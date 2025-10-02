LCR Masih Masih Menunggu Honda soal Masa Depan Diogo Moreira

Bos tim LCR MotoGP Lucio Cecchinello masih bungkam soal masa depan Diogo Moreira meski rumor mengatakan sang pembalap Brazil telah meneken kontrak tiga musim bersama Honda.

Skuat satelit Honda awalnya merekrut Somkiat Chantra dengan kontrak dua musim pada tahun ini.

Tapi performa buruk pembalap Thailand itu membuat Honda berpikir ulang soal kursi kedua di LCR, yang biasanya ditujukan untuk mempromosikan talenta muda Asia.

Pada musim panas, muncul laporan bahwa bintang Moto2 Diogo Moreira - yang saat ini berada di P2 klasemen - telah memilih untuk bergabung dengan LCR pada tahun 2026.

Konfirmasi resmi belum diberikan. Namun, selama Grand Prix Jepang, muncul laporan bahwa pebalap Brasil itu telah menandatangani kontrak tiga tahun dengan Honda.

Ketika ditanya tentang hal ini di Motegi, Cecchinello menjawab: “Saya tidak terlibat dalam kesepakatan semacam itu.

“Saya tahu mereka sedang berdiskusi. Tapi yang pasti, seperti yang Anda tahu, Honda akan mengumumkannya ketika sudah pasti.

“Jadi, saya percaya dan saya akan terus melakukan pekerjaan saya dan menunggu mereka.”

Chantra sejauh ini hanya mencetak tiga poin di musim rookie-nya, yang terbaru terjadi di Jepang ketika ia berada di posisi ke-15.

Rookie Thailand ini harus berjuang melawan masalah cedera pada tahun 2025, karena ia mengalami masalah lutut setelah kecelakaan saat latihan pada bulan Juni. Hal itu membuatnya absen selama empat putaran.

Namun, saat fit, ia gagal tampil mengesankan di RC213V, sedemikian rupa bahkan sampai Honda dianggap mengabaikan data yang telah ia kumpulkan dalam sesi latihan.

Ia menunjukkan sedikit kecepatan di awal akhir pekan Motegi, tetapi akhirnya lolos kualifikasi di posisi paling belakang dan berada di posisi ke-15, sebagian besar karena pembalap di depannya tidak finis.

Hanya pembalap penguji Honda, Aleix Espargaro, yang telah mengikuti empat putaran tahun ini, yang berada di bawah Chantra di klasemen setelah Grand Prix Jepang.