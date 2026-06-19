Moto2 Ceko 2026: Hasil Latihan Jumat dari Sirkuit Brno

Hasil lengkap sesi latihan Jumat untuk Moto2 Ceko 2026 di Sirkuit Brno, putaran 9 dari 22.

David Alonso, Moto2, 2026
David Alonso, Moto2, 2026
© Gold & Goose
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David Alonso kembali menunjukkan kilasan potensinya dengan memimpin sesi Practice dan langsung menuju Q2 menjelang Moto2 Ceko 2026.

Dengan lebih dari tiga puluh menit tersisa, pembalap Aspar itu mencatatkan waktu 1 menit 58,511 detik, yang bertahan sampai akhir sesi.

Filip Salac dari American Racing jadi yang paling dekat dengan pembalap Kolombia itu. Pembalap Ceko itu melihat catatan waktu terbaiknya hanya terpaut 0,018 detik dari posisi pertama untuk American Racing saat motor nomor 12 melanjutkan peningkatan performanya.

Tidak ada kesuksesan awal bagi pemimpin klasemen kejuaraan, Manuel Gonzalez, yang justru membangun performanya di sesi tersebut, naik di akhir sesi, pertama dari posisi kesebelas ke posisi keenam dengan dorongan terakhir yang membawa pembalap Liqui Moly Dynavolt Intact GP itu ke posisi ketiga.

Daniel Holgado berada di urutan keempat di belakang rekan satu timnya, sementara Senna Agius berada di urutan kelima dengan mobil Dynavolt kedua.

Alex Escrig, seperti Agius, sempat memimpin di awal sesi sebelum akhirnya finis di urutan keenam, hasil terbaik di antara pembalap non-Kalex untuk Forward.

Izan Guevara dari Blu Cru Pramac Yamaha menjadi yang tercepat di antara pembalap Boscoscuro di urutan ketujuh, di depan Collin Veijer di urutan kedelapan untuk Red Bull KTM Ajo.

Ivan Ortola mendapat penalti lap panjang untuk hari balapan karena menyebabkan kecelakaan, setelah menyingkirkan Daniel Munoz di Hungaria. Pembalap QJMotor itu mulai meminimalkan kerusakan pada akhir pekan Brno-nya dengan langsung menuju Q2 di posisi kesembilan.

Pembalap rookie Jose Antonio Rueda tidak sepenuhnya mampu mengulangi posisi lima besar yang diraihnya di sesi pagi, tetapi berhasil mempertahankan posisi kedelapan meskipun terjatuh di sesi tersebut, pembalap yang memenangkan balapan di kelas Moto3 tahun lalu, dari motor Red Bull KTM Ajo kedua.

Rookie lainnya, Taiyo Furusato, menemukan posisi yang bagus di lintasan - mengunci di belakang motor-motor di depannya untuk membawa motor Idemitsu Honda Team Asia-nya dari posisi ke-21 ke posisi ketujuh, sebelum sedikit turun ke posisi kesebelas.

Sementara itu, rekan setimnya, Mario Aji, masih absen di Brno dan kembali  digantikan mantan pemnbalap Moto3 Jacob Roulstone di posisi ke-25.

Moto2 Ceko 2026 - Brno - Hasil sesi Practice

PosPembalapNATTim (Sasis)Lap/Gap
1David AlonsoCOLCFMOTO Inde Aspar Team (Kalex)1m 58. 511s
2Filip SalacCZEOnlyFans American Racing Team (Kalex)+0.018s
3Manuel GonzalezSPALIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex)+0.108s
4Daniel HolgadoSPACFMOTO Inde Aspar Team (Kalex)+0.137s
5Senna AgiusAUSLIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex)+0.145s
6Alex EscrigSPAKLINT Racing Team (Forward)+0.166s
7Izan GuevaraSPABLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)+0.257s
8Collin VeijerNEDRed Bull KTM Ajo (Kalex)+0.278s
9Ivan OrtolaSPAQJMOTOR - Exocom - MSI  (Kalex)+0.306s
10Jose Antonio RuedaSPARed Bull KTM Ajo (Kalex)+0.337s
11Taiyo FurusatoJPNIdemitsu Honda Team Asia (Kalex)+0.426s
12Zonta van den GoorberghNEDMomoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex)+0.428s
13Joe RobertsUSAOnlyFans American Racing Team (Kalex)+0.504s
14Celestino ViettiITAHDR SpeedRS Team (Boscoscuro)+0.513s
15Alberto FerrandezSPABLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)+0.561s
16Tony ArbolinoITAREDS Fantic Racing (Kalex)+0.575s
17Ayumu SasakiJPNMomoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex)+0.682s
18Daniel MunozSPAItaltrans Racing Team (Kalex)+0.750s
19Aron CanetSPAELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro)+0.832s
20Luca LunettaITAHDR SpeedRS Team (Boscoscuro)+0.945s
21Adrian HuertasSPAItaltrans Racing Team (Kalex)+0.971s
22Barry BaltusBELREDS Fantic Racing (Kalex)+1.060s
23Deniz OncuTURELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro)+1.184s
24Angel PiquerasSPAQJMOTOR - Exocom - MSI (Kalex)+1.219s
25Jacob RoulstoneAUSIdemitsu Honda Team Asia (Kalex)+1.288s
26Sergio GarciaSPAITALJET Gresini Moto2 (Kalex)+1.392s
27Xabi ZurutuzaSPAKLINT Racing Team (Forward)+1.394s
28Alonso LopezSPAITALJET Gresini Moto2 (Kalex)No Time

