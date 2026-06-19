Moto2 Ceko 2026: Hasil Latihan Jumat dari Sirkuit Brno
Hasil lengkap sesi latihan Jumat untuk Moto2 Ceko 2026 di Sirkuit Brno, putaran 9 dari 22.
David Alonso kembali menunjukkan kilasan potensinya dengan memimpin sesi Practice dan langsung menuju Q2 menjelang Moto2 Ceko 2026.
Dengan lebih dari tiga puluh menit tersisa, pembalap Aspar itu mencatatkan waktu 1 menit 58,511 detik, yang bertahan sampai akhir sesi.
Filip Salac dari American Racing jadi yang paling dekat dengan pembalap Kolombia itu. Pembalap Ceko itu melihat catatan waktu terbaiknya hanya terpaut 0,018 detik dari posisi pertama untuk American Racing saat motor nomor 12 melanjutkan peningkatan performanya.
Tidak ada kesuksesan awal bagi pemimpin klasemen kejuaraan, Manuel Gonzalez, yang justru membangun performanya di sesi tersebut, naik di akhir sesi, pertama dari posisi kesebelas ke posisi keenam dengan dorongan terakhir yang membawa pembalap Liqui Moly Dynavolt Intact GP itu ke posisi ketiga.
Daniel Holgado berada di urutan keempat di belakang rekan satu timnya, sementara Senna Agius berada di urutan kelima dengan mobil Dynavolt kedua.
Alex Escrig, seperti Agius, sempat memimpin di awal sesi sebelum akhirnya finis di urutan keenam, hasil terbaik di antara pembalap non-Kalex untuk Forward.
Izan Guevara dari Blu Cru Pramac Yamaha menjadi yang tercepat di antara pembalap Boscoscuro di urutan ketujuh, di depan Collin Veijer di urutan kedelapan untuk Red Bull KTM Ajo.
Ivan Ortola mendapat penalti lap panjang untuk hari balapan karena menyebabkan kecelakaan, setelah menyingkirkan Daniel Munoz di Hungaria. Pembalap QJMotor itu mulai meminimalkan kerusakan pada akhir pekan Brno-nya dengan langsung menuju Q2 di posisi kesembilan.
Pembalap rookie Jose Antonio Rueda tidak sepenuhnya mampu mengulangi posisi lima besar yang diraihnya di sesi pagi, tetapi berhasil mempertahankan posisi kedelapan meskipun terjatuh di sesi tersebut, pembalap yang memenangkan balapan di kelas Moto3 tahun lalu, dari motor Red Bull KTM Ajo kedua.
Rookie lainnya, Taiyo Furusato, menemukan posisi yang bagus di lintasan - mengunci di belakang motor-motor di depannya untuk membawa motor Idemitsu Honda Team Asia-nya dari posisi ke-21 ke posisi ketujuh, sebelum sedikit turun ke posisi kesebelas.
Sementara itu, rekan setimnya, Mario Aji, masih absen di Brno dan kembali digantikan mantan pemnbalap Moto3 Jacob Roulstone di posisi ke-25.
Moto2 Ceko 2026 - Brno - Hasil sesi Practice
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Sasis)
|Lap/Gap
|1
|David Alonso
|COL
|CFMOTO Inde Aspar Team (Kalex)
|1m 58. 511s
|2
|Filip Salac
|CZE
|OnlyFans American Racing Team (Kalex)
|+0.018s
|3
|Manuel Gonzalez
|SPA
|LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex)
|+0.108s
|4
|Daniel Holgado
|SPA
|CFMOTO Inde Aspar Team (Kalex)
|+0.137s
|5
|Senna Agius
|AUS
|LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex)
|+0.145s
|6
|Alex Escrig
|SPA
|KLINT Racing Team (Forward)
|+0.166s
|7
|Izan Guevara
|SPA
|BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)
|+0.257s
|8
|Collin Veijer
|NED
|Red Bull KTM Ajo (Kalex)
|+0.278s
|9
|Ivan Ortola
|SPA
|QJMOTOR - Exocom - MSI (Kalex)
|+0.306s
|10
|Jose Antonio Rueda
|SPA
|Red Bull KTM Ajo (Kalex)
|+0.337s
|11
|Taiyo Furusato
|JPN
|Idemitsu Honda Team Asia (Kalex)
|+0.426s
|12
|Zonta van den Goorbergh
|NED
|Momoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex)
|+0.428s
|13
|Joe Roberts
|USA
|OnlyFans American Racing Team (Kalex)
|+0.504s
|14
|Celestino Vietti
|ITA
|HDR SpeedRS Team (Boscoscuro)
|+0.513s
|15
|Alberto Ferrandez
|SPA
|BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)
|+0.561s
|16
|Tony Arbolino
|ITA
|REDS Fantic Racing (Kalex)
|+0.575s
|17
|Ayumu Sasaki
|JPN
|Momoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex)
|+0.682s
|18
|Daniel Munoz
|SPA
|Italtrans Racing Team (Kalex)
|+0.750s
|19
|Aron Canet
|SPA
|ELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro)
|+0.832s
|20
|Luca Lunetta
|ITA
|HDR SpeedRS Team (Boscoscuro)
|+0.945s
|21
|Adrian Huertas
|SPA
|Italtrans Racing Team (Kalex)
|+0.971s
|22
|Barry Baltus
|BEL
|REDS Fantic Racing (Kalex)
|+1.060s
|23
|Deniz Oncu
|TUR
|ELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro)
|+1.184s
|24
|Angel Piqueras
|SPA
|QJMOTOR - Exocom - MSI (Kalex)
|+1.219s
|25
|Jacob Roulstone
|AUS
|Idemitsu Honda Team Asia (Kalex)
|+1.288s
|26
|Sergio Garcia
|SPA
|ITALJET Gresini Moto2 (Kalex)
|+1.392s
|27
|Xabi Zurutuza
|SPA
|KLINT Racing Team (Forward)
|+1.394s
|28
|Alonso Lopez
|SPA
|ITALJET Gresini Moto2 (Kalex)
|No Time
Official Czech Moto2 Records:
Lap tercepat: Barry Baltus (2025) 1m 58.322s
Lap balapan tercepat: Joe Roberts (2025) 1m 58.468s
Free Practice 1
Manu Gonzalez menunjukkan dominasinya di sesi pertama, memimpin di depan pembalap lokal Salac dan Holgado.
