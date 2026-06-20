Moto2 Ceko 2026: Alonso Kembali ke Depan dengan Pole Position

Kualifikasi Moto2 Ceko 2026 di Brno berlangsung penuh peristiwa bagi David Alonso, di mana ia meraih pole position kemudian mengalami kecelakaan di Brno.

Sudah tercepat pada hari Jumat, Alonso langsung melaju kencang, memecahkan rekor lap pada lap cepat pertamanya dengan motor Kalex-nya, kini dengan catatan waktu terbaik baru 1 menit 57,718 detik.

Pembalap CFMoto Inde Aspar itu kemudian terjatuh di tikungan pertama, menghambat kemajuannya, tetapi cukup untuk meraih pole position pertamanya di Moto2, sekaligus yang pertama kalinya bagi pembalap Kolombia di kelas ini.

David Alonso, Moto2, 2026, Czech GP, bike damage © Gold & Goose

Pembalap tuan rumah Filip Salac paling mendekati waktu patokan baru, hanya 0,205 detik lebih lambat untuk American Racing, dengan lap awal lainnya.

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Akan ada dua motor Aspar di barisan depan, dengan Daniel Holgado tercepat ketiga, tetapi ia juga terjatuh setelah mencetak lap terbaiknya, tidak lama setelah rekan setimnya Alonso, di tikungan delapan.

Pemimpin klasemen kejuaraan Manuel Gonzalez naik satu posisi di tahap akhir untuk menyelesaikan kualifikasi tercepat keempat, tepat di depan rekan setimnya di Liqui Moly Intact GP, Senna Agius.

Ivan Ortola mendapat penalti lap panjang untuk hari Minggu karena menyebabkan kecelakaan, setelah menabrak Daniel Munoz di Hungaria. Pembalap QJMotor itu akan berusaha untuk memulai dengan baik untuk meminimalkan kerugian dari posisi keenam.

Izan Guevara menjadi yang terbaik dari pembalap Boscoscuro di posisi ketujuh untuk Blu Cru Pramac Yamaha, di depan Celestino Vietti, yang menuntut motor Speed ​​RS-nya berbelok lebih tajam di tikungan 13 daripada hari Jumat, merebut posisi kedelapan dari Boscoscuro-nya.

Alex Escrig menjadi pembalap Forward terbaik di posisi kesembilan, dengan Joe Roberts, pemenang balapan 2025, berada di sepuluh besar dengan motor American Racing kedua.

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Taiyo Furusato berada di posisi ke-13 untuk Idemitsu Honda Team Asia, pembalap rookie terbaik di sesi kualifikasi.

Sementara itu, Mario Aji masih absen karena cedera. Untuk putaran Republik Ceko, ia tetap digantikan oleh mantan pembalap Moto3, Jacob Roulstone (ke-26).

Rekor resmi Moto2 Ceko:

Lap tercepat: David Alonso (2026, Q2) 1m 57.718s

Fastest race lap: Joe Roberts (2025) 1m 58.468s