Moto2 Belanda 2026: Hasil Latihan Jumat di Sirkuit Assen

Hasil lengkap latihan Jumat untuk Moto2 Belanda 2026 di Sirkuit Assen, putaran 10 dari 22.

David Alonso, Moto2, 2026
David Alonso, Moto2, 2026
© Gold & Goose
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David Alonso mengatasi panasnya Assen untuk memimpin sesi Practice Moto2 Belanda 2026, dan mengamankan satu tempat langsung ke Q2.

Pembalap Aspar itu dikutin pembalap di belakang, tapi memiliki trek yang kosong di depannya saat ia mencatat laptime 1 menit 36,154 detik untuk naik dari P10 ke puncak timesheets pada empat menit terakhir. Bendera kuning yang berkibar akibat beberapa kecelakaan membatalkan upaya rival memperbaiki catatan waktu, dan ia finis di depan untuk putaran kedua berturut-turut pada hari Jumat.

Pemimpin klasemen kejuaraan, Manuel Gonzalez, hampir menyamai catatan waktu tersebut, dengan waktunya untuk Liqui Moly Dynavolt Intact GP hanya 0,009 detik lebih lambat.

Tony Arbolino berada di puncak papan catatan waktu sebelum Alonso dan Gonzalez mengambil alih secara bergantian, dengan pembalap Fantic Racing itu turun ke posisi ketiga di garis finis setelah mengejar Gonzalez di sekitar lintasan Assen TT.

Sebelumnya di Sesi Latihan, Senna Agius juga sempat memimpin dengan motor Dynavolt kedua, dan finis di posisi keempat.

Kisah serupa terjadi pada Daniel Holgado, yang kembali dan memperbaiki catatan waktunya dengan motor Aspar kedua untuk mengamankan posisi kelima.

Alex Escrig menjadi pembalap Forward terbaik di belakang lima pembalap Kalex yang lebih cepat, di posisi keenam.

Taiyo Furusato hanya berada di posisi ke-26 pada sesi pembuka, tetapi lapnya di belakang Ivan Ortola, dengan lima belas menit tersisa, membuatnya berada di puncak sesi yang ketat, sebelum turun ke posisi ketujuh - pembalap rookie terbaik di sesi tersebut setelah melakukan manuver slipstream yang cerdas untuk Idemitsu Honda Team Asia.

Juara balapan asal Ceko, Ortola, finis satu posisi lebih belakang di urutan kedelapan untuk QJMotor - Xeramic - MSI setelah kecelakaan membuatnya turun peringkat.

Filip Salac, yang baru saja meraih podium di kandangnya di Brno, berada di urutan kesembilan setelah melakukan dorongan di akhir sesi dengan motor American Racing, sementara Adrian Huertas melengkapi sepuluh besar untuk Italtrans.

Collin Veijer mengamankan posisi kesebelas dan lolos ke Q2 menjelang balapan kandangnya untuk Red Bull KTM Ajo, tepat di depan penantang gelar Izan Guevara, yang frustrasi di posisi ke-12 untuk Blu Cru Pramac Yamaha - pembalap Boscoscuro terbaik pada hari Jumat.

Sisa tempat lolos langsung ke Q2 diraih oleh Joe Roberts, dengan motor American Racing kedua di posisi ke-13 dan Aron Canet di posisi ke-14 untuk ELF Marc VDS.

Mario Aji masih tetap absen di Assen, dan posisinya kembali digantikan oleh Jacob Roulstone, yang berada di posisi ke-25.

Moto2 Belanda 2026 - Assen - Hasil sesi Practice

PosPembalapNATTim (Sasis)Lap/Gap
1David Alonso COLCFMOTO Azul Marino Aspar Team (Kalex)1m 36.154s
2Manuel GonzalezSPALIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex)+0.009s
3Tony ArbolinoITAREDS Fantic Racing (Kalex)+0.064s
4Senna AgiusAUSLIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex)+0.117s
5Daniel HolgadoSPACFMOTO Azul Marino Aspar Team (Kalex)+0.164s
6Alex Escrig SPAKLINT Racing Team (Forward)+0.165s
7Taiyo FurusatoJPNIdemitsu Honda Team Asia (Kalex)+0.179s
8Ivan OrtolaSPAQJMOTOR - Xeramic - MSI  (Kalex)+0.227s
9Filip SalacCZEOnlyFans American Racing Team (Kalex)+0.251s
10Adrian HuertasSPAItaltrans Racing Team (Kalex)+0.256s
11Collin VeijerNEDRed Bull KTM Ajo (Kalex)+0.301s
12Izan GuevaraSPABLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)+0.310s
13Aron CanetSPAELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro)+0.319s
14Joe RobertsUSAOnlyFans American Racing Team (Kalex)+0.392s
15Zonta van den GoorberghNEDMomoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex)+0.459s
16Deniz OncuTURELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro)+0.514s
17Alberto FerrandezSPABLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)+0.524s
18Daniel MunozSPAItaltrans Racing Team (Kalex)+0.534s
19Sergio GarciaSPAITALJET Gresini Moto2 (Kalex)+0.710s
20Jose Antonio RuedaSPARed Bull KTM Ajo (Kalex)+0.836s
21Angel PiquerasSPAQJMOTOR - Xeramic - MSI (Kalex)+0.924s
22Ayumu SasakiJPNMomoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex)+0.998s
23Xabi ZurutuzaSPAKLINT Racing Team (Forward)+1.047s
24Luca LunettaITAHDR SpeedRS Team (Boscoscuro)+1.134s
25Jacob RoulstoneAUSIdemitsu Honda Team Asia (Kalex)+1.150s
26Milan PawelecPOLITALJET Gresini Moto2 (Kalex)+1.258s
27Jorge NavarroSPAREDS Fantic Racing (Kalex)+1.298s
28Celestino ViettiITAHDR SpeedRS Team (Boscoscuro)No Time