Motor Dynavolt kedua berada di posisi keempat dengan Agius sebagai pembalapnya, sementara pembalap rookie Rueda bangkit dari awal yang lambat di karier Moto2-nya dengan penampilan lima besar.
Guevara menjadi yang terbaik dari para pembalap Boscoscuro di posisi kedelapan.
Sesi dimulai dengan masalah teknis bagi Vietti, yang masuk ke garasi saat motornya kembali. Pembalap Italia itu mampu kembali ke lintasan, tetapi menyelesaikan sesi di posisi ke-21.
Dengan waktu tersisa sedikit lebih dari dua puluh menit, terjadi kecelakaan bagi Veijer di tikungan ketiga.
Moto2 Ceko 2026 - Brno - Hasil sesi Practice
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Sasis)
|Lap/Gap
|1
|Manuel Gonzalez
|SPA
|LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex)
|1m 58.585s
|2
|Filip Salac
|CZE
|OnlyFans American Racing Team (Kalex)
|+0.136s
|3
|Daniel Holgado
|SPA
|CFMOTO Inde Aspar Team (Kalex)
|+0.238s
|4
|Senna Agius
|AUS
|LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex)
|+0.336s
|5
|Jose Antonio Rueda
|SPA
|Red Bull KTM Ajo (Kalex)
|+0.542s
|6
|Joe Roberts
|USA
|OnlyFans American Racing Team (Kalex)
|+0.602s
|7
|David Alonso
|COL
|CFMOTO Inde Aspar Team (Kalex)
|+0.635s
|8
|Izan Guevara
|SPA
|BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)
|+0.663s
|9
|Barry Baltus
|BEL
|REDS Fantic Racing (Kalex)
|+0.812s
|10
|Daniel Munoz
|SPA
|Italtrans Racing Team (Kalex)
|+0.838s
|11
|Alex Escrig
|SPA
|KLINT Racing Team (Forward)
|+0.863s
|12
|Ivan Ortola
|SPA
|QJMOTOR - Exocom - MSI (Kalex)
|+0.918s
|13
|Tony Arbolino
|ITA
|REDS Fantic Racing (Kalex)
|+0.962s
|14
|Collin Veijer
|NED
|Red Bull KTM Ajo (Kalex)
|+1.024s
|15
|Ayumu Sasaki
|JPN
|Momoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex)
|+1.103s
|16
|Sergio Garcia
|SPA
|ITALJET Gresini Moto2 (Kalex)
|+1.166s
|17
|Deniz Oncu
|SPA
|ELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro)
|+1.267s
|18
|Alberto Ferrandez
|SPA
|BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)
|+1.269s
|19
|Adrian Huertas
|SPA
|Italtrans Racing Team (Kalex)
|+1.298s
|20
|Aron Canet
|SPA
|ELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro)
|+1.421s
|21
|Celestino Vietti
|ITA
|HDR SpeedRS Team (Boscoscuro)
|+1.422s
|22
|Taiyo Furusato
|JPN
|Idemitsu Honda Team Asia (Kalex)
|+1.501s
|23
|Zonta van den Goorbergh
|NED
|Momoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex)
|+1.550s
|24
|Angel Piqueras
|SPA
|QJMOTOR - Exocom - MSI (Kalex)
|+1.568s
|25
|Alonso Lopez
|SPA
|ITALJET Gresini Moto2 (Kalex)
|+1.668s
|26
|Luca Lunetta
|ITA
|HDR SpeedRS Team (Boscoscuro)
|+1.727s
|27
|Xabi Zurutuza
|SPA
|KLINT Racing Team (Forward)
|+2.392s
|28
|Jacob Roulstone
|AUS
|Idemitsu Honda Team Asia (Kalex)
|+2.790s