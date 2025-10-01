Jorge Martin Sukses Jalani Operasi Selangka, Absen di Mandalika

Jorge Martin telah menjalani operasi dislokasi fraktur tulang selangka kanan yang dialaminya saat start di balapan Sprint MotoGP Jepang hari Sabtu.

Juara bertahan tersebut mengalami cedera keempatnya tahun ini setelah melakukan apa yang disebut oleh bos tim Massimo Rivola sebagai 'kesalahan perhitungan serius' saat mengerem di Tikungan 1, dan terbanting ke sisi rekan setimnya, Marco Bezzecchi.

“Pada hari Minggu, Jorge kembali ke Spanyol untuk menjalani operasi reduksi dan fiksasi fraktur, yang dilakukan pada Selasa pagi di Rumah Sakit Universitari Dexeus oleh tim medis yang dipimpin oleh Dr. Xavier Mir,” demikian pernyataan Aprilia.

“Waktu pemulihan akan dievaluasi dalam beberapa hari mendatang tergantung pada perkembangannya setelah operasi. Sesuai peraturan, Martín tidak akan digantikan untuk GP Indonesia.”

Mengingat cedera parah yang dialaminya musim ini, dan posisinya rendahnya di klasemen, ada keraguan bahwa Martin akan kembali untuk dua putaran balapan berikutnya di Phillip Island dan Sepang.

Jika ia absen lebih dari satu balapan, Aprilia diperkirakan akan menurunkan penggantinya. Pembalap tes Lorenzo Savadori sebelumnya menggantikan pembalap Spanyol saat ia absen di sepuluh dari sebelas putaran pembuka.

Kapan pun Martin kembali, ia kemungkinan akan menghadapi penalti karena menyebabkan kecelakaan, meskipun FIM Stewards telah menunda sidang hingga mereka dapat berbicara dengan Martin.

Bezzecchi, yang mengalami banyak cedera tetapi lolos dari patah tulang, kembali finis di posisi keempat di MotoGP Jepang, tetapi kalah dari pemenang balapan ganda Francesco Bagnaia dalam perebutan posisi ketiga di kejuaraan dunia.