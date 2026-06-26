Moto2 Belanda 2026: Hasil Latihan Jumat di Sirkuit Assen
Hasil lengkap latihan Jumat untuk Moto2 Belanda 2026 di Sirkuit Assen, putaran 10 dari 22.
David Alonso mengatasi panasnya Assen untuk memimpin sesi Practice Moto2 Belanda 2026, dan mengamankan satu tempat langsung ke Q2.
Pembalap Aspar itu dikutin pembalap di belakang, tapi memiliki trek yang kosong di depannya saat ia mencatat laptime 1 menit 36,154 detik untuk naik dari P10 ke puncak timesheets pada empat menit terakhir. Bendera kuning yang berkibar akibat beberapa kecelakaan membatalkan upaya rival memperbaiki catatan waktu, dan ia finis di depan untuk putaran kedua berturut-turut pada hari Jumat.
Pemimpin klasemen kejuaraan, Manuel Gonzalez, hampir menyamai catatan waktu tersebut, dengan waktunya untuk Liqui Moly Dynavolt Intact GP hanya 0,009 detik lebih lambat.
Tony Arbolino berada di puncak papan catatan waktu sebelum Alonso dan Gonzalez mengambil alih secara bergantian, dengan pembalap Fantic Racing itu turun ke posisi ketiga di garis finis setelah mengejar Gonzalez di sekitar lintasan Assen TT.
Sebelumnya di Sesi Latihan, Senna Agius juga sempat memimpin dengan motor Dynavolt kedua, dan finis di posisi keempat.
Kisah serupa terjadi pada Daniel Holgado, yang kembali dan memperbaiki catatan waktunya dengan motor Aspar kedua untuk mengamankan posisi kelima.
Alex Escrig menjadi pembalap Forward terbaik di belakang lima pembalap Kalex yang lebih cepat, di posisi keenam.
Taiyo Furusato hanya berada di posisi ke-26 pada sesi pembuka, tetapi lapnya di belakang Ivan Ortola, dengan lima belas menit tersisa, membuatnya berada di puncak sesi yang ketat, sebelum turun ke posisi ketujuh - pembalap rookie terbaik di sesi tersebut setelah melakukan manuver slipstream yang cerdas untuk Idemitsu Honda Team Asia.
Juara balapan asal Ceko, Ortola, finis satu posisi lebih belakang di urutan kedelapan untuk QJMotor - Xeramic - MSI setelah kecelakaan membuatnya turun peringkat.
Filip Salac, yang baru saja meraih podium di kandangnya di Brno, berada di urutan kesembilan setelah melakukan dorongan di akhir sesi dengan motor American Racing, sementara Adrian Huertas melengkapi sepuluh besar untuk Italtrans.
Collin Veijer mengamankan posisi kesebelas dan lolos ke Q2 menjelang balapan kandangnya untuk Red Bull KTM Ajo, tepat di depan penantang gelar Izan Guevara, yang frustrasi di posisi ke-12 untuk Blu Cru Pramac Yamaha - pembalap Boscoscuro terbaik pada hari Jumat.
Sisa tempat lolos langsung ke Q2 diraih oleh Joe Roberts, dengan motor American Racing kedua di posisi ke-13 dan Aron Canet di posisi ke-14 untuk ELF Marc VDS.
Mario Aji masih tetap absen di Assen, dan posisinya kembali digantikan oleh Jacob Roulstone, yang berada di posisi ke-25.
Moto2 Belanda 2026 - Assen - Hasil sesi Practice
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Sasis)
|Lap/Gap
|1
|David Alonso
|COL
|CFMOTO Azul Marino Aspar Team (Kalex)
|1m 36.154s
|2
|Manuel Gonzalez
|SPA
|LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex)
|+0.009s
|3
|Tony Arbolino
|ITA
|REDS Fantic Racing (Kalex)
|+0.064s
|4
|Senna Agius
|AUS
|LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex)
|+0.117s
|5
|Daniel Holgado
|SPA
|CFMOTO Azul Marino Aspar Team (Kalex)
|+0.164s
|6
|Alex Escrig
|SPA
|KLINT Racing Team (Forward)
|+0.165s
|7
|Taiyo Furusato
|JPN
|Idemitsu Honda Team Asia (Kalex)
|+0.179s
|8
|Ivan Ortola
|SPA
|QJMOTOR - Xeramic - MSI (Kalex)
|+0.227s
|9
|Filip Salac
|CZE
|OnlyFans American Racing Team (Kalex)
|+0.251s
|10
|Adrian Huertas
|SPA
|Italtrans Racing Team (Kalex)
|+0.256s
|11
|Collin Veijer
|NED
|Red Bull KTM Ajo (Kalex)
|+0.301s
|12
|Izan Guevara
|SPA
|BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)
|+0.310s
|13
|Aron Canet
|SPA
|ELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro)
|+0.319s
|14
|Joe Roberts
|USA
|OnlyFans American Racing Team (Kalex)
|+0.392s
|15
|Zonta van den Goorbergh
|NED
|Momoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex)
|+0.459s
|16
|Deniz Oncu
|TUR
|ELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro)
|+0.514s
|17
|Alberto Ferrandez
|SPA
|BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)
|+0.524s
|18
|Daniel Munoz
|SPA
|Italtrans Racing Team (Kalex)
|+0.534s
|19
|Sergio Garcia
|SPA
|ITALJET Gresini Moto2 (Kalex)
|+0.710s
|20
|Jose Antonio Rueda
|SPA
|Red Bull KTM Ajo (Kalex)
|+0.836s
|21
|Angel Piqueras
|SPA
|QJMOTOR - Xeramic - MSI (Kalex)
|+0.924s
|22
|Ayumu Sasaki
|JPN
|Momoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex)
|+0.998s
|23
|Xabi Zurutuza
|SPA
|KLINT Racing Team (Forward)
|+1.047s
|24
|Luca Lunetta
|ITA
|HDR SpeedRS Team (Boscoscuro)
|+1.134s
|25
|Jacob Roulstone
|AUS
|Idemitsu Honda Team Asia (Kalex)
|+1.150s
|26
|Milan Pawelec
|POL
|ITALJET Gresini Moto2 (Kalex)
|+1.258s
|27
|Jorge Navarro
|SPA
|REDS Fantic Racing (Kalex)
|+1.298s
|28
|Celestino Vietti
|ITA
|HDR SpeedRS Team (Boscoscuro)
|No Time
Rekor resmi Moto2 Belanda:
Lap tercepat: Diogo Moreira (2025) 1m 34.777s
Lap balapan tercepat: Diogo Moreira (2025) 1m 35.580s
Free Practice 1
Sesi pembuka berakhir dengan Gonzalez memimpin, seperti yang telah dilakukannya seminggu yang lalu di Republik Ceko.
