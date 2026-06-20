Moto2 Ceko 2026: Alonso Kembali ke Depan dengan Pole Position

Hasil lengkap kualifikasi untuk Moto2 Ceko 2026 di Brno, putaran 9 dari 22.

David Alonso, Moto2, 2026, Czech GP
David Alonso, Moto2, 2026, Czech GP
© Gold & Goose
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Kualifikasi Moto2 Ceko 2026 di Brno berlangsung penuh peristiwa bagi David Alonso, di mana ia meraih pole position kemudian mengalami kecelakaan di Brno.

Sudah tercepat pada hari Jumat, Alonso langsung melaju kencang, memecahkan rekor lap pada lap cepat pertamanya dengan motor Kalex-nya, kini dengan catatan waktu terbaik baru 1 menit 57,718 detik.

Pembalap CFMoto Inde Aspar itu kemudian terjatuh di tikungan pertama, menghambat kemajuannya, tetapi cukup untuk meraih pole position pertamanya di Moto2, sekaligus yang pertama kalinya bagi pembalap Kolombia di kelas ini.

David Alonso, Moto2, 2026, Czech GP, bike damage
David Alonso, Moto2, 2026, Czech GP, bike damage
© Gold & Goose

Pembalap tuan rumah Filip Salac paling mendekati waktu patokan baru, hanya 0,205 detik lebih lambat untuk American Racing, dengan lap awal lainnya.

Akan ada dua motor Aspar di barisan depan, dengan Daniel Holgado tercepat ketiga, tetapi ia juga terjatuh setelah mencetak lap terbaiknya, tidak lama setelah rekan setimnya Alonso, di tikungan delapan.

Pemimpin klasemen kejuaraan Manuel Gonzalez naik satu posisi di tahap akhir untuk menyelesaikan kualifikasi tercepat keempat, tepat di depan rekan setimnya di Liqui Moly Intact GP, Senna Agius.

Ivan Ortola mendapat penalti lap panjang untuk hari Minggu karena menyebabkan kecelakaan, setelah menabrak Daniel Munoz di Hungaria. Pembalap QJMotor itu akan berusaha untuk memulai dengan baik untuk meminimalkan kerugian dari posisi keenam.

Izan Guevara menjadi yang terbaik dari pembalap Boscoscuro di posisi ketujuh untuk Blu Cru Pramac Yamaha, di depan Celestino Vietti, yang menuntut motor Speed ​​RS-nya berbelok lebih tajam di tikungan 13 daripada hari Jumat, merebut posisi kedelapan dari Boscoscuro-nya.

Alex Escrig menjadi pembalap Forward terbaik di posisi kesembilan, dengan Joe Roberts, pemenang balapan 2025, berada di sepuluh besar dengan motor American Racing kedua.

Taiyo Furusato berada di posisi ke-13 untuk Idemitsu Honda Team Asia, pembalap rookie terbaik di sesi kualifikasi.

Sementara itu, Mario Aji masih absen karena cedera. Untuk putaran Republik Ceko, ia tetap digantikan oleh mantan pembalap Moto3, Jacob Roulstone (ke-26).

Rekor resmi Moto2 Ceko:
Lap tercepat: David Alonso (2026, Q2) 1m 57.718s
Fastest race lap: Joe Roberts (2025) 1m 58.468s

Moto2 Ceko 2026 - Brno - Hasil Kualifikasi

PosPembalapNATTimLap/Gap
1David AlonsoCOLCFMOTO Inde Aspar Team (Kalex)1m 57.718s
2Filip SalacCZEOnlyFans American Racing Team (Kalex)+0.205s
3Daniel HolgadoSPACFMOTO Inde Aspar Team (Kalex)+0.389s
4Manuel GonzalezSPALIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex)+0.395s
5Senna AgiusAUSLIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex)+0.419s
6Ivan OrtolaSPAQJMOTOR - Exocom - MSI  (Kalex)+0.488s
7Izan GuevaraSPABLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)+0.634s
8Celestino ViettiITAHDR SpeedRS Team (Boscoscuro)+0.737s
9Alex EscrigSPAKLINT Racing Team (Forward)+0.754s
10Joe RobertsUSAOnlyFans American Racing Team (Kalex)+0.850s
11Zonta van den GoorberghNEDMomoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex)+0.917s
12Collin VeijerNEDRed Bull KTM Ajo (Kalex)+1.053s
13Taiyo FurusatoJPNIdemitsu Honda Team Asia (Kalex)+1.111s
14Daniel MunozSPAItaltrans Racing Team (Kalex)+1.115s
15Jose Antonio RuedaSPARed Bull KTM Ajo (Kalex)+1.240s
16Ayumu SasakiJPNMomoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex)+1.511s
17Luca LunettaITAHDR SpeedRS Team (Boscoscuro)+1.548s
18Sergio GarciaSPAITALJET Gresini Moto2 (Kalex)12.097s

Q1

19Adrian HuertasSPAItaltrans Racing Team (Kalex)1m 58.924s
20Angel PiquerasSPAQJMOTOR - Exocom - MSI (Kalex)1m 59.042ss
21Tony ArbolinoITAREDS Fantic Racing (Kalex)1m 59.190s
22Deniz OncuTURELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro)1m 59.227s
23Aron CanetSPAELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro)1m 59.319s
24Milan PawelecPOLITALJET Gresini Moto2 (Kalex)1m 59.370s
25Alberto FerrandezSPABLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)1m 59.433s
26Jacob RoulstoneAUSIdemitsu Honda Team Asia (Kalex)1m 59.571s
27Xabi ZurutuzaSPAKLINT Racing Team (Forward)1m 59.949s
Moto2 Ceko 2026: Alonso Kembali ke Depan dengan Pole Position
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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