Moto2 Ceko 2026: Hasil Latihan Jumat dari Sirkuit Brno

David Alonso kembali menunjukkan kilasan potensinya dengan memimpin sesi Practice dan langsung menuju Q2 menjelang Moto2 Ceko 2026.

Dengan lebih dari tiga puluh menit tersisa, pembalap Aspar itu mencatatkan waktu 1 menit 58,511 detik, yang bertahan sampai akhir sesi.

Filip Salac dari American Racing jadi yang paling dekat dengan pembalap Kolombia itu. Pembalap Ceko itu melihat catatan waktu terbaiknya hanya terpaut 0,018 detik dari posisi pertama untuk American Racing saat motor nomor 12 melanjutkan peningkatan performanya.

Tidak ada kesuksesan awal bagi pemimpin klasemen kejuaraan, Manuel Gonzalez, yang justru membangun performanya di sesi tersebut, naik di akhir sesi, pertama dari posisi kesebelas ke posisi keenam dengan dorongan terakhir yang membawa pembalap Liqui Moly Dynavolt Intact GP itu ke posisi ketiga.

Daniel Holgado berada di urutan keempat di belakang rekan satu timnya, sementara Senna Agius berada di urutan kelima dengan mobil Dynavolt kedua.

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Alex Escrig, seperti Agius, sempat memimpin di awal sesi sebelum akhirnya finis di urutan keenam, hasil terbaik di antara pembalap non-Kalex untuk Forward.

Izan Guevara dari Blu Cru Pramac Yamaha menjadi yang tercepat di antara pembalap Boscoscuro di urutan ketujuh, di depan Collin Veijer di urutan kedelapan untuk Red Bull KTM Ajo.

Ivan Ortola mendapat penalti lap panjang untuk hari balapan karena menyebabkan kecelakaan, setelah menyingkirkan Daniel Munoz di Hungaria. Pembalap QJMotor itu mulai meminimalkan kerusakan pada akhir pekan Brno-nya dengan langsung menuju Q2 di posisi kesembilan.

Pembalap rookie Jose Antonio Rueda tidak sepenuhnya mampu mengulangi posisi lima besar yang diraihnya di sesi pagi, tetapi berhasil mempertahankan posisi kedelapan meskipun terjatuh di sesi tersebut, pembalap yang memenangkan balapan di kelas Moto3 tahun lalu, dari motor Red Bull KTM Ajo kedua.

Rookie lainnya, Taiyo Furusato, menemukan posisi yang bagus di lintasan - mengunci di belakang motor-motor di depannya untuk membawa motor Idemitsu Honda Team Asia-nya dari posisi ke-21 ke posisi ketujuh, sebelum sedikit turun ke posisi kesebelas.

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Sementara itu, rekan setimnya, Mario Aji, masih absen di Brno dan kembali digantikan mantan pemnbalap Moto3 Jacob Roulstone di posisi ke-25.

Moto2 Ceko 2026 - Brno - Hasil sesi Practice Pos Pembalap NAT Tim (Sasis) Lap/Gap 1 David Alonso COL CFMOTO Inde Aspar Team (Kalex) 1m 58. 511s 2 Filip Salac CZE OnlyFans American Racing Team (Kalex) +0.018s 3 Manuel Gonzalez SPA LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex) +0.108s 4 Daniel Holgado SPA CFMOTO Inde Aspar Team (Kalex) +0.137s 5 Senna Agius AUS LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex) +0.145s 6 Alex Escrig SPA KLINT Racing Team (Forward) +0.166s 7 Izan Guevara SPA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro) +0.257s 8 Collin Veijer NED Red Bull KTM Ajo (Kalex) +0.278s 9 Ivan Ortola SPA QJMOTOR - Exocom - MSI (Kalex) +0.306s 10 Jose Antonio Rueda SPA Red Bull KTM Ajo (Kalex) +0.337s 11 Taiyo Furusato JPN Idemitsu Honda Team Asia (Kalex) +0.426s 12 Zonta van den Goorbergh NED Momoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex) +0.428s 13 Joe Roberts USA OnlyFans American Racing Team (Kalex) +0.504s 14 Celestino Vietti ITA HDR SpeedRS Team (Boscoscuro) +0.513s 15 Alberto Ferrandez SPA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro) +0.561s 16 Tony Arbolino ITA REDS Fantic Racing (Kalex) +0.575s 17 Ayumu Sasaki JPN Momoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex) +0.682s 18 Daniel Munoz SPA Italtrans Racing Team (Kalex) +0.750s 19 Aron Canet SPA ELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro) +0.832s 20 Luca Lunetta ITA HDR SpeedRS Team (Boscoscuro) +0.945s 21 Adrian Huertas SPA Italtrans Racing Team (Kalex) +0.971s 22 Barry Baltus BEL REDS Fantic Racing (Kalex) +1.060s 23 Deniz Oncu TUR ELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro) +1.184s 24 Angel Piqueras SPA QJMOTOR - Exocom - MSI (Kalex) +1.219s 25 Jacob Roulstone AUS Idemitsu Honda Team Asia (Kalex) +1.288s 26 Sergio Garcia SPA ITALJET Gresini Moto2 (Kalex) +1.392s 27 Xabi Zurutuza SPA KLINT Racing Team (Forward) +1.394s 28 Alonso Lopez SPA ITALJET Gresini Moto2 (Kalex) No Time

Official Czech Moto2 Records:

Lap tercepat: Barry Baltus (2025) 1m 58.322s

Lap balapan tercepat: Joe Roberts (2025) 1m 58.468s

Free Practice 1

Manu Gonzalez menunjukkan dominasinya di sesi pertama, memimpin di depan pembalap lokal Salac dan Holgado.

Motor Dynavolt kedua berada di posisi keempat dengan Agius sebagai pembalapnya, sementara pembalap rookie Rueda bangkit dari awal yang lambat di karier Moto2-nya dengan penampilan lima besar.

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Guevara menjadi yang terbaik dari para pembalap Boscoscuro di posisi kedelapan.

Sesi dimulai dengan masalah teknis bagi Vietti, yang masuk ke garasi saat motornya kembali. Pembalap Italia itu mampu kembali ke lintasan, tetapi menyelesaikan sesi di posisi ke-21.

Dengan waktu tersisa sedikit lebih dari dua puluh menit, terjadi kecelakaan bagi Veijer di tikungan ketiga.