Official Czech Moto2 Records:
Lap tercepat: Barry Baltus (2025) 1m 58.322s
Lap balapan tercepat: Joe Roberts (2025) 1m 58.468s

Free Practice 1

Manu Gonzalez menunjukkan dominasinya di sesi pertama, memimpin di depan pembalap lokal Salac dan Holgado.

Motor Dynavolt kedua berada di posisi keempat dengan Agius sebagai pembalapnya, sementara pembalap rookie Rueda bangkit dari awal yang lambat di karier Moto2-nya dengan penampilan lima besar.

Guevara menjadi yang terbaik dari para pembalap Boscoscuro di posisi kedelapan.

Sesi dimulai dengan masalah teknis bagi Vietti, yang masuk ke garasi saat motornya kembali. Pembalap Italia itu mampu kembali ke lintasan, tetapi menyelesaikan sesi di posisi ke-21.

Dengan waktu tersisa sedikit lebih dari dua puluh menit, terjadi kecelakaan bagi Veijer di tikungan ketiga.

Moto2 Ceko 2026 - Brno - Hasil sesi Practice

PosPembalapNATTim (Sasis)Lap/Gap
1Manuel GonzalezSPALIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex)1m 58.585s
2Filip SalacCZEOnlyFans American Racing Team (Kalex)+0.136s
3Daniel HolgadoSPACFMOTO Inde Aspar Team (Kalex)+0.238s
4Senna AgiusAUSLIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex)+0.336s
5Jose Antonio RuedaSPARed Bull KTM Ajo (Kalex)+0.542s
6Joe RobertsUSAOnlyFans American Racing Team (Kalex)+0.602s
7David AlonsoCOLCFMOTO Inde Aspar Team (Kalex)+0.635s
8Izan GuevaraSPABLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)+0.663s
9Barry BaltusBELREDS Fantic Racing (Kalex)+0.812s
10Daniel MunozSPAItaltrans Racing Team (Kalex)+0.838s
11Alex EscrigSPAKLINT Racing Team (Forward)+0.863s
12Ivan OrtolaSPAQJMOTOR - Exocom - MSI  (Kalex)+0.918s
13Tony ArbolinoITAREDS Fantic Racing (Kalex)+0.962s
14Collin VeijerNEDRed Bull KTM Ajo (Kalex)+1.024s
15Ayumu SasakiJPNMomoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex)+1.103s
16Sergio GarciaSPAITALJET Gresini Moto2 (Kalex)+1.166s
17Deniz OncuSPAELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro)+1.267s
18Alberto FerrandezSPABLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)+1.269s
19Adrian HuertasSPAItaltrans Racing Team (Kalex)+1.298s
20Aron CanetSPAELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro)+1.421s
21Celestino ViettiITAHDR SpeedRS Team (Boscoscuro)+1.422s
22Taiyo FurusatoJPNIdemitsu Honda Team Asia (Kalex)+1.501s
23Zonta van den GoorberghNEDMomoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex)+1.550s
24Angel PiquerasSPAQJMOTOR - Exocom - MSI (Kalex)+1.568s
25Alonso LopezSPAITALJET Gresini Moto2 (Kalex)+1.668s
26Luca LunettaITAHDR SpeedRS Team (Boscoscuro)+1.727s
27Xabi ZurutuzaSPAKLINT Racing Team (Forward)+2.392s
28Jacob RoulstoneAUSIdemitsu Honda Team Asia (Kalex)+2.790s
Moto2 Ceko 2026: Hasil Latihan Jumat dari Sirkuit Brno
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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