelang balapan kandangnya untuk Red Bull KTM Ajo, tepat di depan penantang gelar Izan Guevara, yang frustrasi di posisi ke-12 untuk Blu Cru Pramac Yamaha - pembalap Boscoscuro terbaik pada hari Jumat.

Sisa tempat lolos langsung ke Q2 diraih oleh Joe Roberts, dengan motor American Racing kedua di posisi ke-13 dan Aron Canet di posisi ke-14 untuk ELF Marc VDS.

Mario Aji masih tetap absen di Assen, dan posisinya kembali digantikan oleh Jacob Roulstone, yang berada di posisi ke-25.

Moto2 Belanda 2026 - Assen - Hasil sesi Practice Pos Pembalap NAT Tim (Sasis) Lap/Gap 1 David Alonso COL CFMOTO Azul Marino Aspar Team (Kalex) 1m 36.154s 2 Manuel Gonzalez SPA LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex) +0.009s 3 Tony Arbolino ITA REDS Fantic Racing (Kalex) +0.064s 4 Senna Agius AUS LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex) +0.117s 5 Daniel Holgado SPA CFMOTO Azul Marino Aspar Team (Kalex) +0.164s 6 Alex Escrig SPA KLINT Racing Team (Forward) +0.165s 7 Taiyo Furusato JPN Idemitsu Honda Team Asia (Kalex) +0.179s 8 Ivan Ortola SPA QJMOTOR - Xeramic - MSI (Kalex) +0.227s 9 Filip Salac CZE OnlyFans American Racing Team (Kalex) +0.251s 10 Adrian Huertas SPA Italtrans Racing Team (Kalex) +0.256s 11 Collin Veijer NED Red Bull KTM Ajo (Kalex) +0.301s 12 Izan Guevara SPA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro) +0.310s 13 Aron Canet SPA ELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro) +0.319s 14 Joe Roberts USA OnlyFans American Racing Team (Kalex) +0.392s 15 Zonta van den Goorbergh NED Momoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex) +0.459s 16 Deniz Oncu TUR ELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro) +0.514s 17 Alberto Ferrandez SPA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro) +0.524s 18 Daniel Munoz SPA Italtrans Racing Team (Kalex) +0.534s 19 Sergio Garcia SPA ITALJET Gresini Moto2 (Kalex) +0.710s 20 Jose Antonio Rueda SPA Red Bull KTM Ajo (Kalex) +0.836s 21 Angel Piqueras SPA QJMOTOR - Xeramic - MSI (Kalex) +0.924s 22 Ayumu Sasaki JPN Momoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex) +0.998s 23 Xabi Zurutuza SPA KLINT Racing Team (Forward) +1.047s 24 Luca Lunetta ITA HDR SpeedRS Team (Boscoscuro) +1.134s 25 Jacob Roulstone AUS Idemitsu Honda Team Asia (Kalex) +1.150s 26 Milan Pawelec POL ITALJET Gresini Moto2 (Kalex) +1.258s 27 Jorge Navarro SPA REDS Fantic Racing (Kalex) +1.298s 28 Celestino Vietti ITA HDR SpeedRS Team (Boscoscuro) No Time

Rekor resmi Moto2 Belanda:

Lap tercepat: Diogo Moreira (2025) 1m 34.777s

Lap balapan tercepat: Diogo Moreira (2025) 1m 35.580s

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Free Practice 1

Sesi pembuka berakhir dengan Gonzalez memimpin, seperti yang telah dilakukannya seminggu yang lalu di Republik Ceko.

Alonso mengambil alih posisi terdepan sesaat sebelumnya dalam sesi FP1 yang kompetitif, dengan Agius yang berada di posisi ketiga juga memimpin catatan waktu selama sesi tersebut.

Salac berada di urutan keempat tercepat, dengan Vietti membangun waktu di lintasan, mengatasi beberapa kesulitan awal untuk menjadi yang terbaik di Boscoscuro di posisi kelima. Escrig adalah yang terbaik dari para pembalap Forward di posisi keenam, tetapi terpaut lebih dari setengah detik dari waktu tercepat.

Veijer memulai akhir pekan balapan kandangnya dengan posisi kedua belas - tepat di belakang Canet yang jauh lebih baik, sementara Ferrandez menjadi rookie terbaik di sesi pembuka di posisi ke-15, Lunetta adalah yang terbaik dari lulusan Moto3 di posisi ke-17.

Navarro berada di posisi tertinggi dari tiga pembalap pengganti untuk Assen di posisi ke-19, tepat di depan Pawelec.

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