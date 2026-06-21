Moto2 Ceko 2026: Ortola Curi Kemenangan Alonso di Tikungan Akhir

Ivan Ortola menunggu sampai tikungan terakhir untuk memastikan kemenangan Moto2 Ceko 2026 atas David Alonso, dan meraih kemenangan kelas tengah pertamanya.

Ortola harus menjalani hukuman long lap karena menabrak Daniel Munoz di Hungaria. Start dari posisi kelima, pembalap QJMotor - Exocom - MSI langsung naik ke posisi kedua di belakang Alonso, yang memperlebar jarak dari kelompok pengejar.

Saat melakukan long-lap penalty pada Lap 4, Ortola hanya kehilangan 1,2 detik dan kembali ke trek tepat di depan Izan Guevara di posisi ketiga.

Ortola mengatakan di Parc Ferme bahwa simulasi balapan yang dijalaninya menunjukkan bahwa memimpin balapan akan menghabiskan ban, dan dia memilih tetap berada di belakang Alonso, dan mempersiapkan langkah yang menentukan di akhir.

Itu tiba di tikungan terakhir lap terakhir, di mana Ortola menempatkan Kalexnya di sisi dalam Alonso dan bertahan dari cut-back untuk meraih kemenangan dengan selisih 0,096 detik.

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Setelah lama memimpin balapan, Alonso finis kedua setelah mengamankan pole position Moto2 pertamanya pada hari Sabtu, sekaligus podium pertamanya musim ini untuk CFMoto Inde Aspar.

Keduanya mendapat perlawanan sengit dari jagoan tuan rumah, Filip Salac. Start kedua, pembalap Ceko itu sempat tercecer ke posisi enam saat start - tapi dia melakukan dorongan besar yang membawanya bergabung dengan dua pembalap terdepan pada fase akhir balapan.

Mencetak rekor lap balapan tercepat dalam upayanya memangkas jarak, Salac memiliki peluang untuk menang. Namun, ia finis ketiga untuk podium Moto2 pertama bagi pembalap Ceko dengan nomor motor 12 itu.

Senna Agius juga berhasil melepaskan diri dari kelompok kedua di lintasan, tetapi momentumnya terganggu oleh pelindung lutut yang hilang tujuh lap sebelum finis. Pembalap Liqui Moly Intact GP itu mengalami kerusakan pada pakaian balapnya saat melewati garis finis di posisi keempat sendirian.

Posisi kelima diraih oleh rekan setimnya, Manuel Gonzalez. Sang pemimpin klasemen mendapat penalti turun grid dari posisi keempat dari P13, Sergio Garcia juga mendapat penalti yang membuatnya berada di posisi terakhir saat start.

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Daniel Holgado memulai dari posisi ketiga, tetapi tidak memiliki kecepatan untuk bersaing Alonso yang finis di podium. Pembalap Aspar itu turun ke posisi ketujuh, tepat di depan Joe Roberts di lintasan, pemenang balapan 2025 yang finis di posisi kedelapan dengan motor American Racing kedua.

Celestino Vietti berada dua detik lebih jauh di belakang untuk SpeedRS di posisi kesembilan, dengan pembalap rookie Jose Antonio Rueda mengamankan hasil terbaiknya di kelas ini hingga saat ini setelah masalah cederanya tampaknya telah berakhir, finis di posisi ke-10 satu tahun setelah ia meraih kemenangan Moto3 untuk Red Bull KTM Ajo.

Rekan setimnya, Collin Veijer, berada di urutan berikutnya untuk melewati garis finis, di posisi ke-11 tepat di belakang Rueda, sementara ia harus menahan Daniel Munoz di belakangnya di posisi ke-12 untuk Italtrans.

Alex Escrig menjadi pembalap Forward terbaik di posisi ke-13 setelah keluar dari zona poin dari posisi kedelapan di grid setelah beberapa lap pembuka yang sulit.

Taiyo Furusato menyamai hasil terbaiknya, yang diraih pada balapan terakhir di Hungaria, meraih posisi ke-14 berturut-turut di musim rookie-nya bersama Idemitsu Honda Team Asia.

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Zonta van den Goorbergh mengumpulkan poin terakhir yang tersedia untuk Momoven Idrofoglia RW Racing.

Mario Aji masih absen, kembali digantikan oleh Jacob Roulstone yang finis ke-24.

Rekor Moto2 Brno:

Lap tercepat: David Alonso (2026, Q2) 1m 57.718s

Lap balapan tercepat: Filip Salac (2026) 1m 58.590s