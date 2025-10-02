Dorna Mengklarifikasi Rencana Masa Depan untuk Moto2 dan Moto3

Dorna Sport menegaskan Moto2 dan Moto3 tetap "intrinsik" bagi masa depan MotoGP, di tengah laporan bahwa kelas bawah akan kehilangan visibilitasnya.

Dalam beberapa minggu terakhir, laporan mulai bermunculan tentang perubahan pendekatan MotoGP dalam memposisikan Moto2 dan Moto3 dalam ekosistem paddock yang lebih luas.

Ini termasuk penghapusan Moto2 dan Moto3 dari pitlane pada akhir pekan balapan untuk memberi lebih banyak ruang bagi MotoGP, serta penekanan yang lebih besar pada gelar juara dunia kelas utama selama siaran.

Rumor lain juga muncul yang menunjukkan bahwa Moto3 hanya akan balapan di Eropa ke depannya, meskipun Carlos Ezpeleta membantahnya sebagai "sama sekali tidak berdasar".

Berbicara di World Feed selama Grand Prix Jepang, mengatakan: "Saya pikir semua orang tahu betapa pentingnya Moto2 dan Moto3 bagi kejuaraan dunia."

"Saya rasa wajar untuk mengulanginya lebih sering akhir-akhir ini, karena sepertinya ada banyak sekali rumor - beberapa di antaranya bahkan membuat saya terkesan!

"Seperti tidak balapan di setiap akhir pekan atau balapan di hari Sabtu. Sama sekali tidak berdasar, menurut saya.

"Kami mengulanginya secara tertutup, tetapi kepada publik betapa berharganya mereka bagi kejuaraan karena bintang-bintang masa depan ditunjukkan kepada para penggemar begitu cepat dan diperkenalkan kepada para penggemar begitu cepat.

"Moto2 dan Moto3 adalah dan akan terus menjadi bagian intrinsik dari kejuaraan ini."

Tentang bagaimana gelar juara dunia kategori bawah diakui dibandingkan kejuaraan MotoGP, Ezpeleta mengatakan bahwa gelar-gelar ini akan selalu tercatat dalam buku rekor, tetapi mengakui bahwa sifat dari kategori-kategori ini telah berubah.

"Kejuaraan dunia adalah kejuaraan dunia, dan semua yang telah diberikan pasti akan terus dihitung," tambahnya. "Hanya bagaimana Anda menyiasati kata-kata dan hal-hal spesifiknya.

"Jelas, ada perubahan tren karena bagaimana kejuaraan ini telah berkembang menjadi seperti sekarang, yang lebih besar dari sebelumnya dan lebih penting secara global.

"Dan saat ini jelas bahwa semua pembalap di Moto3 memiliki target utama untuk mencapai MotoGP, dan hal yang sama berlaku untuk Moto2.

"Sebelumnya, ada pembalap yang sukses di kelas tertentu tetapi tidak akan naik ke kelas dengan kapasitas lebih besar.

"Namun, kenyataan sekarang tidak seperti itu dan sangat sulit untuk menunjukkan tahun di mana hal itu berhenti."