Rekor resmi Moto2 Belanda:
Lap tercepat: Diogo Moreira (2025) 1m 34.777s
Lap balapan tercepat: Diogo Moreira (2025) 1m 35.580s

Free Practice 1

Sesi pembuka berakhir dengan Gonzalez memimpin, seperti yang telah dilakukannya seminggu yang lalu di Republik Ceko.

Alonso mengambil alih posisi terdepan sesaat sebelumnya dalam sesi FP1 yang kompetitif, dengan Agius yang berada di posisi ketiga juga memimpin catatan waktu selama sesi tersebut.

Salac berada di urutan keempat tercepat, dengan Vietti membangun waktu di lintasan, mengatasi beberapa kesulitan awal untuk menjadi yang terbaik di Boscoscuro di posisi kelima. Escrig adalah yang terbaik dari para pembalap Forward di posisi keenam, tetapi terpaut lebih dari setengah detik dari waktu tercepat.

Veijer memulai akhir pekan balapan kandangnya dengan posisi kedua belas - tepat di belakang Canet yang jauh lebih baik, sementara Ferrandez menjadi rookie terbaik di sesi pembuka di posisi ke-15, Lunetta adalah yang terbaik dari lulusan Moto3 di posisi ke-17.

Navarro berada di posisi tertinggi dari tiga pembalap pengganti untuk Assen di posisi ke-19, tepat di depan Pawelec.

Moto2 Belanda 2026 - Assen - Hasil Free Practice 1

PosPembalapNATTim (Sasis)Lap/Gap
1Manuel GonzalezSPALIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex)1m 35.719s
2David Alonso COLCFMOTO Azul Marino Aspar Team (Kalex)+0.183s
3Senna AgiusAUSLIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex)+0.199s
4Filip SalacCZEOnlyFans American Racing Team (Kalex)+0.358s
5Celestino ViettiITAHDR SpeedRS Team (Boscoscuro)+0.416s
6Alex Escrig SPAKLINT Racing Team (Forward)+0.464s
7Tony ArbolinoITAREDS Fantic Racing (Kalex)+0.499s
8Daniel HolgadoSPACFMOTO Azul Marino Aspar Team (Kalex)+0.544s
9Ivan OrtolaSPAQJMOTOR - Xeramic - MSI  (Kalex)+0.603s
10Izan GuevaraSPABLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)+0.649s
11Aron CanetSPAELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro)+0.675s
12Collin VeijerNEDRed Bull KTM Ajo (Kalex)+0.706s
13Joe RobertsUSAOnlyFans American Racing Team (Kalex)+0.857s
14Adrian HuertasSPAItaltrans Racing Team (Kalex)+0.879s
15Alberto FerrandezSPABLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)+0.944s
16Daniel MunozSPAItaltrans Racing Team (Kalex)+0.949s
17Luca LunettaITAHDR SpeedRS Team (Boscoscuro)+1.028s
18Deniz OncuTURELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro)+1.120s
19Jorge NavarroSPAREDS Fantic Racing (Kalex)+1.263s
20Milan PawelecPOLITALJET Gresini Moto2 (Kalex)+1.294s
21Zonta van den GoorberghNEDMomoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex)+1.339s
22Sergio GarciaSPAITALJET Gresini Moto2 (Kalex)+1.366s
23Ayumu SasakiJPNMomoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex)+1.367s
24Xabi ZurutuzaSPAKLINT Racing Team (Forward)+1.411s
25Jose Antonio RuedaSPARed Bull KTM Ajo (Kalex)+1.430s
26Taiyo FurusatoJPNIdemitsu Honda Team Asia (Kalex)+1.693s
27Jacob RoulstoneAUSIdemitsu Honda Team Asia (Kalex)+2.066s
28Angel PiquerasSPAQJMOTOR - Xeramic - MSI (Kalex)+2.248s

In this article

2026
TT Circuit Assen, Dutch TT, Assen, The Netherlands
Netherlands
Moto2
Moto2 Belanda 2026: Hasil Latihan Jumat di Sirkuit Assen
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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