Luca Marini Jelaskan Penyebab DNF di Grand Prix Jepang

Luca Marini terpaksa mundur dari balapan kandang Honda di Grand Prix Jepang.

Luca Marini dari Honda mengungkap masalah pada kopling motornya memaksanya untuk mundur di akhir putaran ketiga Grand Prix Jepang, Minggu lalu.

HRC menikmati salah satu akhir pekan terbaiknya tahun ini di kandang sendiri, dengan Joan Mir menempatkan RC213V-nya di posisi kedua di grid dan mengubahnya menjadi dua finis empat besar.

Puncaknya adalah podium pertamanya sejak 2021 bagi sang juara dunia MotoGP 2020, yang finis ketiga dalam balapan 24 putaran hari Minggu di belakang duo Ducati, Pecco Bagnaia dan Marc Marquez.

Luca Marini lolos kualifikasi di posisi ketujuh di grid dan finis di sana dalam Sprint Race, meskipun ia yakin bisa menjadi penantang podium di Grand Prix.

Namun, masalah kopling sejak awal membuatnya terlempar ke barisan belakang dan memaksanya untuk mundur setelah hanya tiga putaran.

“Ada sesuatu dengan kopling yang masih perlu kami analisis secara cermat,” ujarnya pada hari Minggu. "Ada masalah di start. Tapi kita harus melihat sisi positifnya dari akhir pekan ini.

"Tiga hari yang sangat baik, saya kuat, dan tanpa masalah ini saya pasti bisa bertarung melawan Joan."

Posisi ketiga Mir menandai podium pertama bagi tim pabrikan Honda sejak Marc Marquez di Grand Prix Jepang 2023.

“Ini hari yang luar biasa bagi Honda, Joan mampu menunjukkan potensi motornya dan ini merupakan dorongan besar bagi semua orang yang terlibat dalam proyek ini,” tambah Marini.

“Dengan hasil ini untuknya dan hasil ini untuk saya, hal terbaik yang bisa kami lakukan adalah langsung ke Mandalika dan segera kembali bekerja.

“Saya sangat menantikan sisa tahun ini dan melanjutkan apa yang telah kami tunjukkan.”

Posisi ketiga bagi Honda di Motegi menambah dua penampilan podium lainnya di tahun 2025, setelah kemenangan Johann Zarco di Grand Prix Prancis dan posisi kedua di Grand Prix Inggris untuk LCR.

Dengan lima putaran tersisa musim ini, Honda unggul 40 poin atas Yamaha di klasemen konstruktor dan tertinggal 40 poin dari KTM yang berada di posisi ketiga.