Alonso mengambil alih posisi terdepan sesaat sebelumnya dalam sesi FP1 yang kompetitif, dengan Agius yang berada di posisi ketiga juga memimpin catatan waktu selama sesi tersebut.
Salac berada di urutan keempat tercepat, dengan Vietti membangun waktu di lintasan, mengatasi beberapa kesulitan awal untuk menjadi yang terbaik di Boscoscuro di posisi kelima. Escrig adalah yang terbaik dari para pembalap Forward di posisi keenam, tetapi terpaut lebih dari setengah detik dari waktu tercepat.
Veijer memulai akhir pekan balapan kandangnya dengan posisi kedua belas - tepat di belakang Canet yang jauh lebih baik, sementara Ferrandez menjadi rookie terbaik di sesi pembuka di posisi ke-15, Lunetta adalah yang terbaik dari lulusan Moto3 di posisi ke-17.
Navarro berada di posisi tertinggi dari tiga pembalap pengganti untuk Assen di posisi ke-19, tepat di depan Pawelec.
Moto2 Belanda 2026 - Assen - Hasil Free Practice 1
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Sasis)
|Lap/Gap
|1
|Manuel Gonzalez
|SPA
|LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex)
|1m 35.719s
|2
|David Alonso
|COL
|CFMOTO Azul Marino Aspar Team (Kalex)
|+0.183s
|3
|Senna Agius
|AUS
|LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex)
|+0.199s
|4
|Filip Salac
|CZE
|OnlyFans American Racing Team (Kalex)
|+0.358s
|5
|Celestino Vietti
|ITA
|HDR SpeedRS Team (Boscoscuro)
|+0.416s
|6
|Alex Escrig
|SPA
|KLINT Racing Team (Forward)
|+0.464s
|7
|Tony Arbolino
|ITA
|REDS Fantic Racing (Kalex)
|+0.499s
|8
|Daniel Holgado
|SPA
|CFMOTO Azul Marino Aspar Team (Kalex)
|+0.544s
|9
|Ivan Ortola
|SPA
|QJMOTOR - Xeramic - MSI (Kalex)
|+0.603s
|10
|Izan Guevara
|SPA
|BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)
|+0.649s
|11
|Aron Canet
|SPA
|ELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro)
|+0.675s
|12
|Collin Veijer
|NED
|Red Bull KTM Ajo (Kalex)
|+0.706s
|13
|Joe Roberts
|USA
|OnlyFans American Racing Team (Kalex)
|+0.857s
|14
|Adrian Huertas
|SPA
|Italtrans Racing Team (Kalex)
|+0.879s
|15
|Alberto Ferrandez
|SPA
|BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)
|+0.944s
|16
|Daniel Munoz
|SPA
|Italtrans Racing Team (Kalex)
|+0.949s
|17
|Luca Lunetta
|ITA
|HDR SpeedRS Team (Boscoscuro)
|+1.028s
|18
|Deniz Oncu
|TUR
|ELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro)
|+1.120s
|19
|Jorge Navarro
|SPA
|REDS Fantic Racing (Kalex)
|+1.263s
|20
|Milan Pawelec
|POL
|ITALJET Gresini Moto2 (Kalex)
|+1.294s
|21
|Zonta van den Goorbergh
|NED
|Momoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex)
|+1.339s
|22
|Sergio Garcia
|SPA
|ITALJET Gresini Moto2 (Kalex)
|+1.366s
|23
|Ayumu Sasaki
|JPN
|Momoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex)
|+1.367s
|24
|Xabi Zurutuza
|SPA
|KLINT Racing Team (Forward)
|+1.411s
|25
|Jose Antonio Rueda
|SPA
|Red Bull KTM Ajo (Kalex)
|+1.430s
|26
|Taiyo Furusato
|JPN
|Idemitsu Honda Team Asia (Kalex)
|+1.693s
|27
|Jacob Roulstone
|AUS
|Idemitsu Honda Team Asia (Kalex)
|+2.066s
|28
|Angel Piqueras
|SPA
|QJMOTOR - Xeramic - MSI (Kalex)
|+2.248s